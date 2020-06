„Poprava“ Šarapatky? Aktér „spacákové revoluce“ se vyjádřil. A mnohé je jasnější

reklama

„Takový návrh nelze než zásadně odsoudit a vyslovit naději, že jej členové volebního výboru i Sněmovny odmítnou," reaguje mediální manažer Michal Klíma na návrh poslankyně hnutí ANO Barbory Kořanové, kterou naštval Šarapatkův lednový příspěvek na sociálních sítích, v němž k fotografii zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery s prezidentem Zemanem napsal: „Smrt je popleta: Dobří odcházejí…"

„Volební výbor by měl především bezodkladně z funkce odvolat svého předsedu, který nepřijatelným způsobem ovlivňoval volby do Rady ČT, když poslancům rozeslal dopis, v němž doporučoval kandidáty podle jejich údajného vztahu k hnutí ANO,“ míní Klíma.

Podobný názor sdílí vysokoškolský pedagog Jan Motal: „Odvolání člena jakékoliv z rad regulujících činnost médií veřejné služby je extrémní krok,“ upozorňuje. I když si myslí, že Šarapatkovo vystupování není vkusné a v jistém smyslu je i nemorální, měli by se v ideálním případě posuzovat všichni členové rad stejně.

Naopak poukázal na osobní útoky a nevkusnost vyjadřování Vítězslava Jandáka v Radě Českého rozhlasu. „Ty jsou dlouhodobým problémem, který nejen kompromituje důstojnost tohoto orgánu, ale rovněž nepřijatelně snižuje úroveň diskuse o veřejné službě, nemluvě o ponižování oponentů. To mi přijde jako mnohem závažnější,“ míní Motal.

„Těžko hledat za odvoláním Šarapatky něco jiného než další snahu zglajchšaltovat orgán dohlížející na Českou televizi, tak aby byl po chuti vlivovým skupinám ve Sněmovně,“ shrnul se slovy, že Šarapatka je trnem v oku, protože se televize příliš zastává a má uvolnit místo někomu, kdo bude více držet zemanovskou linii útoků na publicistiku ČT.

Dostál následně cituje, čím mu Kořanová svůj návrh na Šarapatkovo odvolání zdůvodnila: „Dlouhodobě můžeme sledovat, jak agresivně a pejorativně se pan Šarapatka vyjadřuje na svých sociálních sítích, kde má zároveň uvedeno, že působí v radě nebo na blogu Forum24. Poslední kapkou pro mne bylo jeho vyjádření v den, kdy zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Takový člověk se nechová v souladu s dobrými mravy a radu poškozuje.“

Klíma na to podotkl, že Kořanová „nemá v ničem pravdu“. „Počínaje označením Fora24 za blog. To je taková bolševická rétorika snažit se dehonestovat toho, kdo se mi nelíbí, volbou slov, která mají snížit jeho význam,“ dodává.

„Jde o snahu ještě více posílit tlak na ČT, a to především ze strany politiků, kterým není veřejnoprávní publicistika po chuti. Stále je to pouze ČT, kdo je kvalifikovaným oponentem moci. Je to ČT, kdo je schopen to dělat v pořadech jako Reportéři ČT analyticky, náročně a kvalitně,“ říká Motal.

O svůj názor na odvolání Šarapatky se na svém Facebooku podělil také bývalý redaktor ČT Adam Komers, který se v současnosti angažuje v TOP 09. Právě Zdeněk Šarapatka je podle něj „posledním členem Rady České televize, který se dlouhodobě rve za nezávislost veřejné služby, který hájí svobodu redaktorů, kteří jako jedni z posledních otevřeně informují o mafiích v nejvyšších patrech české politiky".

„A proto musí z Rady ČT pryč. Na tom jsou totiž ve shodě ANOnisti i komunisti, což ve skutečnosti jedno jest. Zločinecké spojení, které ovládlo skoro celou zemi, jen Reportéři ČT a 168 hodin jim ty plány a kšefty malinko hatí,“ píše Komers.

Zatím si nevšiml, že by redaktorům těchto pořadů někdo dokázal, že by lhali. „A že těch soudů bylo! Prostě nekompromisně zveřejňují, co se děje, což je jejich úkolem ze zákona. Za to si je totiž platíme,“ pokračuje ve svém komentáři.

„Samozřejmě vládní i hradní juntě to místy komplikuje svobodné kradení, proto skrze Radu ČT chtějí absolutně ovládnout veřejnoprávní televizi a pan Šarapatka, který nemlčí, se jim jaksi nehodí do krámu. Fakt jde do tuhého a bude bordel!“ dodává Komers a na závěr zmiňuje, že svoji novinářskou profesi, kterou měl opravdu rád, neobětoval proto, aby se nám tady „roztahovala a do horoucích pekel nás táhla komunistická a estébácká verbež“.

