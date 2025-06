„Povolenky nic moc nezdraží.“ Pirát hájí neobhajitelné

V EU by brzy měly začít platit emisní povolenky v rámci cen plynu, uhlí, benzínu a nafty. První obchodování s povolenkami proběhlo v květnu a zdá se, že dopad na rodinné rozpočty bude mnohem dramatičtější, než se očekávalo.

Růst pohonných hmot se očekává nejméně 3,50 Kč na litr, ale může být i mnohem hůř. Domácnosti topící plynem a uhlím by mohly ročně utratit až desetitisíce navíc. Česká vláda zatím zavedení povolenek neschválila a chce jejich nástup o rok odložit.

Komentátor Honza Palička tvrdí, že tento nápad z dílny Evropské komise je naprostý nesmysl, která zničí i střední střídu a ostatní nažene do chudoby. „Já to řeknu naprosto naplocho – pokud s touhle sračkou, co lusknutím prstu lidem zdraží život tak, že značnou část jich nadosmti odkáže na nějaký dávky a příspěvky, střední třídu prakticky vymaže a učiní i z podstatný části lidi s průměrným a lehce nadprůměrným platem ty, co žijou od vejplaty k vejplatě, tak ty lidi začnou volit takovej extremistickej ksindl, že na Babiše s Okamurou ještě budem vzpomínat jako na hodny strejčky,“ předvídá Palička, že lidé budou volit ve větší míře extremistické strany, protože neuvidí jinou alternativu.

Podle Paličky je to největší zločin euroklimasocialismu proti vlastním obyvatelům. „Emisní povolenky na jednotlivce (ono teda i ty předchozí jsou dost zhovadilý, ale tohle je non plus ultra) jsou ze strany euroklimasocialistů největší zločin proti vlastním lidem, s největším potenciálem celou EU poslat k šípku a část státu do náruče Kremlu. Ano, je to i horší než neřízená migrace, protože ta paradoxně může i někde zafungovat a způsobit něco pozitivního. Tady se prostě jen rozhodlo, že lidi zchudnou, maj držet hubu a cálovat,“ dodává Palička, že takhle dobře by to na potenciální rozpad EU ani Kreml nezahrál.

Ja to reknu naprosto naplocho - pokud s touhle sračkou, co lusknutim prstu lidem zdrazi zivot tak, ze znacnou cast jich nadosmti odkaze na nejaky davky a prispevky, stredni tridu prakticky vymaze a ucini i z podstatny casti lidi s prumernym a lehce nadprumernym platem ty co zojou… https://t.co/sydkFlA1eP — Honza Palička (@HonzaPalicka) June 10, 2025

Investor a člen Pirátů Jiří Hlavenka ale tvrdí, že jde o zbytečné strašení, protože zdražení bude minimální a je nutné kvůli řešení klimatické krize. „Dřív lidi strašili bubáci, dneska Palička. Jste za to placený, nebo to děláte z neinformovanosti?“ reaguje Hlavenka.

Emisní povolenky podle něj penalizují škodlivé činnosti a z těch peněz se následně podporují ty bohulibé. „Tedy cílem je třeba zlevnit produkty a služby, které nedělají klimatický bordel (například lokální potraviny a jiné lokální výrobky). Obchod s emisními povolenkami činil loni 40 miliard, tzn. půl procenta HDP. Pokud by to znamenalo JENOM zdražení, je to padesátník na stokorunu. Co stálo stokorunu, stojí s poplatkem za povolenku stokorunu a padesátník navrch. Kvůli tomu český národ zchudne? Fakt?“ tvrdí Hlavenka, že zdražení bude opravdu minimální, a dodává, že dopady klimatické krize jsou podstatně vyšší, a proto se povolenky do budoucna vyplatí.

Dřív lidi strašili bubáci, dneska palička. Jste za to placený nebo to děláte z neinformovanosti?

a) emisní povolenky jsou hra s nulovým součtem, vylej-nalej. Penalizují se škodlivé činnosti, a z těch peněz se podporují ty bohulibé - tedy cílem je třeba zlevnit produkty a služby,… — Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) June 10, 2025

Palička ale nechápe, jak Hlavenka spočítal, že se celý spotřební koš zdraží o 50 haléřů. „Jen teda netuším, v jaké galaxii matematiky mi zdražení benzínu o deset korun zdraží jezděním o halíře. Teda asi bohužel tuším – v galaxii ‚tak si kup elektromobil a na střechu si dej soláry a jezdíš v zásadě zadarmo‘. Což je pro člověka s 30k hrubého žijícího v paneláku s 20 let starým mondeem rada na úrovni, oproti níž je Marie Antoinetta doporučující jist koláče sociální aktivistka,“ reagoval Palička, že běžný občan si nemůže dovolit kupovat bezemisně.

