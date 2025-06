„Na Zelenského byste si nedovolili.“ Obrat zahraniční politiky? Experti promlouvají

Extrémistická a emocionální zahraniční politika. Tak hodnotí politologové zleva či zprava zahraničněpolitickou krizi, do které se Česká politika dostala. Hovoří dokonce I o mezinárodní izolaci, a to především v souvislosti s izraelsko-palestinským či rusko-ukrajinským konfliktem.

Zatímco o rusko-ukrajinském konfliktu se v médiích hovoří pravidelně, tak o tom, co se děje v Izraeli a v pásmu Gazy média informují podstatně méně, a v případě obou konfliktů dle řady odborníků výrazně jednostranně.

„Je to proto, že část našich mediálních elit cítí rozdvojenou identitu,“ říká politolog profesor Petr Drulák. „Novináři se na jednu stranu cítí být součástí proizraelského postoje. To je dáno jejich myšlenkovým normativním světem, kdy věří, že vše, co Izrael dělá, je dobré. Řada z nich ale patří zároveň k evropskému liberálnímu progresivismu a chtějí se cítit v Bruselu jako doma, ale tam říkají o Izraeli jiné věci. Je vidět, že naši novináři jsou z toho velmi zmateni,“ popisuje Drulák.

Aby toho nebylo málo, liberální kněz české katolické církve Tomáš Halík, který je židovskými obcemi v České republice dlouhodobě obviňován až z antisemitských projevů, poslední dobou ve svých projevech v médiích přiostřil.

„Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je daleko větším viníkem vzrůstu antisemitismu na světě než Hamás,“ řekl Halík před týdnem v podcastu Čestmíru Strakatému. To nenechala bez odezvy Federace židovských obcí v České republice, která zrovna připomínala, že se blíží smutné výročí 600 dní, kdy jsou izraelské oběti Hamásu drženy jako rukojmí, což Izrael zdůvodňuje útoky v pásmu Gazy a za což je také kritizován premiér Benjamin Netanjahu, jenž byl shledán válečným zločincem a byl na něj vydán zatykač mezinárodního soudu.

„Politika izraelské vlády nepochybně může a má být legitimním předmětem veřejné i akademické diskuse,“ reagovali na Halíka zástupci Federace židovských obcí, jejímž předsedou je Petr Papoušek. „Váš výrok však přesahuje rámec politické kritiky a vstupuje do roviny nebezpečné morální relativizace. Srovnávat demokraticky zvoleného představitele suverénního státu s organizací, která 7. října 2023 spáchala brutální masakr na civilním obyvatelstvu, včetně znásilňování, upalování a vraždění žen a dětí, a která se otevřeně hlásí k ideologii usilující o fyzickou likvidaci židovského národa a nadále zadržuje desítky civilních rukojmí, je nejen intelektuálně pokleslé, ale především morálně neobhajitelné.“

Halík též podepsal výzvu ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě, což mimo jiné aktivizovalo například ministra vnitra Víta Rakušana. „Česko je dlouhodobým spojencem Izraele,“ napsal překvapivě Vít Rakušan na X. „Komu jinému než příteli bychom teď měli říct, že dělá něco, co je přes čáru. Netanjahuova vláda podniká v Gaze kroky, které nejsou v souladu s mezinárodním právem a vyvolávají nesouhlas i mezi samotnými Izraelci. Na to bychom měli upozorňovat stejně, jako jsme odsoudili útoky Hamásu.“

Jeho výrok naštval nejen zastánce Izraele, ale dokonce i podporovatele Palestiny, které ještě donedávna vláda podle jejich výpovědí měla tendence perzekvovat (pokusy o zakázání popěvku From the river to the sea, Palestine will be free, což se posléze muselo rušit, neboť to bylo nezákonné).

„Od dnešní vlády žádné prozření ani kritickou reflexi své politiky čekat nelze,“ komentuje výrok ministra Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause a odborník na Blízký východ. „Kritických výroků na adresu Izraele se ministr Rakušan dopouští pouze proto, že proti izraelské politice vystoupili již vedoucí představitelé západoevropských velmocí. Do té doby česká vláda nekonečné vraždění v Gaze schvalovala. Kritiky prezidenta Zelenského se bez podobného příkladu a souhlasu ze zahraničí naši představitelé sami neodváží,“ dodává.

„Od stávající vlády je těžké mít jakékoliv očekávání. Cynismus a pokrytectví jejích představitelů dokládá vyjádření Víta Rakušana v dostatečné míře,“ přidává se Petra Prokšanová, členka Komunistické strany Čech a Moravy a lídryně kandidátky Stačilo! V Praze. „Nejen z důvodu její naprosto skandální zahraniční politiky, založené na podpoře válek, a dokonce i genocidy, je třeba udělat vše pro to, aby stávající protilidová vláda Petra Fialy a jeho kumpánů skončila. I proto ostatně kandiduji v říjnových volbách na kandidátce protivládního hnutí Stačilo! a budu ráda, když za přispění pražských voličů bude mým prostřednictvím ve Sněmovně zaznívat hlas míru,“ uzavírá.

