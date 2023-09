„Polsko, můj druhý homeland.“ Černochová přes síť seřvala Zelenského na dvě doby

reklama

Volodymyr Zelenskyj totiž na půdě OSN kritizoval Polsko, Slovensko a Maďarsko za to, že prodloužily zákaz dovozu ukrajinského obilí. „Je alarmující vidět, jak někteří v Evropě, někteří naši přátelé v Evropě, solidaritu s námi jen hrají v politickém divadle a rozehrávají thriller s obilím. Má to vypadat, že hrají svou vlastní roli, ale ve skutečnosti pomáhají připravit scénu pro moskevské hranice,“ zaznělo z úst Zelenského.

Odezva z Polska na sebe nenechala dlouho čekat. Premiér Morawiecki přitom svým prohlášením překvapil nejen Kyjev. „Ukrajina se brání bestiálnímu ruskému útoku a já tuto situaci chápu. Nicméně jak jsem řekl, budeme naši zemi chránit. Již nedodáváme výzbroj na Ukrajinu, protože nyní vyzbrojujeme Polsko,“ sdělil.

Polský ministr pro správu státních aktiv pak slova premiéra upřesnil. Jeho země Ukrajinu dál podporuje, zbraně pouze nedodává v současné době. V budoucnu se podle něj uvidí. Výrok předsedy vlády označili jako nedorozumění prezidenti Česka Petr Pavel a Slovenska Zuzana Čaputová.

Zákaz dovozu obilí Varšava v době vrcholící volební kampaně zdůvodňuje snahou ochránit vlastní zemědělce.

Ukrajina mezitím dnes také avizovala, že nebude trvat na své stížnosti proti Slovensku u Světové obchodní organizace kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí. Bratislava a Kyjev se totiž dohodly na systému obchodování. Do jeho spuštění, jehož termín zatím není známý, bude Slovensko nadále uplatňovat zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny. Stížnost ze strany Ukrajiny nicméně dál platí na embargo Polska a Maďarska.

Reportér ČT24 Andreas Papadopulos pak celou věc analyzoval. „Rozdělil bych to na tři tábory. Experti upozorňují právě na ten časový sled, že před volbami potřebuje vládní strana Právo a spravedlnost oslovit polský východ, polské zemědělce. Jsou to hlasy statisíců lidí, o nichž jde v těch klíčových volebních okrscích, takže dávají ty výroky premiéra Morawieckého, ale i prezidenta Dudy a zástupců ministerstva zahraničních věcí do souvislosti právě s blížícími se volbami a vystupňovanou rétorikou, kterou Právo a spravedlnost přijalo za svou i vzhledem k tomu, že z pravé strany politického spektra na současnou vládu tlačí krajní pravice s protiukrajinskou rétorikou a současná opozice angažovala zástupce polských farmářů a samozřejmě tyto problémy také tlačí na vládu a kritizuje vládu zleva. Potom ten druhý tábor, to je samotná vláda, tam platí, že i ti níže postavení politici Práva a spravedlnosti odezírají ze rtů šéfů této strany a vlastně přisazují na těch výrocích, tak trochu s nimi různě operují v následných výpovědích, takže tam platí vlastně to, co bylo řečeno, ale neplatí ta dezinterpretace mnohých médií, že Polsko bude zastavovat vojenskou pomoc v Ukrajině v návaznosti na ten spor o obilí. Tam došlo k úpravě těch výroků. Třetí tábor je koalice, která tvrdě kritizuje vládu za to, že nerozehrála tuto partii dobře, že nahrává vlastně Putinovi skrze jakýsi spor s Ukrajinou, který podle opozice nemá jasné opodstatnění, který mohl mít jednoznačné řešení v podobě domluvy v kuloárech před tím, než se původně ten spor o dovoz obilí rozehrál na půdě Světové obchodní organizace a OSN,“ uvedl ve vysílání.

Svůj komentář vůči Zelenskému si na sociální síti neodpustila ministryně obrany Česka Jana Černochová (ODS). „Polsko mám – díky rodičům, jako druhý Homeland, takže si dovolím jeden komentář, protože mě mrzí urážení Poláků, které tady teď čtu. Znám jejich mentalitu. Znám sebe sama. Hrdí, pyšní, bojovní a stateční lidé, kteři na sebe nenechají nikoho řvát a poroučet si. To je historií ověřený postulát. Dneska se vyjádření UA prezidenta vůči Polsku fakt nepovedlo, sorry. A aby toho nebylo málo, tak kvůli obilí podala v úterý Ukrajina ještě i stížnost k WTO na Polsko, Slovensko a Maďarsko. No stalo se. První dvě země jsou ve volebním finále a těžko se bude jejich občanům vysvětlovat, že rok a půl opravdu hodně intenzivně pomáhají zemi, která na jejich zemi – cca 2–3 týdny před jejich ultrazásadními volbami – podává stížnost ke Světové obchodní organizaci, a ještě jim prezident veřejně nadá v UN. To se voličům vysvětluje opravdu těžko. Co s tím ale teď? Někdy je třeba odhodit pýchu a sednout si zase ke stolu, přijmout omluvu, vyslovit omluvu, nadechnout se a jít dál. Musí se to stát brzy. A já o to všechny strany moc a moc prosím. Když se to nestane, prohrajeme úplně všichni,“ poznamenala Černochová.

