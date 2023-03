„Před volbami neměli žádný plán.“ Petr Mach „prokouknul“ Fialu

„Nemůže to skončit dobře, potřebujeme katarzi. Tato vláda však tou katarzí není a neočekávejme od ní, že bude tou, která ekonomiku osvobodí od toho balastu všech možných dotací a regulací,“ řekl k utlumení růstu České republiky ekonom, bývalý europoslanec a expředseda Svobodných Petr Mach v pořadu „Aby bylo jasno“. Aktuálně prý v podobě vysoké inflace „sklízíme plody toho, co zaseli“ čeští centrální bankéři. Pokud budeme hledat viníka inflace, máme se dle něj vždy dívat právě na Českou národní banku.

Vzhledem k tomu, jak dlouhá doba již uplynula od sněmovních voleb, a vláda Petra Fialy (ODS) začíná o mnohých krocích teprve debatovat, míní, že před volbami současná vláda žádný plán na zkrocení rostoucího zadlužení neměla. „Neměli žádný plán. Viděli jsme, jak ODS před volbami velmi ochotně podporovala společně s hnutím ANO snížení daní z příjmu. Zároveň však neměla v záloze žádný plán, jak snížit veřejné výdaje. To je takové vládnutí bez konceptu, jako by si mysleli, že ty volby nevyhrají,“ uhodil na nejsilnější stranu současného kabinetu vedeného ministerským předsedou Petrem Fialou (ODS).



K slovům bývalého prezidenta Václava Klause, jenž jako příčinu spatřuje zejména „nárokovou mentalitu“, pak podotýká, že ta může být způsobena tím, jak politici „rozdávají“ veřejné peníze vybrané od lidí například skrze dotace. Dle Macha by především politici měli přistoupit k proškrtání nejrůznějších „špatných a nespravedlivých“ dotačních výdajů a nechat lidem více peněz, aby ti zas na oplátku „zapomněli myšlenku, že mají na všechno možné nárok“.

Mach, jenž se rozhodl pro svůj odchod od občanských demokratů v roce 2007 v době podpisu Lisabonské smlouvy, míní, že v České republice není žádná pravicová strana, která by měla „jasně pro sebe vysvětleno, proč je lidem třeba nechat více peněž, proč je potřeba mít mnohem méně úřadů, omezit všelijaké dotace a proč je třeba nechat lidem svobodu“. Současná vláda se dle něj ze systému dotací a dávek „neumí vymanit“.



Aktuální prognózu České národní banky (ČNB) – která očekává, že v tomto roce bude celková inflace 10,8 % a poté, co aktuálně v prvním čtvrtletí letošního roku ještě vzrostla, začne již klesat a že v roce příštím se již bude pohybovat okolo jejího dvouprocentního cíle – Mach považuje za možnou.



Příčina inflace má podle něj původ především ve zvyšováním peněžní zásoby. „Ten důvod je jasný. Natiskli prostě moc peněz, tak se to musí projevit… Funguje to s nějakým zpožděním, tak se to tehdy hned neprojevilo,“ řekl Mach s tím, že se nyní musí „počkat, až doběhne to, co zaseli“.



Tzv. „boj“ ČNB s inflací Mach okomentoval: „Když označujeme centrální banku jako instituci, která bojuje s inflací, tak je to trochu nepřesné. My bychom ji měli označit jako instituci, která vytváří inflaci. Takže možná bojuje s tím, co sama vytváří.“

Politika naší centrální banky je dle Macha „nekoncepční a nesprávná“. Zvýšení peněžní zásoby spatřuje v tom, jak ČNB před lety nakupovala devizy a tak se stávalo, že „za každé nakoupené euro vydávali 27 korun do ekonomiky“. Poukázal také na „tisknutí peněz“ americkou i evropskou centrální bankou. „Sklízíme plody toho, co zaseli,“ zaznělo.



Výroky politiků, že by se kvůli inflaci „měly zvýšit daně“, považuje za „strašné“. „Inflace je vždy a všude peněžní jev,“ připomenul. Pokud budeme hledat viníka inflace, máme se dle Macha vždy dívat na ČNB.



K současným obavám o bankovní sektor podotýká, že u nás není důvod k obavám. Upozornil, že například v USA zkrachovalá banka Silicon Valley Bank se specializovala na riziková aktiva, a prý není důvod, že by se vše přelilo do České republiky.



