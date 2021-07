„Piráte. Mají 6 dětí, 2 dementní, spí každý s každým. Holka porodí, napíše to na dědu. 80 tisíc mají.“ To byla sněmovna. A je zle

Páteční debata o zákonu, který by měl umožnit sáhnout na peníze příjemcům dávek, pokud budou opakovaně páchat přestupky, byla bouřlivá. Postaral se o to zejména poslanec Lubomír Volný, který se svěřil, jaké to je pronajímat bydlení nepřizpůsobivým. A také na kolik si dotyční měsíčně přijdou. Pochválil hejtmana Jiří Čunka za to, jak „vyčistil Vsetín“. Ozval se i jeho kolega Marian Bojko: „V rodině žije deset lidí, mají pět šest dětí, z toho mají minimálně dvě postižené, dementní, protože spí každý s každým, patnáctiletá holka porodí dítě, napíše se to na dědečka.“ Obvinil organizaci Romea, že nepřizpůsobivým pomáhá dávky maximalizovat.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v rámci projednávání zmínila tzv. byznys s chudobou a v souvislosti s ním i poslance Lubomíra Volného, který je osočován, že tento obchod s chudobou (kdy chudí platí předražené nájemné, které jim sponzoruje stát) provozuje. „Je dobře, že ti poslanci, kterých se to týká, tak dávají pozor, protože je to velmi nepříjemné téma a bez toho, abychom ukončili byznys s chudobou a řešili tyto otázky, tak bez toho se problém vyloučených lokalit nevyřeší,“ tvrdila Maláčová a vyzvala, aby si někteří poslanci a poslankyně sáhli do svědomí.

Zda si Lubomír Volný sáhl do svědomí, to ví jen on, ale rozhodně sáhl po mikrofonu. A obvinil Maláčovou, že vláda, ve které sedí, neudělala nic s dostupností bydlení a teď prý lacině hledá viníka. „Když jsem zveřejňoval ještě před krajskými volbami 2016 svou životní situaci, více než rok před volbami do Poslanecké sněmovny, tak jsem tam jasně psal, že já nemůžu být obchodník s chudobou, protože mí klienti nejsou chudí. Oni mi přinášeli potvrzení a brali v té době částky od 50 do 70 tisíc měsíčně na deseti až patnáctičlenné rodiny,“ namítl na obvinění.

Uvedl, že nájmy v jeho nemovitostech se pohybují okolo 70 % průměrného nájmu v Ostravě, a doplnil, že konkurovat cenou obecním bytům nemůže, protože na ty bere město Ostrava dotace. „Ve finále ten sociálně vyloučený člověk, který bydlí v obecním bytě, stojí daňové poplatníky asi trojnásobek toho, co stojí daňové poplatníky, když ten člověk bydlí u mě a ničí mi mou nemovitost, na kterou já nemám peníze, abych ji neustále opravoval, protože naopak mám podprůměrný nájem,“ tvrdil Lubomír Volný.

A ještě pohrozil, že by se také mohlo stát, že by lidé jako on nemovitosti uzavřeli a pak neví, co by vláda dělala. „Jako že já jsem to udělat chtěl. A musela mě uprosit katolická charita, abych ty nemovitosti neuzavřel, abych nebyl terčem takových primitivních útoků, jako tady předvedla paní ministryně,“ sdělil poslancům.

Kromě Volného se o své zkušenosti podělil i poslanec SPD z Ústecka Jaroslav Foldyna, který podotkl, že na rozdíl od jiných, kteří o vyloučených lokalitách jen mluví, tak on v ní bydlí. „Já blbec jsem si před dvaceti roky koupil byt v krásném centru Děčína v městském bytě, nádherný městský barák. Za dvacet let bydlím ve vyloučené lokalitě. 150 metrů od městského úřadu v centru města, kde je třetina lidí, vy jim říkáte nepřizpůsobiví. Ti se přizpůsobili, to je jedna báseň. Z části má pravdu pan Volný, ať je to, jak je to. Oni se přizpůsobili tomu životnímu stylu a těm penězům, které dostávají. A jediným, kdo na tom tratí, je společnost a všichni slušní lidé okolo,“ pravil.

Poslanec Lukáš Černohorský (Piráti) na Volného slova zareagoval, že se jedná o „hausnumera“ „Když si dohledáte, kolik můžete získat na případných sociálních dávkách, tak ani patnáctičlenná rodina na ty částky, které generujete, nedosáhne,“ tvrdil a také vyvracel, že by se mohlo jednat o patnáctičlennou rodinu.

„Já tady svému velmi hodnému kolegovi, nezkušenému a naivnímu, ze strany pirátské, vysvětlím, jak ti lidé dosáhnou na těch 70, 80 tisíc měsíčně a proč je to pro stát extrémně výhodné. Protože kdyby jim stát nedal 70, 80 tisíc měsíčně, tak by jim musel odebrat děti a ta desetičlenná rodina by nás vyšla za ten měsíc na milion. To tak je, prostě tady existuje taková tichá dohoda mezi touto skupinou lidí a státem, kterou ty vlády jakoby respektují,“ namítl ostravský poslanec.

„Já mám nájemné 8 tisíc, když ho dostanu, protože ti nájemníci to neplatí na účet. To záleží na té úřednici, jestli to pošle mně, nebo jim. A když to pošle jim, tak oni to utratí. A je to ve 3+1 pro patnácti až dvacetičlennou rodinu s tím, že 15 lidí tam bydlí oficiálně a těch pět, deset navíc tam bydlí načerno,“ vysvětlil ještě otázku nájmů.

