„Pošle sem EU tanky?“ Rajchl ztrhal euro. Vládní úředník překvapil varováním

Následně zmínil, že jde o „katastrofu“ pro Českou republiku. „Přijetí eura znamená spojení s Evropskou unií na věčné časy,“ řekl s tím, že se jedná o závazek, z něhož „není návratu“ a „budeme s eurosojuzem na věčné časy“.



Právě kvůli tomu, že „prakticky není možné z eurozóny odejít“, jde podle předsedy strany PRO o téma, které se netýká jen současné a příští vlády, ale jde o rozhodnutí, které bude mít na občany dopady v mnohem delším časovém horizontu.

„Proto o tom nemůže rozhodnout žádná vláda. Vždy, když slyším diskuse o tom, jestli by to pro nás bylo výhodné, či nikoliv … tak za sebe říkám, že chybí hlavní kontext – co chtějí lidé. Pouze ti mohou rozhodnout o takto zásadním kroku,“ zdůraznil.



Další země Evropské unie nás v eurozóně podle jeho mínění chtějí, protože „to je výhodné pro ně, ne pro nás“. Odmítl, že by euro bylo nějak zvlášť výhodné pro podnikatele či by nás zvládlo ochránit před inflací.



Naopak. Podle Rajchla lze po přijetí eura očekávat zdražování a přišli bychom o možnost ovlivňovat měnovou politiku skrze naši centrální banku. A zabránit by nešlo ani pozdějšímu možnému rozhodnutí na zrušení hotovosti.

„Rozhodnout mohou jedině občané,“ řekl následně opětovně s tím, že pokud bude petice zamítnuta, tak půjde o vzkaz, že jsou poslancům „občané ukradení“.



Ekonomická expertka strany PRO Ivana Turková posléze upozornila, že by příští vláda mohla rozhodovat o procesu přijetí eura, a voliči podle ní právě toto mají vzít vpotaz.



Turková se věnovala taktéž aktuálnímu hospodaření státu a mínila, že se rozpočet současné vládě vymkl z rukou. Zrovna v době, kdy podle Turkové značně „pokulhává“ fiskální pilíř, má vláda uvažovat, že „odstřelí“ druhý pilíř v podobě měnové politiky.

Také ona zdůraznila hrozbu ztráty rozhodovacích pravomocí České národní banky. „Centrální banka ztrácí svoji úlohu a veškeré pravomoci předáme do Frankfurtu do Evropské centrální banky (ECB),“ zaznělo. Hlavními hráči při ovlivňování měnové politiky jsou podle ní Francie a Německo.



Spekulovala též, zdali v tom, že rozpočtovou politiku „vláda nezvládá“, není „úmysl, abychom dohnali Evropskou unii“ a „potom nás někdo jakoby zázračně spasí“.



„Vládní koalice chce kompletně předat klíče od České republiky do Bruselu a už jí v tom překáží jenom česká koruna,“ doplnila.

Vrchní ředitel sekce hospodářské strategie a politiky Ministerstva financí David Prušvic uvedl, že euro může Česku pomoci při snižování transakčních nákladů z konverze měn a odpadla by volatilita měnového kurzu, zároveň však souhlasil s tvrzeními, že by došlo ke ztrátě měnového kurzu coby tlumiče ekonomických šoků a ten by pak nemohl eliminovat rozdíly v cenách a ve mzdách a současně by došlo k omezení nezávislosti měnové politiky.



Zdůraznil též, že mzdy a ceny v České republice se stále nepřiblížily těm ve zbytku EU a „je zde potenciální riziko“, že při přijetí jednotné evropské měny by mohlo docházet k většímu růstu cen, nežli jaký je průměr Evropské unie.



Slovo si vzal také předseda petičního výboru Tomio Okamura (SPD), jenž si taktéž položil otázku, kdo by si chtěl vzít „zodpovědnost za zadlužování sousedů, přestože nemáme vliv na jejich rozpočet“.

Rajchl se následně opětovně chopil slova a zmínil, že „nás Evropská unie neřídí“. „Evropská unie má být spolkem, který má pomáhat všem členským zemím k tomu, aby se společně měly lépe,“ pravil.



Od zástupců ministerstva prý slýchá „my musíme“ a servilitu. „Švédsko si to přijalo v roce 2003, píše se rok 2024, nezměnilo se nic a euro tam nemají,“ poukazoval. „Pošlou nám sem tanky anebo co s námi udělají, aby nás donutili to euro přijmout? Když to nebudeme chtít, tak to prostě nepřijmeme,“ zaznělo.



Přítomní poslanci podpořili vzít na vědomí argumenty, které během rozpravy zazněly, avšak většinová shoda nebyla na Okamurově návrhu, aby se argumenty uvedenými v petici zabývalo Ministerstvo financí a zohlednilo je ve své činnosti. „Poslanci opět vzkázali občanům této republiky, že je jejich názor nezajímá a budou si rozhodovat po svém,“ zhodnotil to Rajchl.



Celý záznam z jednání o petici o vypsání referenda o přijetí eura můžete zhlédnout zde: