„Pokud tomu podlehneme, čeká nás smrt a chudoba.“ Radim Fiala a vážná slova

Spolek Svatopluk pořádal konferenci pod názvem Společně ve střední Evropě. Konferenci zahájily úvodními proslovy osobnosti české a slovenské politiky. Ze strany Slovenska vládní politici, ze strany české opoziční politici. Jako poslední z panelistů se chopil slova místopředseda SPD Radim Fiala.

Jeho proslov uvedl Petr Drulák, jeden ze zakladatelů spolku Svatopluk, slovy – „není Fiala jako Fiala“. A Radim Fiala hned ukázal, že má naprosto odlišný pohled na svět, než premiér Petr Fiala.

Hned v úvodu svého projevu varoval, abychom nepředávali rozhodování o naší zemi do cizích rukou. „Jsme na geopolitické křižovatce. Musíme přemýšlet, co nás spojuje, jak udělat, aby se nám tu lépe žilo. Musíme nad tím přemýšlet. Je to vážná věc. Když to neuděláme, udělá to někdo za nás. A to by nemuselo být v náš prospěch,“ řekl Radim Fiala naléhavě. „Česká vládní politická reprezentace selhala,“ zhodnotil dosavadní práci vládní koalice.

Naznačil, že některé vlády pracují pro cizí moc. „Spolupráce je strategickým zájmem zemí V4. Pokud se rozbije, povede to k prosazování cizích zájmů v našich zemích. A to i prostřednictvím některých vlád,“ vykreslil naši realitu Radim Fiala.

Podle něho je politika Evropské unie v silném nesouladu s národní politikou. „Politika Bruselu obhajobu národních zájmů považuje za zradu a trestá ji,“ zmínil. „EU a vazalské vlády budou stále agresivnější,“ dodal Radim Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posvítil si i na zahraniční politiku ČR pod vedením ministra Jana Lipavského. „Česká vláda rezignovala, zahraniční politika je naprosto vyprázdněná a fatálně poškozuje pověst naší země,“ řekl Fiala.

Zaměřil se i na vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. „Kvalita našich vztahů musí být nadřazena tomu, zda je tam ta, nebo ona vláda,“ zdůraznil Radim Fiala, a že vztahy nesmí mít možnost rozbít jedna vláda, aby ta následující vláda mohla pozitivně navazovat.

Vyzdvihl potenciál pro spolupráci mezi zeměmi střední Evropy. „Prostor ke spolupráci je obrovský. Krizi, do které EU naše země dovedla a dovádí, musíme čelit společně,“ řekl Fiala – a poukázal na azylovou nebo energetickou politiku Evropské unie, které se musíme umět bránit jedním společným hlasem střední Evropy. Podle něho je Evropská unie vedena pod heslem – rozděl a panuj. A to se jim daří, konstatuje Radim Fiala.

A že před námi je klíčové téma – válka na Ukrajině. „Klíčová je společná snaha o ukončení konfliktu na Ukrajině,“ řekl. Ale i tohle téma je v Evropské unii těžké prosadit a neřídit se jedním dogmatickým postojem. „Mír je skandalizován. Evropští politici burcují ke zbrojení – pokud tomu podlehneme, čeká nás smrt a chudoba,“ zakončil svůj projev Radim Fiala.