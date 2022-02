„Připravte molotovy.“ Rusové vjeli do Kyjeva. Hrůzy na videu

Podle posledních zpráv už ruské síly vstoupily do severní čtvrti Kyjeva Obolon. Šíří se video, na němž vojenské vozidlo přejelo auto. Podle ukrajinské agentury Nexta se ve vozidle nacházel muž.

??????The invaders ran over a civilian car with military equipment in #Obolon . There was a man inside. pic.twitter.com/Z5GBm1Tnq5

Zřejmě toto stejné vozidlo bylo pak zychyceno i na dalším videu.

Vstup do čtvrti Obolon hlásí také Kyiv Independent. Podle něho ukrajinské ministerstvo vnitra vydalo pokyn, aby občané zůstali doma a připravili Molotovovy koktejly. Obolon se nachází přibližně 10 km od centra Kyjeva.

??BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv.