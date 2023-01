„Pavel chtěl NATO na Ukrajině,“ vytáhl Babiš v ČT důkaz. A další papír

reklama

„Dnes jsme byli na bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál Graubner a vlastně nás vyzval, abychom začali myslet jinak. Začal jsem myslet jinak. Odpouštím České televizi všechna léta informací o mně,“ sdělil Babiš. Řezníček oponoval, že nemá co odpouštět České televizi.

Pavel hned úvodem bojoval proti nefér útokům v podobě Babišových billboardů. „Obava vytvářená v občanech. Tohle by se dít nemělo,“ sdělil Pavel. Babiš odmítl, že by se měl za něco omluvit. „Ten billboard není o panu Pavlovi. Já říkám, že nezavleču Česko do války,“ sdělil.

„Vytrháváte slovíčka z kontextu, jak se vám to hodí. A jenom matete pojmy,“ pokračoval Pavel. Babiš následně zaútočil, že Pavel jednal s náčelníkem generálního štábu Gerasimovem, s generálem, který je dnes zodpovědný za vraždění lidí. To se však Pavel bránil, že celá situace byla úplně o něčem jiném. „Šlo mi o mír. Vždy je lepší jednat než válčit. S pověřením třiceti zemí jsem jednal s generálem Gerasimovem. Ta moje příprava trvala i v Severoatlantické radě, jinak bych tam být nemohl.“ Babiš následně útočil tím, že Pavel měl chtít vysílat vojáky na Ukrajinu. Zmínil k tomu níže uváděné tweety.

Řezníček se v té souvislosti zeptal Babiše na to, proč se scházel s Jaroslavem Foldynou a Josefem Skálou. Babiš zase oponoval. „Pokud budete lhát, budu vám skákat do řeči,“ odvětil Pavel. „Ve sněmovních volbách volily tři miliony voličů. Dva miliony...“ Řezníček mu opět skočil do řeči, aby se dostal k odpovědi. „Skála vítal vojska stejně jako pan generál, to má napsané v životopise.“ „V těch sedmi letech myslíte?“ zeptal se Řezníček. „Budu jednat s každým občanem České republiky, bez ohledu na jejich názory.“

„Na to se nedá regovat, vy lžete, kudy chodíte. Zkuste někdy říkat pravdu,“ sdělil Pavel. „Nikdy v životě jsem nevítal invazi v roce 1968. Nevymýšlejte si. A jestli mě chcete srovnávat s panem stalinistou Skálou, byl jsem členem KSČ do roku 1989, stejně jako vy, ale pan Skála je stalinista dodnes,“ dodal Pavel. „Všichni lžou a vy jste svatej,“ oponoval Babiš. „To je lež,“ sdělil Pavel.

Prezident Zeman v závěru svého období udělil milost Janě Nečasové, hovořilo se i o tom, že měl prezident Zeman žádat o spolupodepsání abolice Petrem Fialou. „Prezident by se neměl stavět nad soudy,“ zmínil Pavel. Babiš by po příchodu na Hrad udělal audit všech smluv, všech věcí.

Vláda ustála hlasování o nedůvěře. „Tato vláda má 108 poslanců, takže je málo pravděpodobné. Vláda bez důvěry ale vládnout nemůže, pak by musely být předčasné volby,“ sdělil jasně Pavel. „To je jenom hypotéza. Vláda nemůže padnout, pětikoalice má i kandidáta na Hrad. Já jsem hlasování o nedůvěře vládě nevyvolal. Já nejsem hnutí ANO, já jsem Andrej Babiš,“ sdělil Babiš. „Když budu prezidentem, budu se snažit zastavit vládu v její asociální politice, Green Dealu.“

Pavel odmítl, že by byl vládním kandidátem. „Já jsem dostal podporu od trojkoalice, tedy SPOLU, tedy to není celá vláda. Pokud vás někdo podpoří, nejste jejich kandidátem. Kdybych použil vaši logiku, mohl bych říct, že jste kandidátem KSČ, ta vás taky podpoří,“ sdělil Pavel. „Pane Pavle, já vás tak obdivuji, tak vás vycvičili, jako toho rozvědčíka,“ sdělil Babiš a osočil opět Pavla ze lží. „Vy jste použil spojení, že když budu zvolen na Hrad, tak tady nastane nová totalita. Vy, pokud byste se stal prezidentem, budete mít příští vládu, pomohl byste hnutí ANO. A pak byste mohl stát řídit jako firmu. Celá republika by se stala vaším Agrofertem. V případě, že budu zvolen, žádná totalita nehrozí. Měl byste se začít chovat jako dospělý člověk,“ řekl Pavel.

„Lidé nechtějí mít řád,“ řekl Babiš a oponoval rokem 1989, že lidé nechtějí mít život jako před rokem 1989, což Pavel popřel, že by někdy něco takového chtěl. Babiš nadále útočil na Pavla, ale ten reagoval klidným úsměvem. „Od roku 2015 do roku 2018 jsem dělal v NATO zapisovatele,“ oponoval pak Pavel na slova Babiše, že od roku 2015 nic nedělal.

„Vy jste lidem nepomáhal. Možná jste lidem rozdal, a někdo to bude muset zaplatit – a to budou děti. Vy jste zemi uškodil,“ sdělil Pavel. Babiš chtěl oponovat, stěžoval si, že mu Pavel skákal do řeči. „Tak začněte mluvit pravdu,“ sdělil Pavel. Babiš pak odmítl, že by zadlužil Českou republiku. „Vy dostáváte slovo, záleží, jak s ním naložíte,“ odvětil Řezníček k výtkám Babiše, že nemá dostatek prostoru.

Řezníček se následně Babiše zeptal na jeho minulost v StB. „Vojenská rozvědka není pod lustračním zákonem. Ti agenti, kteří byli cvičení pod Varšavskou smlouvou, tak plynule prošli do jiného systému. A vám bych rád odevzdal materiál k tomu StB, jak soud rozhodl, že jsem neoprávněně veden... Nikdy jsem nespolupracoval,“ sdělil Babiš, Řezníček mu však ohledně tohoto tématu velmi důrazně oponoval připomínkami starých výroků. „Vyhrál jsem třikrát soud, nespolupracoval jsem... Proč říkáte, že je někde moje jméno?“ ptal se stále Babiš. „Vy naschvál, vy to manipulujete, vemte si to do redakce,“ řekl Babiš.

„Svoji minulost jsem vysvětloval mnohokrát. Mezi roky 1985 až 1989 jsem byl v KSČ. V letech 1988–1989 jsem byl v kurzu vojenského zpravodajství. A v tom kurzu jsem byl předsedou té základní organizace té naší malé skupiny. Jakékoliv obviňování z toho, že jsem byl rozvědčík, je nesmysl,“ sdělil Pavel. Babiš následně hovořil o tom, jak se před třemi lety omluvil za to, že byl obyčejným členem KSČ. „Estébák jsem nebyl a vy, pokud nechápete rozdíl mezi trénovaným rozvědčíkem, kterého trénovala KGB. A je zajímavé, že na rozvědčíky nebyl lustrační zákon,“ sdělil Babiš, že z Varšavské smlouvy se tito lidé „převlékli“ do kabátu NATO. Pavel jen kroutil hlavou a usmíval se. Následně sdělil, že 33 let po pádu režimu se spolupodílel na budování demokratické republiky. Následně Babiš řekl, i když před pár minutami řekl, že není spojován s hnutím ANO, že je kandidátem hnutí ANO.

Válka na Ukrajině

Další část debaty patřila válce na Ukrajině. „Vláda zapomíná na naše občany. My jsme se postarali o ukrajinské občany. Podpora Ukrajiny má být koordinovaná a je koordinovaná přes Evropskou unii,“ sdělil Babiš a poznamenal, že není důvod ale snižovat komfort občanů. „Není důvod, aby čeští občané měli problém. Problém je ta vláda,“ řekl Babiš.

„Jsem rád, že pan poslanec zmínil svou knihu O čem sním, když v noci spím. V té knize hovoří o tom, že by se NATO mělo změnit z obranného na útočný pakt. Pokud jde o Ukrajinu, tak vám je asi solidarita cizí. A solidarita by měla fungovat i za cenu toho, že si dočasně snížíme komfort. Válka na Ukrajině se nás týká. Je to válka o budoucnost vztahů, o budoucnost Evropy. A to, že budeme částečně omezovat naše pohodlí, je ta nejmenší oběť, kterou můžeme přinést. Nám nikdo neničí celá města. A pokud nechceme, aby se to, co Rusko reprezentuje, stalo naší hrozbou,“ sdělil Pavel.

„Za inflaci nenese vinu tahle vláda. Je jednoduché to točit na emotivních tématech,“ pokračoval pak Pavel po Babišových slovech, kterými obvinil vládu z asociální politiky. „Ukrajině pomáhá Evropská unie a NATO. Osmnáct miliard eur dostali,“ sdělil Babiš. „A jednotlivé členské země,“ dodal Pavel. „A našim občanům tato vláda nepomáhá. Vy mluvíte o inflaci a vůbec nevíte, o co jde,“ řekl Babiš a hovořil o snížení DPH na elektřinu. „Aha,“ odtušil Pavel a usmál se.

Mír versus válka

„Je potřeba mluvit o míru, pan generál mluví o válce,“ sdělil Babiš, když se jej Řezníček ptal na to, zda by Česko mělo poslat vojáky na obranu svých spojenců. Odpovědi se však nedočkal, podle Babiše to byla jen teorie. „Vy dva vypadáte, že chcete válku?“ ptal se Babiš Řezníčka. Zároveň však řekl, že napadenému Polsku by vojáky na pomoc neposlal.

„Pan Babiš žije v jiném světě. My jsme se stali členem NATO právě proto, abychom zajistili mír. NATO je dnes nejsilnější obrannou, ne útočnou organizací ve světě. Základním principem fungování NATO je odstrašení od války. To, že se připravujeme na možný kontakt, není, že bychom do toho konfliktu chtěli jít,“ sdělil Pavel.

„Vy jste neuvěřitelný manipulátor. Nebudu to komentovat, abych vám neoplácel stejnou mincí,“ odvětil pak opět Pavel na Babišova slova, který opět argumentoval tím, že nechce válku.

„Nepotřebujeme mít druhého náčelníka generálního štábu. Pan Pavel rozumí armádě, a to je tak všechno. My potřebujeme prezidenta, který rozumí lidem. Máme velmi aktivní ministryni obrany, ta by asi hned válčila, zítra. Určitě nepotřebujeme mít vojáka na Hradě,“ sdělil Babiš k otázce Řezníčka, jak by působil ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil.

„Je to další z hromady nesmyslů, které tady dnes slyšíme. Nikdy jsem neřekl, že je armáda chaos. Chaos, to jste vy. Na nehoráznosti se nedá reagovat,“ sdělil Pavel, na jehož hlase bylo dnes slyšet, že je nachlazený.

A co schází mladým voličům? Podle Pavlových slov trápí mladé reforma vzdělávání, ale i mimo jiné otázky klimatu a dalších. Chce mladé přizvat na Hrad. „Pro mladou generaci bych prosazoval kvalitní vzdělávání, zaměstnání, bydlení,“ sdělil Babiš. Hovořil také o navýšení porodnosti.

Prezident může podle Pavla ovlivňovat dění tím, jak bude vystupovat. Oba kandidáti pak hovořili o kvótách pro ženy, které by ani jeden z nich nepřijal. „Musíme si jich vážit, starají se o naše děti,“ zmínil pak Babiš, Pavel hovořil o tom, že by vláda měla přijmout Istanbulskou úmluvu.

„Kdybyste se stal prezidentem, budete mít hned proti sobě velkou část národa, takže těžko bude prezidentem všech,“ sdělil pak Pavel a hovořil o tom, jak Babiš rozděluje společnost. „Snažíte se zneužívat strachu, poukazovat na to, že by někdo zavedl zemi do války. Nezlobte se na mě, ale právě toto je to, co společnost rozděluje,“ sdělil Pavel.

„Jezdil bych do regionů, komunikoval bych. Chtěl bych, aby mi voliči protikandidáta dali šanci,“ sdělil Babiš. A jak by si chtěl voliče Andreje Babiš získat Pavel? „Jde mi o řešení problémů této země, komunikoval bych se všemi, kteří mají konstruktivní, rozumný návrh,“ sdělil. „I z komunistické strany může vypadnout dobrý nápad. Za předpokladu, že budou mít opravdu věcné řešení, věcný návrh, rád si je vyslechnu,“ hovořil Pavel. „Demokracie není anarchie a musí se umět bránit. Pokud není schopna se bránit, tak by mohla být rozleptávána zevnitř, a to nikdo z nás nechce,“ podotkl také Pavel.

„Chtěl bych vás poprosit, abyste mi dali váš hlas. Jsem nezávislý kandidát, kandiduji s programem Pomáhat lidem. Je důležité, aby na Hradě byl zástupce jiný než pětikoalice, která tady buduje monopol. Budu usilovat o mír, udělám vše pro to, aby nebyla válka,“ sdělil Babiš v závěrečných třiceti vteřinách. „Tyto volby budou nejenom o nástupnictví Miloše Zemana. Ale budou také o tom, jaký svět si vybereme. Jestli budeme žít ve světě, kde se ctí pravidla a říká se pravda, i když se to nehodí. Přijďte k volbám a dejte mi svůj hlas,“ zakončil Pavel.

