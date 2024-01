„Prezident na prodej klientům.“ Hádka o Petra Koláře. Toto vše v souvislosti s Hradem vyplouvá

reklama

„V čase velkých zbrojních zakázek, kdy stát čeká zároveň výběr dodavatele atomových bloků za stovky miliard, což jsou zrovna náhodou branže Kolářova zájmu, tam nemá v žádné roli co dělat. O kartičkách nemluvě. S kamarádem prezidentem si kafe může dát jinde. Ne signalizovat svým klientům vliv volným vstupem na Hrad,“ dodala na sociální síti X, čímž zažehla slovní přestřelku s Witowskou.



Witowská totiž na tato slova novinářky Zlámalové reagovala hned vzápětí a zastala se svého přítele Petra Koláře. „Paní Zlámalová, přestaňte prosím šířit bludy a konspirace. Už to zavání posedlostí. Pokud máte důkaz, předložte ho, pokud ne, nepoškozujte jméno Petra Koláře, prosím. Děkuju,“ napsala.

Zlámalová na to reagovala s poukazem na Kolářův možný střet zájmů. „Důkazy o čem? O jeho klientech? Ty musí zveřejnit on. Míč je na jeho straně. Bez zveřejnění mu nikdo neuvěří, pro koho opravdu pracuje. Vy, jako novinářka, byste to od každého jiného v okolí každého politika tvrdě vymáhala. Zcela správně. Dejte si drobné intelektuální cvičení, jak budete referovat třeba o poradci premiéra, pracujícím například pro CSG nebo Electricité de France,“ vzkázala moderátorce, jež se vyjádřila s tím, že si myslí, že Zlámalová „přesně ví“, na co v předešlém příspěvku narážela.

O tom, co naznačujete v souvislosti s J. Vohralíkovou. Myslím, že přesně víte... — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 26, 2024

Witowská se také vytasila s prohlášením, že se „nesmí ustupovat zlu“, „a cílená a systematická dehonestace zlo je“.

„Tak bezpečnostní prověrka Petra Koláře na přísně tajné všechno vyřeší. Pak se ani žádní lobbističtí klienti nemusí zveřejňovat. A pan Kolář nám všem vytře zrak, že je bezpečnostně ta nejspolehlivější osoba v zemi. Sám prý žádat chce. Tak ať mu pan prezident vyjedná, aby si tu prověrku vyřídil. Tím jakékoliv pochybnosti skončí. A kartiček na Hrad pak může mít, kolik chce,“ adresovala Zlámalová Witowské, která jí opáčila tím, že by všechno vyřešilo, „kdyby všichni ti, kdo si říkají novináři, dodržovali pravidla novinářské práce“. „Pokud někoho veřejně podezírají z nekalých úmyslů, měli by mít fakta ze dvou na sobě nezávislých zdrojů a ne začínat slovy - pokud je pravda…“ vyjádřila se.

Myslím, že všechno by vyřešilo, kdyby všichni ti, kdo si říkají novináři, dodržovali pravidla novinářské práce??+?. A pokud někoho veřejně podezírají z nekalých úmyslů, měli by mít fakta ze dvou na sobě nezávislých zdrojů a ne začínat slovy - pokud je pravda...??+?. Zkuste to někdy?? — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 26, 2024

„Drby šíří drbny, ne novinářky,“ dodala též, což Zlámalová odmítla se slovy, že se takto Witowská snaží jen utéct z podstaty celého problému, kterou je otázka zveřejnění jmen klientů diplomata a lobbisty Petra Koláře.

„Bez zveřejnění jmen klientů se Petr Kolář nemá v žádné roli dostávat k jakýkoliv informacím z Hradu. Ukažte mi jakoukoliv civilizovanou zemi, kde se chce v roli poradce prezidenta motat lobbista, který odmítá zveřejnit své klienty. Jednu jedinou. Role paní Vohralíkové je zcela vedlejší. Podstata je lobbista s neznámými klienty a přístupem na Hrad,“ zdůraznila novinářka.

Vy utíkáte od podstaty. A ta je zřejmá. Bez zveřejnění jmen klientů, se Petr Kolář nemá v žádné roli dostávat k jakýkoliv informacím z Hradu. Ukažte mi jakoukoliv civilizovanou zemi, kde se chce v roli poradce prezidenta motat lobbista, který odmítá zveřejnit své klienty. Jednu… https://t.co/ArOaEGQSwY — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 26, 2024

„Lobbisti dost těžko můžou být poradci prezidentů a mít informace z jejich okolí, které pak obchodují. To je celkem elementární. Vidíte někoho takového u Macrona? Nebo u Bidena? Jestli ano, sem se jmény. Ráda si doplním informace,“ pokračovala pak s tím, že doufá, že se Kolář „bez zveřejnění jmen klientů nebude v žádné oficiální ani neoficiální roli pohybovat po Hradě“.