„Vidím to čistě elektorálně. Nemyslím si, že ministr Rakušan si dělá starosti o Palestince nebo o to, co se děje v Izraeli,“ zamýšlí se politolog Petr Drulák. „Vůbec ho to nezajímá a je mu to úplně jedno. Ale vidí, že by mohl přilákat městské voliče. Část liberálů napojená na evropský mainstream si uvědomuje, že to, co dělá Izrael není v pořádku, a když se dnes někdo halí do izraelské vlajky, podporuje masové zločiny, což jsou i věci, které umí český právní řád pronásledovat, kdyby se toho někdo zhostil. Zřejmě chce hlasy liberální ODS nebo Pirátů,“ dodává.

„Jako mnoho dalších lidí nesouhlasím s tím, co se v současnosti v Izraelem okupované Palestině, a zvláště v Pásmu Gazy, děje,“ říká Petra Prokšanová, která je častou účastnicí propalestinských protestů. „Podle oficiálních údajů bylo jen v rámci současné izraelské agrese zavražděno přes 54 tisíc lidí, většinou žen a dětí. Více než dvojnásobný počet obyvatel Pásma Gazy pak utrpěl zranění. Na 90 % místních obyvatel, takřka 2 miliony lidí, bylo navíc násilně vyhnáno ze svých domovů a čelí strašné humanitární katastrofě. Ta je ještě umocněna Izraelem organizovaným hladomorem. Podle aktuálních údajů OSN je například 66 tisíc tamních dětí ve stavu těžké podvýživy. Proti tomu všemu oprávněně protestují lidé nejen u nás, ale po celém světě, s požadavkem na okamžité ukončení této strašné genocidy.“

Dalším problémem podle Jiřího Weigla je, že Česká republika podle něj skutečnou zahraniční politiku, která by vycházela z identifikace, z prosazování a obrany českých národních zájmů, dlouhodobě neprovozuje. „České zahraniční politice dominuje konformismus se zájmy spojenců, ať jsou jakékoliv, a servilní aktivismus, za nějž (většinou marně) očekávají politickou podporu a odměnu. Zájmy země a jejích občanů jsou při tomto přístupu druhotné. Dokumentují to postoje České republiky v agendách EU i vůči válečným konfliktům – na Ukrajině a na Blízkém východě,“ komentuje Jiří Weigl pro ParlamentniListy.cz.

„Naše zahraniční politika se v obou případech vychyluje do extrémních pozic,“ souhlasí Petr Drulák. „V případě ukrajinské politiky jsme součástí evropského mainstreamu. Ta sází na ukrajinské vítězství a Rusko staví do pozice zločince. Co se týče podpory Izraele, tak i tradiční zastánci Izraele už ztrácejí jistotu ve světle toho, co Izraelci páchají. Vůči Izraeli jsme nekritičtí. Podporujeme ho bez ohledu na humanitární katastrofu, kterou Izrael v pásmu Gazy způsobil,“ dodává.

„Komunistická strana Čech a Moravy, které jsem členkou, má intenzivní kontakty s komunisty v okupované Palestině i v Izraeli,“ líčí Petra Prokšanová pro ParlamentniListy.cz. „V Izraeli spolupracujeme především s parlamentní Komunistickou stranou Izraele a s jí vedenou Demokratickou frontou pro mír a rovnost. Její členové statečně protestují proti válečnické, agresivní a genocidní politice vlády Benjamina Netanjahua a čelí za to tvrdým represím a perzekucím. Je ale opravdu správné, že se ty strašné válečné zločiny, které Izrael v současnosti páchá v Pásmu Gazy, setkávají s odporem i jeho vlastních občanů.“

Jak by se měla situace diplomaticky řešit, zvažuje Jiří Weigl v souvztažnosti s tím, že Izrael je náš dlouholetý partner. „Je to země, k jejímuž vzniku jsme kdysi významně přispěli. Přátelské vztahy s ním je třeba rozvíjet a udržovat. Současně však si naše země za léta své státní existence vybudovala rozsáhlé a všestranné styky s arabskými zeměmi, které současná vládní garnitura svou hysterickou a iracionální politikou hodila přes palubu. Vyřešení konfliktu na Blízkém východě nepomůžeme hysterickým fanděním jedné ze stran a podporou eskalace konfliktu, jak to dělá současná vláda. Izraeli bychom spíše než prázdnými gesty a výkřiky pomohli schopností mít styky a autoritu v arabském světě a použít je ke zmírnění nepřátelství a napětí. Zcela nepřijatelný je dvojí metr, který česká politika používá v přístupu k válkám na Ukrajině a v Palestině. To českou vládu diskredituje jak na mezinárodní scéně, tak doma,“ varuje Jiří Weigl pro ParlamentniListy.cz.

