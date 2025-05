Dřív byly jiné vztahy. Lítost z ANO ohledně rozkmotření se Slovenskem

Spolek Svatopluk pořádal konferenci pod názvem Společně ve střední Evropě. Konferenci zahájily úvodními proslovy osobnosti české a slovenské politiky. Ze strany Slovenska vládní politici, ze strany české opoziční politici. Účast svou přítomností potvrdil i opoziční poslanec za hnutí ANO Radek Vondráček.

Podle Radka Vondráčka se česko-slovenské vztahy zhoršily. „Česko-slovenské vztahy. Stačilo říct, že se máme rádi, a svět byl v pořádku. Teď si uvědomujeme, že nic není samozřejmost. Možná nás k tomu donutila nynější vládní česká koalice; uvědomili jsme si, že na dobrých vztazích musíme pracovat,“ zahájil svůj projev Vondráček.

A hned zčerstva se pustil do kontrolního výjezdu europoslance Tomáše Zdechovského z lidovecké strany na kontrolu na Slovensko. Zdechovský vůči Slovensku nešetřil kritikou. V rozhovoru pak Slovensko označil za banánovou republiku. „K návštěvě Zdechovského na Slovensku mi psal kamarád ze Slovenska a napsal – každý máme svého Matoviče,“ řekl za smíchu posluchačů Radek Vondráček. Igor Matovič je lídr slovenské opozice.

Podíval se na vládou Petra Fialy jednostranně zrušeným mezivládních jednáním mezi Českou a Slovenskou republikou. „Mezivládní konzultace jsou symbol nadstandardních vztahů dvou států. Je třeba to napravit. Jednou z prvních věci, které coby vláda ANO uděláme, že obnovíme společné konzultace české vlády a slovenské vlády,“ slíbil Radek Vondráček veřejně ve svém projevu pronášeném spatra.

A vzpomenul, že mezi našimi dvěma zeměmi bylo tolik důvěry, že jsme se nechali i zastupovat slovenskými diplomaty. Slováci pak těmi českými. „Byly doby, kdy se naše země vzájemně zastupovaly na mezinárodních jednáních. I to je teď narušeno,“ s politováním podotkl Radek Vondráček.

Visegrádská skupina je zásadním tématem. „Nemůžeme pominout V4. Prosazovali jsme V4+, tedy s Rakouskem. Ty vztahy dřív byly jiné. Neustále jsme čelili tlaku z Polska a z Maďarska, abychom spolupráci V4 prohloubili, abychom založili jakýsi společný parlament V4. V tu dobu jsme říkali, že je to zbytečné, bylo by to příliš drahé. Teď přiznávám, že jsem se mýlil. My, Česko a Slovensko, jsme byli srdcem V4, celou V4 jsme stmelovali. Otázkou je, jestli po nápravě vztahů se Slovenskem přejít k nějakému společnému parlamentu a k daleko hlubší spolupráci,“ nadhodil Radek Vondráček možnost dalšího vývoje zemí V4.

„Vláda Petra Fialy vytvořila koncepci zahraniční politiky, a o Slovensku tam není ani slovo. To považuju za hrubou chybu,“ řekl Vondráček. A zmínil, že vládní koncepce zahraniční politiky se vždy projednávala s celou Poslaneckou sněmovnou, ale Fialova vláda to obešla a definovala zahraniční vztahy ČR sama.

Můžeme „patřit na Západ“, jak zní mantra Petra Fialy a jeho vlády? Podle Vondráčka je to nesmysl: „Střední Evropa není konstrukt, není to mýtus. Máme jiné myšlení než Ir nebo Brit. Jsme formováni společnou historii, společným chápáním světa, a jako takoví bychom spolu měli na dobrých vztazích pracovat.“

Podle něho nejsou mosty mezi našimi národy spálené a neobnovitelné. „Spolupráce Čechů a Slováků je odsouzena k úspěchu. Česko-slovenské vztahy jsou předmětem debat, ale nejsou zničené,“ řekl na závěr Radek Vondráček.