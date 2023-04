„Podvod Petra Fialy.“ Holec vyslechl a nemohl mlčet

„Neznám nikoho, kdo by tuhle vládu chápal,“ řekl komentátor Petr Holec ve svém pravidelném vysílání a spustil svou kritiku na kabinet Petra Fialy (ODS). „Je to permanentní chaos, výkopů různých nápadů,“ zmínil a obul se zejména do samotného předsedy vlády, ale také šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury. „Fialovci nás podvedli. Hlavně svoje voliče podvedli. Je to jeden podvod za druhým,“ uvedl Holec doslova. Před spaním slyšel historický projev Zdeňka Nejedlého a nemohl mlčet o tom, koho mu to připomnělo.

„Měl by tu místo mě sedět nějaký velký tragéd z Národního divadla, protože s celou vládou je to skutečně co den, to větší tragédie. Petr Fiala jezdil někde po Uzbekistánech, a tak dál, podepisoval memoranda, dneska se vrátil domů a zjistil, že podle Eurostatu náš plyn zdražil nejvíc v celé EU. Byly z toho články jako tragédie Česka, a tak dál. Ono těch tragédií je skutečně víc. A snad kromě fanatických ultras fialovců a masochistů si všichni musí přiznat jednu nemilou věc. Fialovci nás podvedli. Hlavně svoje voliče podvedli. Je to jeden podvod za druhým,“ sdělil Holec úvodem svého pořadu.

„Co den, to padá jeden slib. Je to permanentní chaos, výkopů různých nápadů. Teď jsme viděli například ministra financí Zbyňka Stanjuru. Přišel s tím, že by zaměstnanci platili nemocenskou daň. Určitě si vzpomenete na sliby trojkoalice Spolu, ale i ODS, žádné zvyšování daní, žádné nové daně... Oni tomu říkají odvody, ale je to daň,“ zmínil Holec.

„Neznám nikoho, kdo by tuhle vládu chápal. Co je to za ministra financí, řekl například Zeman. Vyčetl mu všechny jeho nesmyslný... Zoufalost a bezradnost. Václav Klaus, ten teď řekl, že vláda Petra Fialy je tragická, za totální pasivitu, hlavní agendou je Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. A ono to vyplývá ze dvou věcí. Vláda nemá premiéra, protože Petr Fiala tu vládu nevede, kdyby ji vedl, tak řekne ministrům: Každý musíte ušetřit ve svém resortu deset procent, to se dá. Dřív než začnou brát peníze nám a loupit tradičně na nás. Oni si to vlastně mediálně připravili, že úsporám se dneska říká zvyšování daní, případně zavádění nových daní. Petr Fiala si cestuje po světě a je mu to v podstatě jedno, protože kdyby tu vládu vedl, tak to vypadá úplně jinak. A Zbyněk Stanjura je kapitola sama pro sebe, je to dennodenní zoufalství. Ten člověk je vzácná a vražedná kombinace dutosti a současně nadutosti, což je to nejhorší, co se může stát,“ sdělil Holec.

„Máme tady Fialu. Máme tady Stanjuru. Vláda jednala, jak zalepit schodek státního rozpočtu. Oni nakonec budou muset něco udělat, k něčemu dojde. Něco někde nějaké miliardy budou minus. Ale jak to sledujeme, tak si už dnes dopředu můžeme říct jednu špatnou zprávu pro nás všechny. Ta agenda toho, kde vláda nějaké peníze ušetří a kde nějaké peníze nám uloupí, tak to nebude nějaký ucelený program, nebude to žádná ekonomická politika, která by dávala moc smysl, ale prostě to bude flikování děr, tak jak to vidíme na našich silnicích po každé země. Je to jeden podvod za druhým," dodal Holec.

„Asi před dvěma dny jsem před spaním poslouchal ty pořady z archivu Českého rozhlasu, což jsou staré historické záznamy, projevy různých politiků, včetně těch bolševiků, a tak dále. A kápnul jsem tam na projev Zdeňka Nejedlého, v 50. letech hned po únoru, velká šajba, velký idol, fanatik. Já jsem ho tak poslouchal a říkal jsem si: Koho mi to připomíná ten Zdeněk Nejedlý? A najednou jsem si řekl: Ježíšmarjá, to je skoro náš hodnotový premiér. On k tomu taky sklouznul,“ sdělil.

Holec se věnoval také hlavě státu, kdy je tři měsíce po prezidentských volbách a vítězství Petra Pavla. „Z našeho taky hodnotového prezidenta, on opisuje hodně od Fialy, asi kvůli té podpoře, tak máme největšího alibistu v polistopadových dějinách ústavně nejvyššího úřadu,“ zmínil Holec.

„Jestli tady někdo štěpí společnost, je to Fialova vláda. Ta nálepkuje všechny lidi, všechny odpůrce. Za 17 měsíců Fialovy vlády jsme to dopracovali do takové totalitní reality v tom smyslu, že i komunisti a ostatní režimy razí krédo: Kdo není s námi, je proti nám. A v Česku se nám to podařilo velmi rychle. Už moc neexistuje žádná zóna pro fialovce, kde by připustili, že někdo může mít nějaký jiný názor a ještě není dezolát. Ne, buď jste fialovec, nebo dezolát,“ zmínil také Holec.

Jeden z největších borců vlády je pak podle Holce také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). „On napsal: Poprvé v moderní historii jsme se dokázali po celé první čtvrtletí roku obejít bez dodávek plynu z Ruska. Tak moc díky. Já myslím, že většině lidí je to vlastně jedno, odkud ten plyn je, ale že nejdůležitější je cena, protože pro mnohé lidi ta současná cena je likvidační. A jen tak na okraj. Jestliže Rusko je teroristický stát a putinovská diktatura, a tak dál, tak Katar a severoafrické země, Libye mimochodem, z které bere Evropská unie plyn, Alžír, a tak dál, tak to je tak jenom úkrok pod Rusko, které má teď na reputačním hrbu, že napadlo Ukrajinu vojensky,“ zmínil Holec.

