„Pokud toto je populismus, tak se k tomu hlásím“. Vondráček se pohádal s Takáčem

Prezidentské volby Vondráček bere podle svých slov sportovně: „Přirovnal bych to ke sportovnímu zápasu, když prostě dohrajete, je jasný výsledek a prohrál jste ten zápas, ale chcete jít do dalšího zápasu, který už vyhrajete. Soustředíme se na to, co bude,“ naznačil, že v hnutí ANO je motivace vyhrát parlamentní volby.

Volby podle něj byly až příliš emocionálně vypjaté, ale rozhodně prý ne vinou Andreje Babiše. „To bych opravdu neházel na jednu stranu. Možná se mnou mnoho lidí nebude souhlasit, ale naši příznivci nenarušovali druhé mítinky. Myslím, že v tomhle ta nesnášenlivost není na naší straně,“ zdůraznil Vondráček.

Odsoudil premiéra Petra Fialu (ODS) pro jeho povolební projev: „Opravdu jsem byl smutný a nešťastný z projevu pana premiéra, který zase otevřel ty rány. Zase si neodpustil poznámky o populismu a extremismu. Je to jeho dar, že v okamžiku, kdy má dojít k usmíření, dokáže spíše naštvat.“

Moderátor Daniel Takáč připomněl slova včerejšího hosta Petra Pitharta o tom, že v těchto volbách byl „populismus poražen na kolena“. „Nebyl to populismus, co Andrej Babiš dělal?“ zeptal se poté Vondráčka. „Tak si uděláme speciální pořad na to, co definuje ten populismus,“ bránil se poslanec hnutí ANO. „I vystupování pana premiéra je pro mě čistě populistické,“ dodal s tím, že ANO dělá to, že naslouchá lidem a chce, aby tito lidé byli slyšet. „Jestli tomuhle se říká populismus, pak se k tomu hlásím. Populismus není nic, co by na politickou scénu nepatřilo,“ míní Vondráček.

Odrážel i výroky o tom, že v ANO sílí vůdcovský princip. Naopak ukázal na vládní koalici: „Co mi vadí, když někdo říká, že jsme ohrožení demokracie, že tu podporujeme autoritářský styl. Já mám zcela opačný pocit z toho dění kolem. Mrzí mě, že byla narušena rovnováha, protože Poslanecká sněmovna, vláda, Senát, premiér a teď prezident jsou jedna fronta. Naši voliči mají pocit, že jsou vytěsňováni na okraj,“ pokračoval politik hnutí ANO.

„Ale válkou jste strašili vy,“ řekl moderátor Vondráčkovi a opět ujistil, zda si místopředseda hnutí ANO skutečně nemyslí, že chování jeho šéfa společenskou náladu vyhrotilo a ještě více lidi rozdělilo. „Pane redaktore, tak se tady budeme bavit, jestli bylo dříve vejce, nebo slepice,“ smál se Vondráček. „To se nikam nedostaneme,“ doplnil. „Mně hrozně vadily billboardy s Putinem a panem Babišem. A to byly přímo billboardy koalice SPOLU a ty přece byly dřív,“ připomněl Takáčovi.

„Aha, tak oni to dělají a my to budeme dělat také,“ zamračil se moderátor a rozhodil rukama. Opakovaně se jej pak ptal, zda mu vadily tedy i válečné Babišovy billboardy s hesly „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják“. „Přiznám se, že ty mi nevadily. Tam nestrašíme válkou,“ trval si na svém Vondráček.

Ukázka billboardů se objevila na obrazovce ve studiu a Takáč před ním začal šermovat propiskou: „Ale tímhle přece strašíte,“ ukázal znovu Vondráčkovi nápis na billboardu přečetl jej. Pánové se pak dlouze o sdělení billboardů dohadovali, Vondráček sděloval, že nosná zpráva byla, že chce Babiš mír, zatímco Takáč byl názoru, že jde o strašení válečným konfliktem.

Vondráček pak dodal, že Babiš si toto téma jen tak nevybral, šlo o reakci na celospolečenskou atmosféru, a odkázal na materiály Ministerstva vnitra. Takáč se opět pozastavoval nad tím, odkdy jsme ve válce. „Jsme od 27. února, kdy pan premiér prohlásil, že jsme ve válce, a od okamžiku, kdy krizový informační tým pana Rakušana má ve svých materiálech, že se jim nedaří prosadit, že Češi jsou ve válce,“ zmínil Vondráček.

„A udělá Andrej Babiš cokoli pro to, aby získal to, co chce?“ zajímal se dál moderátor. „Přiznejme si, že od začátku tahal za kratší konec. Já musím smeknout, že přesto, že tu byl favorizovaný kandidát, tak do toho dal veškerou energii a veškerý čas,“ ocenil snahy šéfa hnutí ANO. „Čekali jsme na malý zázrak, který nepřišel, byl to prostě jeden proti všem,“ řekl Vondráček s tím, že nyní je po volbách a je třeba se vrátit k jednacímu stolu. „A jestli to ty strany s tím zakopáváním příkopu myslí vážně, tak teď nastal čas,“ dodal místopředseda hnutí ANO.

