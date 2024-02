„Podobné jak za komunistů.“ Na Jandejskově tiskovce bylo dusno

reklama

Bohumír Dufek úvodem zkritizoval zpravodajství o protestu zemědělců, které vysílala Česká televize. „Podle mě se zpronevěřila svému kodexu, protože dávat takový prostor lidem, kteří se vůbec nepodíleli na přípravě celé akce, považuji, když už řeknu slovo, za nepatřičné,“ uvedl Dufek.

A jak to podle něj funguje v České republice? „Vidím tady samé mladé tváře, vy si nepamatujete, jak to bylo za komunistů. To každý dostal nálepku na čelo a podle toho se k němu ten režim choval, takže mně připadá, nechci říkat, že se to vrací, ale že to má spousty podobných rysů. Tak jako měla podobný rys ta demonstrace na Malostranském náměstí, když proti nám použili paní Mazancovou, která to tak dobře vyjednala, že v současnosti český národ přemýšlí nad tím, jestli vůbec budou mít děti ve školách stravu, protože propustíme radši učitelky a propustíme učitele z družin, jenom hlavně proto, aby měl pan Bek čisté svědomí proti koalici. To včera byl obdobný systém,“ dodal Dufek.

Protest neměl podle Zdeňka Jandejska nikomu škodit ani nic ničit. „Nepamatuji, že by za dva roky byla tak prázdná Praha jako včera. Všichni mohli projíždět, i když všichni vypravovali, jak budeme omezovat. Protest byl pro to, abychom upozornili na to, na co upozorňuje celá Evropa. Žijeme jenom v mystifikaci a ve lži,“ sdělil Jandejsek.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 97% Nemají 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8873 lidí

„Jestliže my nemůžeme protestovat proti tomuto, tak nezlobte se, my pro ty děti musíme udělat takové prostředí, aby tady mohly slušně žít,“ sdělil.

Při protestu přijelo do Prahy kolem 800 traktorů, tvrdí Jandejsek. „Co mě zamrzelo, to je to, že se začalo vypravovat, všechny sdělovací prostředky s tím vystartovaly, že ti, kteří přijeli s traktory, nebyli spokojení. Prosím vás, proč by sem jezdili, když by nebyli spokojeni s organizátory akce? Tomu nerozumím. Část odjela, protože mají doma živočišnou výrobu, ti nás na to upozorňovali,“ řekl Jandejsek.

Všechny traktory byly podle něj obcházeny a fotografovány českou policií, a tak odjely, aby neměly problém. „Bylo dokonce říkáno, že dostanou pokutu 5000, ale to si myslím, že tak není, protože tento protest, občanská neposlušnost, nespokojenost je nadřazená nad těmito věcmi. Až to přijde, dáme to dohromady a budeme to řešit právně. Lidé se báli a sedli na traktory,“ poznamenal dále Jandejsek. „Jestli jsme demokratický stát, tak tomu nerozumím,“ dodal.

Na Malostranském náměstí podle něj bylo kolem 4 tisíci–5 tisíci lidí. „Zemědělci neudělali nikomu nejmenší problém, jak to slíbili. Upozornili jsme na to, jaká je situace. Uvidíme, co se bude dít, je to diskutabilní v tom, že pokud vláda nic neudělá, tak zemědělci určitě nebudou ticho,“ dodal Jandejsek.

„Bohužel, jak poslouchám, kde vyleze pan ministr, tak tam se mlží, tam se dehonestuje a tam se lže. Jsem z toho smutnej, protože mně už na tom moc nezáleží. Já jsem člověk, který už se v tom dlouho pohybovat nebude, ale myslím na ty naše nástupce, na ty naše děti a vnoučata. Jestli nebudeme řešit nic, tak dopadneme špatně. To už ví celá Evropa,“ řekl Jandejsek.

