„Potápět lodě.“ Premiérka Itálie, jak ji asi neznáte

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15676 lidí



Značnou kritiku německé úřady schytávají za to, že útočník měl být již v loňském roce deportován do Bulharska, ale vše ztroskotalo poté, když ho úřady v zařízení pro uprchlíky nenalezly. A lidé si všímají prohlášení německých policejních odborů (DPolG), které varují, že opatření proti nelegální migraci nejdou dostatečně daleko.



Německá ntv si všímá, že předseda svazu federálních policistů Heiko Teggatz prohlášuje, že jeho země „ztratila kontrolu“ nad svými hranicemi a je nutné ji okamžitě obnovit. „S touto ztrátou kontroly se již nedokážeme vyrovnat,“ pronesl.

Fotogalerie: - Přistěhovalecká čtvrť v Berlíně

V souvislosti s aktuálním dění se po sociální sítí začalo lavinově šířit video italské premiérky Giorgie Meloniové, které natočila v roce 2019 a plamenně na něm žádala, aby se okamžitě začalo proti ilegální migrací něco dít.



Video, které za den sklidilo přes 2 miliony zhlédnutí a desetitisíce souhlasných reakcí, zachycuje Meloniovou v autě, jak gestikuluje na kameru se slovy: „Riskujeme, že se staneme uprchlickým táborem Evropy, že se staneme terčem posměchu celého světa! Potřebujeme námořní blokádu Libye a musíme potápět lodě nevládních organizací.“

??I ?????? Giorgia Meloni contra la inmigración islámica:

"¡Corremos el riesgo de convertirnos en el campo de refugiados de Europa, corremos el riesgo de ser el hazmerreír del mundo! Necesitamos un bloqueo naval en Libia y hundir los barcos de las ONG" pic.twitter.com/rJTXkiCK3t — ??Guardianes Patrióticos (@Patrioticos_RD) August 29, 2024

Pod videem, které souhlasně okomentoval také vynálezce a vlastník sociální sítě X Elon Musk, lidé žádají, aby se začalo konat a slova Meloniové aby se přetavila v činy. „Tak něco Giorgie udělej…“ zaznělo kupříkladu.



Musk se také ptal, kdo vůbec neziskovky, vozící do Evropy migranty, platí. „Jejda. Myslím, že do téhle králičí nory nechceš jít,“ varovali ho nato další komentující před podobnými otázkami.

Whoops

I don’t think you wanna go down that rabbit hole

Iykyk — DEEZ (@DeezOnMars) August 30, 2024

„A teď dělá pravý opak,“ kritizovali rovněž diskutéři přímo italskou premiérku, že ve skutečnosti k potápění lodí neziskovek nedochází ani poté, co se dostala do úřadu.

Fotogalerie: - Kouzlo italského pobřeží

Značné publicity se naopak dostává polskému europoslanci Dominiku Tarczyńskému (PiS), jenž upozorňuje, že ilegální migranti se nemají pokoušet nezákonně dostat do jeho země, jelikož za to mohou být zastřeleni.



„Nechoďte na polskou hranici, pokud nechcete být zastřeleni!“ varuje ilegální migranty. A odkazuje na to, že polský parlament letos drtivou většinou odhlasoval zákon, který vojákům, pohraničníkům a policistům umožňuje střílet ostrými náboji na ilegální migranty, kteří se budou snažit hranici sousedního státu narušit.

“If you don’t want to be killed don’t come to the Polish border.” — Dominik Tarczyński

Unapologetic patriotism is a beautiful thing. pic.twitter.com/eFM61HWJ9g — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) August 26, 2024

Polsko se rozhodlo povolit pohraničníkům střílet ostrými na ilegální migranty poté, co oni na polské bezpečnostní složky několikrát zaútočili a při jednom z útokům byl migranty zavražděn 21letý polský voják Mateusz Sitek.

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

Polský premiér Donald Tusk upozorňuje, že migrační tlak není možné podceňovat, jelikož jde o značné riziko a „nejde o nějaké žadatele o azyl, ale o koordinovanou a na mnoha úrovních velmi účinnou operaci sloužící k prolomení polské hranice a pokus o destabilizaci země“. Sousední země upozorňuje, že se takto skrze podporu migrace snaží o oslabení Západu Rusko a Bělorusko.

Psali jsme: Libor Vondráček: Australský model je klíčem k řešení nelegální migrace v Evropě „Zastavit. A ne, že to nejde.“ Exšéf „německé BIS“ rozstřelil téma migrace 28 afghánských zločinců letí z Německa domů. Každého „vybavili“ 1000 eury na ruku „Pomoc“ migrantům: Německo a EU platí stránku, jak se vyhnout deportaci

Zdroje: