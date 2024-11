„Potřebuji medikaci. Přestaňte mít sex s muži.“ Nejvzteklejší VIDEA po výhře Trumpa

Přehled těch, kteří Trumpovu výhru neunesli, začneme u mediálních profesionálů. Moderátorka Joy Reidová na stanici MSNBC naznačila, že Florida se změnila pod „extremistickou pravicovou vládou fašistického typu. ... Tento druh extremistické pravicové vlády fašistického typu na Floridě – dělá ji to atraktivnějším místem – nebo ji to dělá spíše podobnou některým jiným jižním státům, které nedostávají investice?“ uvedla.

Mladá žena vyjádřila svou obavu z života v Trumpově Americe za volantem svého auta. „Šla jsem po ulici, šla jsem si pro svou medikaci, protože jsem na tom špatně a dnes ji potřebuju. A viděla jsem, že proti mě jde žena se dvěma dětmi. Měla v obličeji takový výraz. Navázaly jsme oční kontakt, podívala jsem se na ni a obě jsme tak trochu přikývly, jako když jsme obě úplně zničené. Z jejích očí jste to mohli přečíst,“ vzlyká žena v autě. „Nemůžu uvěřit tomu, že tahle země to udělala znovu,“ zhodnotila společenský stav ve Spojených státech.

They aren't going to be ok, are they?

Jiná žena poskytla všem zklamaným voličům Harrisové návod, jak se s touto složitou životní situací vypořádat.

„10/10, opravdu doporučuji najít si klidné místo v přírodě a zakřičet si dnes do prázdna,“ píše žena u svého videa. Natáčí se, jak uslzená křičí u řeky. Po očku sleduje, zda se někdo dívá.

The attention seeking meltdown videos from unhinged liberal women are amazing

Další žena natočila, jak se voličům Trumpa mstí. Chtěla si kvůli tomu oholit hlavu. „S*ru na to mít dlouhé a luxusní vlasy,“ pronesla sarkasticky do kamery. Vymezila se i proti dalším věcem, do kterých podle ní patriarchát ženy tlačí. Například být štíhlý nebo přitažlivý. Během vyholování lebky vyzvala ženy a menšiny, aby se nepoddávaly bílému muži kvůli „drobkům, které mohou upadnout z jeho talíře“. Po počátečních problémech s fungováním holicího strojku se jí nakonec podařilo si vlasy do určité míry zkrátit, do vyholené lebky má ale její výsledné dílo daleko. „Už nebudu dávat žádné peníze kosmetickému průmyslu. Nebudu svoje peníze dávat nikomu, kdo podporuje misogynii, patriarchát a drží ženy při zemi,“ řekla a vyzvala i další ženy, ať také přestanou mít sex s muži a mluvit s nimi. „Rozveďte se, rozejděte se se svými muži, opusťte je. Přejděte na naší stranu. Oholím vám hlavu, upeču vám koláčky,“ slíbila všem ženám, které se s ní rozhodnou bojovat proti trumpistické patriarchální společnosti.

This woman shaved her head to protest Trump's win and to fight the patriarchy



This might be the best meltdown yet

U některých občanů USA se vztek z výhry Trumpa projevil s opravdu velkou intenzitou. „Zapněte si zvuk, ale ne moc nahlas,“ radí uživatel sítě X. Muž s plnovousem se natočil na zápraží se šálkem teplého nápoje v den sčítání výsledků. Jeho sousedka (mimo záběr) vyndavá ze země volební ceduli na podporu Harrisové a Walze. „Bude líp,“ říká sousedce klidným hlasem. „Drž k*rva hubu,“ vřeští sousedka zpátky. „Pozitivní energie,“ odpovídá muž. „Drž hubu,“ je vřeštěno zpátky. V závěru videa je ještě slyšet, jak žena muži vysvětluje, že on cosi nechápe, video ale končí příliš brzy.

???? ??



Sound on, but not too loud.



??????

Po politologickém rozboru zmínila i své zeměpisné privilegium. Žije v Minnesotě a kdyby to bylo opravdu špatné, může se odstěhovat za přáteli do sousední Kanady. Rozbrečela se ale při pomyšlení na lidi, kteří takovou možnost nemají. „Nevím, co mám dělat. Vím, že se mě budete ptát, co máte dělat, ale já to nevím,“ plakala do kamery. „Omlouvám se. Tak moc jsem bojovala. Cítím se, jako kdybych selhala, všichni jsme selhali,“ řekla svým fanouškům a propukla v usedavý pláč.

People have seriously lost their minds.



In this video, she says people on the right hate women, the black community, lgbt community, and so on. Despite all of those groups voting for him.



People like this, seek help.

Šikovní lidé ale dokážou vztek proměnit v něco pěkného. Jeden nadějný fanoušek metalové hudby použil podobné video zoufalé voličky Kamaly Harrisové jako pěvecký podkres pro svou písničku. Sladil její výkřiky se svými kytarovými party a jak to dopadlo, můžete zhodnotit sami. „Klasický metal/vztek duet,“ uvádí autor. „Jste ti lidé z historie, před kterými nás varovali,“ křičí žena středního věku do kamery na voliče Republikánské strany. „Ztrácíme naši demokracii, probuďte se!“ křičí dál za zvuků metalového kytarového sóla.

Videí vzteklých a vyčítavých voličů Kamaly Harrisové je dnes plný internet. Kdosi spojil některá z nich do „liberální kakofonie“.

Pokud vám sledování utrpení liberálních voličů způsobuje utrpení, je tu pro vás ještě Trumpův vítězný projev.