Jen teda netusim, v jake galaxii matematiky mi zdrazeni benzinu o 10 korun zdrazi jezdenim o halire. Teda asi bohuzel tusim - v galaxii "tak si kup elektromobil a na strechu si dej solary a jezdis v zasade zadarmo". Coz je pro cloveka s 30k hrubyho zijiciho v panelaku s 20 let… — Honza Palička (@HonzaPalicka) June 10, 2025

Hlavenka ale pokračuje ve svých výpočtech a Paličku nevybíravě ponižuje. „Pokud vaše veškeré osobní náklady spočívají v útratě za benzín, tak to musíte mít trochu smutný a jednotvárný život, že. Ten benzín doma chlastáte místo lahváčů? K tomu právě slouží makroekonomické údaje, a ne ‚zdražili špendlíky z pěti korun na dvacet, to je INFLACE 400%!!! HRŮZA!!! UMŘEM!!‘ povyšuje se Hlavenka.

A následně znovu propočítává, že se například benzín zdraží maximálně o dvě koruny, protože víc prý strop EU neumožní. „Soft-strop EU na emisní povolenky je 45 eur. Uvádět jakékoli číslo znamená plašit hausnumerama. A při ceně 45 eur to znamená zvýšení ceny benzínu O DVĚ KORUNY. Víte třeba, že před patnácti lety stály pohonné hmoty tolik co nyní v absolutních částkách? A víte, jaká byla průměrná či mediánová mzda? POLOVIČNÍ oproti dnešku. Co ta rodina v paneláku s mondeem tehdy? Dle vašich halucinací musela být dávno mrtvá hlady,“ tvrdí Hlavenka, že ceny pohonných hmot k reálné mzdě zůstávají už roky stejné.

Pokud vaše veškeré osobní náklady spočívají v útratě za benzín, tak to musíte mít trochu smutný a jednotvárný život, že. Ten benzín doma chlastáte místo lahváčů?



K tomu právě slouží makroekonomické údaje, a ne "zdražili špendlíky z pěti korun na dvacet, to je INFLACE 400%!!!… — Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) June 10, 2025

Poslední slovo ale měl Palička, který ironicky poznamenal, že Piráti dělají z lidí blbce, chtějí jim zdražit život, a přitom očekávají, že je bude někdo volit. „Já vám závidím svět, v němž lidi, z nichž děláte nesvéprávné kretény, budou volit vás, protože to s nimi tím, že jim zdražíte život, myslíte vlastně dobře,“ dodal ironicky Palička.

Ja va zavidim svet, v nemz lidi, z nichz delate nesvepravne kreteny, budou volit vas, protoze to s nimi tim, ze jim zdrazite zivot, myslite vlastne dobre. — Honza Palička (@HonzaPalicka) June 10, 2025

Své si k tomu řekl také podnikatel Tomáš Šalamon z ODS, podle nějž je smyslem povolenek jednoznačně zdražit „nechtěné“ produkty. „Smyslem povolenek je příslušné produkty, např. paliva ZDRAŽIT. Není to nějaký vedlejší efekt, je to podstata. Zdražit produkty, které chcete kupovat, a donutit vás tím kupovat jiné, daleko DRAŽŠÍ,“ vysvětluje jednoduchým způsobem.

Ale tento klimatický boj Evropy je podle něj nesmyslný a škodíme sami sobě, protože svět se k nám nepřidává. „A žádné dopady klimatické krize to nevyřeší, protože NIKDO jiný se k tomu nepřidává. Tahle věc je prohraná, je úplně zbytečné pokračovat do slepé uličky chudoby. Bude tepleji, neexistuje způsob, jak tomu zabránit. Zároveň nám to zase tak moc vadit nebude,“ tvrdí Šalamon.

Smyslem povolenek je příslušné produkty, např. paliva ZDRAŽIT. Není to nějaký vedlejší efekt, je to podstata. Zdražit produkty, které chcete kupovat a donutit vás tím kupovat jiné, daleko DRAŽŠÍ.

A žádné dopady klimatické krize to nevyřeší, protože NIKDO jiný se k tomu nepřidává.… pic.twitter.com/y8XytT69If — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) June 10, 2025

Psali jsme: Zdražíme se do nevolnictví? Konference Svobodných varovala před zelenou drahotou: „Uhlíková daň na život už klepe na dveře!“ Pošarová (SPD): Levné energie jako priorita. Musíme vystoupit ze systému emisních povolenek EU „Lidé nestávkují, protože nevěří, že se to zavede.“ Zelená elektřina a Fiala. Muž z praxe hovoří Bizár Green Dealu: Děda s babičkou za fabii budou platit, Leyenová za tryskáč ne