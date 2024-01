„Pomsta“ Fialově vládě u voleb! Důchodci promluvili. Napaden i Pavel

"Když chtěli šlápnout na platy soudců, tak se mohli po**at, jak je to nesystémový a kdesi cosi. Je to všechno jedna svoloč," sdělil nám například pražský důchodce František. Jiní poukazovali na retroaktivitu či slibovali pomstu u voleb. Ústavní soud totiž rozhodl, že snížení valorizace důchodů platí.

"Je to všechno jedna banda. Prezident, vláda, Ústavní soud. Zkrácení valorizací důchodů bylo retroaktivním rozhodnutím, což je podle mě protiústavní. O ty peníze až tak nejde a vlastně i chápu, že potřebují někde ušetřit, ale to, že museli začít u důchodců, se mi nelíbí," vysvětluje Miroslav. Jeden z pražských seniorů, převážně jichž se ParlamentníListy.cz zeptaly na středeční rozhodnutí Ústavního soudu. A tady jsou jejich další odpovědi černé na bílém.

Kapříci v rybníku

Ústavní soud ve středu zamítl stížnost poslanců ANO, kteří napadli změnu valorizace penzí. Kvůli ní dostali důchodci v červnu přidáno v průměru o tisícikorunu méně, než měli. Vláda tedy nebude vracet důchodcům více než devatenáct miliard korun. Pouze tři soudci byli proti. "Když chtěli šlápnout na platy soudců, tak se mohli po**at, jak je to nesystémový a kdesi cosi. Kapři si rybník nevypustí. Je to všechno jedna svoloč. Je to k zblití," rozčiluje se František.

Na "provládní soudce" si postěžovala většina dotázaných. "Předpokládal jsem to. Kamarád ne a teď si drbe hlavu, idealista. Já se z toho ale neposeru," prohlásí lakonicky Jan. Snad ještě stručnější je Zdeněk: "Z hlediska fungování státních financí rozhodl soud asi správně. Přesto mě to štve. Peněz nemají důchodci nikdy nazbyt!"

Zajatci režimu

"V rámci umělého konfliktu staří versus mladí a šetření na nepravých místech je to první kapitola. Dopadá to hlavně na chudší část seniorů. V rámci mezigenerační solidarity se teď musíme uskrovnit, ale brzy dojde k situaci, že možná až polovina mladých bude kvůli automatizaci a robotizaci sedět doma na podpoře. To bude poslední kapitola," říká Bohuslav s tím, že z důchodců se stali zajatci společnosti, přičemž charakter a morálku národa lze doložit tím, jak se chová právě ke svým zajatcům.

V tomto kontextu vzbuzuje až údiv a pochyby zahraniční analýza francouzské společnosti Natixis, kterou připomněly Novinky.cz. Podle jejích údajů z roku 2022 jsou tuzemští senioři z hlediska globálního důchodového indexu na desátém místě na světě. Index zahrnuje osmnáct ukazatelů roztříděných do čtyř dílčích skupin, tedy zdraví, kvalita života, finance v důchodu a materiální blaho. Vše bylo vypočteno z údajů mezinárodních organizací a akademických zdrojů. "Posun České republiky do první desítky je spíše výsledkem toho, že jiné země jako třeba Německo či Kanada ztrácejí půdu pod nohama," píše se v analýze. A teď se podržte. Co se týče skupiny materiální blahobyt jsou pak na tom podle analýzy Češi úplně nejlépe.

