Erik Best má Pavla přečteného. Ví, kdo má být premiér

Moderátorka Jana Bobošíková pozvala do pořadu „Aby bylo jasno“ amerického novináře Erika Besta. „V české i mezinárodní politice přibývá událostí, které kladou víc otázek, než nabízejí odpovědí. Ministr spravedlnosti odstupuje kvůli bitcoinům, čínští hackeři pronikají do státní správy, trestní zákoník nově kriminalizuje ideologii, a mezitím se mění globální rovnováha sil – Spojené státy vedou jinou politiku než Evropa, Ukrajina čelí zlomovému okamžiku a Česká republika hledá své místo. K těmto tématům je potřeba přistupovat nejen se znalostí faktů, ale i s nadhledem, zkušeností a schopností číst mezi řádky. Právě proto jsme k rozhovoru pozvali hosta, který patří k analytikům, jejichž názory překračují hranice momentálního mediálního rámce. Erik Best je americký novinář a vydavatel analytických bulletinů Fleet Sheet a Final Word, od roku 1991 žije v České republice. Vystudoval prestižní Georgetown University, mluví několika jazyky, včetně ruštiny, a dlouhodobě se zabývá vztahem mezi politikou, byznysem a médii v regionu střední Evropy. Dotkneme se událostí, které formují politickou realitu dneška, ale jejichž dopady budeme zřejmě chápat až s odstupem času. Nechceme hledat senzace – chceme rozumět tomu, co se skutečně děje,“ zahájila Bobošíková.

Blažkova rezignace zažehnala rozštěpení vládní koalice, policie i BIS o „daru“ věděli

Best se nejdříve vyjádřil k rezignaci Pavla Blažka na post ministra spravedlnosti po přijetí daru pro státní pokladnu od provozovatele drogové tržiště. „Stalo se to v březnu. Teď začíná červen. Případ evidentně poškozuje ODS. STAN byl připravený vyhrožovat vystoupením z vlády, pokud by Blažek neodstoupil,“ poukázal novinář na zajímavý moment celé kauzy. Připomnělo mu to prý, jak Miroslav Kalousek položil vládu Petra Nečase.

Novinář Best podle svých slov předpokládá, že policie a zpravodajská služba o přijetí daru od Tomáše Jiřikovského věděly. „Zůstaly nezodpovězené otázky: Čí byly ty peněženky? Kolik tam bylo peněz? Je pozoruhodné, že teprve teď policie říká, že se na to hodlá podívat. Předpokládal bych, že se na to už podívala, zjistila, co se děje, a pan ministr dostal souhlas, aby podnikl takový krok. Nevěřím tomu, že by do toho šel bez podpory, souhlasu dalších institucí,“ řekl Best. A dodal, že by očekával, že pokud se děje něco s bitcoiny, BIS o věci ví.

„Nevidíme tady nějakou hru tajných služeb?“ zeptala se Bobošíková. „To je jedna možnost. Další možnost je, že je to ošklivý obchod. Někdo někde dostal peníze navíc. Je zajímavé, že někdo ty informace má, ale veřejnost je nemá. Dokonce ti, kteří na to přišli, nejsou schopni uspokojit nás ve smyslu, abychom věděli, co se skutečně stalo,“ upozornil americký novinář. Blažkův rychlý odchod podle něj změnil situaci. „Nesouhlasil bych s tím, že je to dobrý příklad, jak někdo odchází, když je nějaké zpochybnění,“ zdůraznil Best. KDU-ČSL má teď podle něj strach z úvah o rozpadu koalice. Pokud by k němu došlo, byly by to strany KDU-ČSL a TOP 09, které by trpěly. „Odhalení pana Blažka je špatnou zprávou pro tyto dvě menší strany,“ soudí novinář.

„Opravdu tento skandál povede k rozštěpení koalice Spolu?“ chtěla vědět Bobošíková. „Bylo to ve hře. Pokud by pan Blažek neodstoupil, mohla tato situace nastat,“ domnívá se Best. Kdyby vláda pak nadále pokračovala v demisi, byl by větší tlak na Spolu, aby vystupovali jednotně. „Někteří lidé v KDU-ČSL a TOP 09 by možná měli nějaké výhrady. Tím, že Blažek odstoupil, tak už to nehrozí,“ soudí novinář.

Hradní stranou je STAN

Bobošíková reagovala, že zatímco hnutí STAN má kauzu Dozimetr, koalice Spolu bude zřejmě až do voleb zatížena bitcoinovou kauzou. „Může tato situace promluvit do povolebního vyjednávání?“ zeptala se hosta. Best pak zopakoval, že Blažek svým odstoupením situaci víceméně zachránil. „Volby zřejmě dopadnou tak, jak očekáváme. Vyhraje ANO. Celou dobu je evidentní, že hradní strana je STAN. Už několikrát pan prezident vystupoval tak, že bylo evidentní, že jeho favorit je STAN. Z toho vyvozuji, že by si přál, aby byl předsedou vlády Vít Rakušan. To se může stát, když ANO bude dotlačeno do toho, že potřebuje koaličního partnera, ve vládě nebude SPD ani Motoristé – třeba nebudou mít dost hlasů. Pan prezident už minulý týden hovořil o tom, že ve vládě nesmí být ministr, který nepodporuje EU a NATO, pak to zmírnil. Pokud by Babiš byl v situaci, že jediná přijatelná volba pro Hrad je STAN, tak Rakušan by mohl říci: ‚Dobře, my do toho půjdeme, ale ne když předseda vlády bude Babiš. Chceme pozici předsedy vlády.‘ Samozřejmě že nikdo o tom takhle nebude mluvit, ale myslím si, že to je tajný plán okolí pana prezidenta a těch, kteří STAN financují. Mají zájem ještě víc liberalizovat Českou republiku. Chtějí zrušit právo veta, zavést euro. Evropa by si přála mít tu přes své zástupce spolehlivějšího předsedu vlády, než by byl Babiš. Ne že by Babiš nebyl do určité míry ochoten spolupracovat s EU, ale jistější by byl STAN,“ zdůraznil Best.

ANO podle něj vytvoří koalici se STAN jen v případě, že nebude mít k dispozici nějakou „pohodlnější“ koalici s někým jiným. Pro realizaci tohoto scénáře je potřebné, aby hnutí STAN získalo dostatek hlasů. V této chvíli má deset procent a stále jde dolů. „Pokud by to bylo 15, Rakušan dokonce říká 20 %, pak by možná mohl mít nárok na pozici předsedy vlády,“ upozorňuje novinář.

Bobošíková připomněla, že prezident původně plánoval volby na září, ale nakonec vyhlásil říjnový termín. Naznačila, že by mohla existovat neveřejná komunikace mezi Rakušanovým ministerstvem vnitra a Pražským hradem. „Koordinují některé kroky?“ chtěla vědět. „Já bych to nevylučoval,“ odpověděl Best. Je podle něj možné, že někdo udělal chybu nebo stanovil říjnový termín omylem. Připustil však, že nějaká bližší vazba mezi prezidentem a ministrem vnitra může existovat. „Vidím náznaky, že to tak je. Hradní strana je STAN,“ zdůraznil novinář.