„Vy budete jako novinářka v případě poradců jakéhokoliv jiného politika tlačit na totéž,“ dodala Zlámalová směrem k Witowské, která jí poté sdělila jen: „Na shledanou“.

Nashledanou??. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 26, 2024

Kde Zlámalová vidí střet zájmů Koláře, pak popsala například na životopisu lobbisty. „Prezident na prodej klientům. Takhle se Petr Kolář prezentuje a nabízí klientům. Nabízí zastupovaní před výkonnou mocí v zemi. K ní patří i prezident. A rovnou dodává, že je jeho poradcem. Střet zájmů už si každý posoudí sám. To komentář nepotřebuje,“ shrnula a sdílela část věnovanou Kolářovi ze stránek mezinárodní firmy Squire Patton Boggs, s níž prezidentův poradce spolupracuje.

Prezident na prodej klientům. Takhle se Petr Kolář prezentuje a nabízí klientům. Nabízí zastupovaní před výkonnou mocí v zemi. K ní patří i prezident. A rovnou dodává, že je jeho poradcem. Střet zájmů už si každý posoudí sám. To komentář nepotřebuje. Zdroj: Squire Patton Boggs.… pic.twitter.com/75CypjLu4U — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 27, 2024

„Kdo jiný by měl radit prezidentovi a předsedovi Senátu, než člověk s takovým CV,“ myslí si naopak Witowská.





A Zlámalová na to odpověděla s připomínkou napojení Squire Patton Boggs na Putinovské Rusko. „Je čas si připomenout, že firma Squire Patton Boggs, pro níž pan Kolář pracuje, až do roku 2022 lobbovala za Gazprombank proti sankcím uvaleným na Rusko po anexi Krymu v roce 2014. Otevřené informace z Reuters, Bloomberg a spol. Další klienty ani neznáme,“ podotkla.

Je čas si připomenout, že firma Squire Patton Boggs, pro níž pan Kolář pracuje, až do roku 2022 lobbovala za Gazprombank proti sankcím uvaleným na Rusko po anexi Krymu v roce 2014. Otevřené informace z Reuters, Bloomberg a spol. Další klienty ani neznáme. — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 27, 2024

Za zájmy Gazpromu měla právnická a lobbistická společnost Squire Patton Boggs pracovat až do března 2022 a byznys v Rusku jí tak nebyl cizí ani přes ruskou anexi Krymu či ruský útok ve Vrběticích a server The Washington Post píše, že společnost patřila k firmám, které „braly miliony od ruských oligarchů, ruských bank nebo čínských technologických společností, aby svým klientům pomohly vypořádat se s rizikem amerických sankcí a snažily se formovat americké zákony či ovlivňovat americké veřejné mínění“.

Diplomat Kolář, který stál jako hlavní muž v pozadí Pavlovy prezidentské kampaně, nemá na Hradě žádnou oficiální funkci a prezident jej označuje za „klíčového člověka“ a „přítele po boku“ a pozornost budilo to, že přestože na Hradě nepracuje, snažil se v loňském roce získat bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).



Po inauguraci Pavla měl Kolář prověrku na nejnižší stupeň „vyhrazené“, avšak žádal, aby mu byl udělen vyšší stupeň, což však v prosinci Vohralíková zatrhla. „Je poradcem, nikoli zaměstnancem a není nezbytné pro jeho činnost, aby se s utajovanými informacemi určenými Kanceláři prezidenta republiky seznamoval,“ řekla Radiožurnálu Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.



Spekuluje se, že právě údajné pnutí mezi Kolářem a Vohralíkovou stálo za aktuálním koncem kancléřky. A není to poprvé, co obměna na Hradě vzbuzuje podobné otázky. Spekulace vyvolalo již to, že se celého prvního roku ve funkci nedočkala Pavlova mluvčí Markéta Řeháková, jež skončila na podzim. Server SeznamZprávy.cz spekuloval již tehdy, že za jejím koncem stojí mimo jiného právě lobbista Petr Kolář, jenž Řehákovou údajně neměl příliš v oblibě. „Od počátku usiloval o to, aby do pozice prezidentova mluvčího nastoupil někdo jiný,“ tvrdil server.

