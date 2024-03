„Pr*se. H*vado. Smrdí mu z huby.“ Vládní politici se skoro poprali

Pondělní jednání zastupitelstva městské části Praha 10 se protáhlo až do úterních ranních hodin. Schůze byla zahájena v pondělí hodinu po poledni a skončila až po skoro 20 hodinách těsně před devátou ranní v úterý.

Délka jednání však nebyla tím hlavním, čím jednání zastupitelů „vynikalo“. Došlo totiž k hádce na hranici fyzické potyčky mezi zastupiteli. Pikantní je, že šlo o reprezentanty stran, které tvoří vládní koalici, Pirátů a TOP 09.

K incidentům došlo při projednávání bodu volby nového místostarosty na uvolněné místo po Olze Koumarové, která před časem rezignovala. Opoziční Piráti prý začali vystupovat s tím, že by na prázdné místo měla usednout opět žena, protože jinak bude Praha 10 poprvé v tomto století vedená pouze muži a v radě městské části neusedne žádná žena. Místostarostou byl nakonec zvolen Martin Čásenský z ODS.

Situace měla eskalovat, když se zastupitel za TOP 09 Viktor Lojík vydal k pirátské zastupitelce a náměstkyni pražského primátora Janě Komrskové a něco jí sdělil. Tím prý narušil její osobní zónu a pohnul jí s mikrofonem. Následně došlo k vzájemnému postrkování mezi Lojíkem a pirátem Petrem Benešem, partnerem Komrskové.

„S Lojíkem se začali hádat a ten dokonce řekl Benešovi, že mu, cituji doslova, smrdí z huby. Načež se mezi sebou začali opět postrkovat, nechybělo ani hrození pěstí. Komrsková pak Lojíka označila za prase, načež místostarosta Tomáš Pek prohlásil o pirátu Benešovi, že je hovado.“

Pirátský zastupitel Beneš, který dříve na magistrátu své přítelkyni Komrskové dělal dokonce asistenta, byl námětem i další debaty zastupitelstva. Za zády kandidáta na místostarostu Čásenského totiž vyfotografoval obrazovku jeho mobilního telefonu, kdy zachytil, že budoucí místostarosta hraje hry.

Na svém facebookovém profilu si poté stěžoval, že to vládnoucí koalice z Prahy 10 označila za porušení listovního tajemství. „Kandidát na místostarostu Martin Čásenský (ODS) byl kolegou napomenut, že během bodu ‚volba místostarosty‘ arogantně neodpovídá a hraje si hry na mobilu. Přiznávám, že jsem tomu nevěřil. A co víc, kandidát na místostarostu smažil dál. Takže žádné listovní tajemství. Nevíte někdo, co je to za hru? Když tak se zeptám doma dětí,“ uvedl na facebooku.

Nesklidil za to však zrovna chválu. „Praha 10 a Praha 11 si jsou velmi podobné. Bohužel v tom nejhorším. V té nejpokleslejší politické kultuře,“ komentoval to šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop. „Fotit někomu zezadu mobil a dávat to na sociální sítě je dno, chováš se jak psychopat,“ vzkázal svému kolegovi ze zastupitelstva David Kašpar z koalice VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL.

„Tohle je to nejhorší, co jsem zažil za svou kariéru. Jak se pan Lojík zachoval k paní zastupitelce Komrskové bylo něco odporného. Seděl jsem tady u toho. Nejenže křičel na mě ze tří centimetrů, že mi smrdí z huby, tohle mi dokáže říct. Mně to nevadí. Ale to jakým způsobem se zachoval k paní zastupitelce Komrskové, bylo odporné. Měli jste vidět, jak jí vyhrožuje pěstičkou, jak jí na konci vytrhl z ruky mikrofon a začal do něj něco křičet,“ popisoval na zastupitelstvu celý incident ze svého pohledu pirát Beneš.

Jeho přítelkyně a zastupitelka mu prý sdělila, že se bojí zajít si do kantýny v době, kdy se tam zdržuje i zastupitel Lojík. „Je to ta nejsilnější ženská, jakou jsem v zastupitelstvu kdy poznal, která se nikdy nikoho nebála. Nebála se kmotrů, jako Hrdličky, ale fyzický atak, který tady předvedl pan zastupitel Lojík, byl odporný. Musel jsem ho odšťouchnout, protože jsem se bál, že paní zastupitelce fyzicky ublíží,“ popisoval dále pirát.

Člen TOP 09 a zastupitel Viktor Lojík odmítl, že by udělal něco špatného, kromě toho, že vzal Komrskové mikrofon. „Pan Beneš napadl fyzicky mě, já jsem nikoho nenapadal. Ano, něco jsem mu řekl, ale reagoval jsem na jeho invektivy, abych vypadl a šel do… Reagoval jsem na to, že mi paní Komrsková řekla, ať vyfičím a tykala mi. Paní Komrskové se omlouvám, že jsem jí vzal mikrofon, ale situaci jsem já nevyhrotil,“ reagoval na obvinění Lojík.

Následně ještě probíhala výměna názorů mezi zastupiteli Pirátů a vládnoucí koalicí. Pirátská zastupitelka odmítla ve svém příspěvku téma opustit a věnovat se volbě nového místostarosty. „Nebudu za ničím dělat tlustou čáru. Pane starosto, vy jste to neviděl, ale já to mám natočené a doteď se klepu. To bylo otřesné a je to na policajty, to není legrace. Je mi z toho zle, nebudu tady sedět,“ řekla pirátka Lajksnerová.