Dlouhý proslov o problematice měl také poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, který se postavil za návrh a Lubomír Volný mu následně ironicky poděkoval za to, že chápe jeho situaci. „A že lituje, že cena mých nemovitostí klesla o nějakých 50 % a jsou naprosto neprodejné v porovnání s těmi částkami, které jsem za ně zaplatil, i díky činnosti zastupitelů KDU-ČSL, ČSSD, ODS na Moravské Ostravě, kteří tam umožnili v luxusní vilové čtvrti vzniknout bohužel ghettu nepřizpůsobivých občanů,“ kopnul si poslanec.

Nebyl to poslední kopanec do lidovců. Volný měl ještě na lidovce otázku: „Proč tedy v rámci své strany šikanují jediného člověka, který přišel s jediným možným řešením, kdy bez ohledu na sex, náboženství, pohlaví, gender, barvu kůže, prostě krásně vyčistil centrum města Vsetín od nepřizpůsobivých, prostě nebavme se o nějaké barvě kůže nebo národnosti, vyčistil to od těch lidí, kteří tam prostě otravovali všechny ostatní a vy místo toho, abyste se ho zastali a ukázali, že přesně takhle půjde lidovecká politika, tak jste si ho v rámci strany vlastně odstřelili a udělali jste z něho takový jako odstrašující příklad?“ A svou faktickou poznámku zakončil zvoláním: „Vivat Čunek!“

Kromě Lubomíra Volného o poměrech ve vyloučených lokalitách mluvil také jeho stranický kolega Marian Bojko, který se ohrazoval proti námitkám poslance Pirátů Černohorského, že nepřizpůsobiví nemohou tolik peněz dostat. „Můj syn dělá terénního pracovníka v sociální péči a on vám řekne, v rodině žije deset lidí, mají pět šest dětí, z toho mají minimálně dvě postižené, dementní, protože spí každý s každým, patnáctiletá holka porodí dítě, napíše se to na dědečka, dítě má do 26 let sirotčí důchod, na dementní dítě berou taky 20 000. A v téhle rodině nasbírají běžně - v jedné rodině - 70 000 až 80 000 na tady těch příspěvcích. Nemluvě o tom, že některé dítě si nechá babička adoptovat, matka je ve vězení, babička adoptuje děti, zase dostává další peníze. To jsou ty dávky. To jsou ty obrovské peníze, které utíkají v tom systému,“ vysvětloval poslanec Volného bloku.

Jeho prý nikdo z rasismu nařknout nemůže. „Já jsem měl asistentku z Iráku. Mám švagrovou cikánku, protože ona nenávidí slovo Rom. Neznám pracovitějšího člověka na světě, od patnácti let, kdy přijela do České republiky ze Slovenska, tak makala ve fabrice, dneska je po dvou mozkových mrtvicích, bohužel upoutaná na vozík, protože fakt dřela a pracovala poctivě,“ ohrazoval se.

Nad jeho slovy se pohoršil poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. „Pokud se někdo stará o dítě s postižením, čerpá na něj to, na co má ze zákona nárok, tak skutečně nepatří mezi nepřizpůsobivé. Takového člověka bychom si měli vážit, protože šetří státu dramatické prostředky, které by jinak člen rodiny s postižením stál, kdyby se o něj ten člen rodiny nestaral. Skutečně si myslím, že je dramatické, pokud někdo v projevu použije takovéto výrazy a ještě to prováže s nepřizpůsobivostí. Lidé, kteří se starají o členy rodiny s postižením, o děti s postižením, si zaslouží hlubokou, hlubokou úctu,“ tvrdil poslanec.

Bojko reagoval, že incest mezi nepřizpůsobivými není nic neobvyklého. „Normálně se to děje. Z nějakého incestního vztahu se někdy narodí mentálně postižené dítě. A to, co jste říkal, že by měli dostat pomalu svatozář, že se o ty děti starají - tak oni se nestarají. Nestarají se,“ tvrdil Bojko a odvolával se na zkušenosti svého syna. Některé příběhy jsou prý hrůzostrašné.

„Nejhorší na tom je to, že jim v tomhle napovídá a pomáhá hlavně organizace Romea, která pro tyhle lidi přímo zřídila pobočku. Vy, jako člověk, který přijdete o práci, o vás se nikdo nepostará, všechno si musíte vyřídit sami, nikdo se o vás nepostará. Oni na to mají tým lidí, kteří s nimi chodí, všechno jim vypíšou, všechno jim poradí, co mají napsat. Patnáctiletá holka, jak už jsem to říkal, napíše tam dědečka, který zemřel před měsícem, že je otcem dítěte - 26 let bude brát dávky! To samé je s těmi dětmi, které se narodí z těch incestních vztahů. Prostě je to tak, děje se to. Nezavírejte před tím oči! Děje se to normálně. A to jsou ty obrovské peníze, které vlastně utíkají. A oni nemusí pracovat, protože jim stačí ty dávky na dítě, na adoptované dítě, když maminka je třeba ve vězení nebo to předá, že se nemůže starat,“ prohlašoval Bojko. Že „incest je součástí romské kultury“ se následně ozvalo i od Lubomíra Volného.

„Nebylo by lepší, kdyby se na tohle vyčlenil grant a kdyby se opravdu zjistilo, jak rozšířený ten incest mezi touto komunitou je a jak těm lidem vysvětlit, jak jim pomoci, aby to nedělali? Je to tak hříšné, musíme o tom mlčet? Když o těch problémech budeme mlčet, tak je nevyřešíme a skončíme právě jako v Anglii,“ tvrdil.

