„Porno... Kdo to posoudí?“ Fiala se zamotal do daní

Své sliby dodržujeme a děláme to nejlepší pro Česko. To je základní sdělení premiéra Petra Fialy (ODS) poté, co jeho pětikoaliční vláda představila úsporný balíček, který má pomoct postavit Česko na nohy. Své sliby podle něj vláda drží, i když v tomto konsolidačním balíčku zvýšila některé daně. Vysvětloval také, proč jeho kabinet zavedl nižší sazbu DPH na časopisy, a to i ty pornografické.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro MF Dnes zdůraznil, že jeho koalice v žádném případě neustoupí od snahy prosadit úsporný balíček, protože tímto balíčkem plní základní slib, který dal voličům, totiž dát do pořádku veřejné finance.

Pokud jde o zvyšování daní, i tady si premiér stojí za tím, že koalice SPOLU, kterou také vede, plní, co slibovala, jelikož připravený vládní balíček nezvyšuje celkové daňové zatížení občanů.

„Co je nejdůležitější říct, že stojím za celou dohodou, za tím kompromisem, který byl samozřejmě těžký, a jednali jsme o něm řadu měsíců. Je to dobrý výsledek pro Českou republiku. Samozřejmě byly tam těžké debaty, to nepopírám. Velmi obtížné byly třeba o zdanění práce, protože si myslím, že do toho je potřeba zasahovat co nejméně, ale dojednali jsme kompromis, který je nejenom dobrý z hlediska politického vyjednávání, ale hlavně je dobrý pro Českou republiku, protože nám umožní ozdravit veřejné finance,“ zdůraznil Fiala v hned první odpovědi v rozhovoru pro MF Dnes.

„Držíme svoje sliby. Základní slib byl, že dáme do pořádku veřejné finance, snížíme zadlužování České republiky, a pokud jde o daně, neměníme celkové daňové zatížení. My jsme loni snížili daňové zatížení zhruba o 30 miliard, odbory dokonce na tripartitě tvrdily, že o 50 miliard, a v příštím roce to o 31 miliard zvýšíme. Čili ten výsledek je zhruba stejný. Základní věc je, že opravdu nemůžeme žít takto na dluh, musíme dát do pořádku veřejné finance. Když jsme přišli do vlády, tak jsme na začátku roku 2022 upravovali původní rozpočet Babišovy vlády. Takže jsme snížili výdaje o 80 miliard, tím jsme taky splnili náš slib a vytvořili jsme si i dalšími opatřeními, snížením daňové zátěže o 30 miliard, prostor, abychom to teď mohli korigovat,“ pokračoval premiér.

Podle Fialy bylo správné zavést nulovou DPH na knihy, protože knihy představují kulturní a vzdělávací přínos pro občany. Stejně tak podle něj mělo smysl zahrnout časopisy do snížené sazby a vše ostatní, včetně denního tisku, ponechat v sazbě základní.

„Postupovali jsme způsobem, který je podle mě velmi logický: Všechno patří do základní sazby a u každé položky, která má mít sníženou sazbu, jsme hledali nějaké sociální nebo jiné důvody. Máme řadu odborných časopisů, vědeckých, kulturních, pornografických. Ano, kdybychom to dokázali jednoduše rozlišit, tak to rozlišíme, ale kdo to bude posuzovat? Museli bychom na to vytvořit nějaký úřad, který bude posuzovat, jestli tam jsou dva odborné články, a už je to odborný časopis, nebo tam nejsou. Je to daň za jednoduchost a přehlednost systému,“ pravil Fiala.

Pár slov věnoval i cenám potravin a přislíbil, že ještě klesnou. Klesají podle něj už teď, a to kvůli tlaku, který jeho vláda vyvíjí na celý sektor.

„Ceny potravin i díky našemu tlaku klesají už teď. Řada reprezentantů prodejců potravin a potravinářů se vyjádřila, že snížení daně je takové, že se to na cenách projeví. Takže předpokládáme, že se to skutečně pozitivně projeví, že lidem potraviny zlevní, a to je velká pomoc. Mimochodem celkově máme propočítáno, že u DPH lidé budou platit méně, celkově budou platit méně,“ zaznělo z úst premiéra.

Než se se čtenáři rozloučil, přislíbil, že i ústavní činitelé si sáhnou na své platy a zpomalí si jejich růst. A zpomalí si prý růst platů výrazněji, než zbrzdili růst penzí, protože když musí šetřit celé Česko, budou podle Fialy šetřit i politici.

