„Přivítal jsem vás doma. Teď s vámi bojuji o svobodu.“ Fiala kázal mladým, nastoupil youtuber

Od sametové revoluce uběhlo 35 let a premiér Petr Fiala na síti X vzpomněl právě pětatřicátníky. „Lidé, kteří se narodili v roce sametové revoluce, letos slaví pětatřicáté narozeniny,“ napsal premiér.

Tito pětatřicátníci nyní budují své rodiny, svou kariéru a přispívají tím i k chodu celé společnosti. „Generace, která přišla na svět v době, kdy se naše země znovu nadechla svobody, nyní stojí pevně na vlastních nohou. Tito pětatřicátníci dnes budují své profesní kariéry, pečují o své rodiny, přispívají k růstu naší společnosti a v mnoha ohledech utvářejí budoucnost Česka,“ míní předseda vlády.

A poukázal na to, že i pro tyto lidi musí platit, že svoboda, možnost volby a bezpečí není samozřejmostí. Ale i oni za ně musí bojovat. „Ale i pro dnešní pětatřicátníky, a nejen ty, je důležité si uvědomit, že svoboda, možnost volby a bezpečí – to rozhodně nejsou samozřejmé věci, které jejich otcové a matky vybojovali jednou provždy,“ zdvihl premiér varovně prst premiér.

Podle premiéra Fialy mladým lidem musí záležet na tom, kam naše společnost směruje. „Věřím, že jim a dalším mladým lidem záleží na tom, kam se naše země bude ubírat. A samozřejmě jim přeji všechno nejlepší,“ popřál Petr Fiala pětatřicátníkům, kteří jako první na lafetě důchodové reformy půjdou do důchodu až v 67 letech věku.

Lidé, kteří se narodili v roce sametové revoluce, letos slaví pětatřicáté narozeniny.

Generace, která přišla na svět v době, kdy se naše země znovu nadechla svobody, nyní stojí pevně na vlastních nohou. Tito pětatřicátníci dnes budují své profesní kariéry, pečují o své rodiny,… — Petr Fiala (@P_Fiala) November 23, 2024

Fialovi pak odpověděl konzervativní youtuber Ondřej Tesárek vystupující veřejně jako Bratříček. A ten Fialovi vzkázal, že o svou svobodu bojuje. Ale vůči ODS a vládě Petra Fialy. „Děkuji za přání, pane premiére. Aktuálně bojuji o svou svobodu seč mi síly stačí… s ODS a vaší vládou,“ napsal v odpovědi Tesárek.

A poukázal na to, že právě vláda Petra Fialy uvalila na youtubery a influencery povinnost registrace u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Právě jste na mou práci uvalili politický, mimosoudní dohled v RRTV,“ napsal Tesárek.

Připomněl sněmovní spis 694, který jako návrh zákona předložila vláda prostřednictvím ministra financí 6. 5. 2024. Spis zavádí povinnost se registrovat u RRTV. „Osud mých financí, další rozměr mé svobody, leží bez vyjádření ODS ve sněmovním spise 694 a já jsem nucen podlézat sektě ANO či SPD pro hlasy a státní aparát o mně píše, že jsem snad terorista,“ ohradil se Tesárek vůči činnosti vlády.

Zároveň premiérovi přiznal, že sám volil ODS a poprosil ho, aby konečně bouchl do stolu a vrátil ODS do jejích pravicově konzervativních kolejí. „Jako váš volič i člověk, co vás přivítal doma, vás prosím, bouchněte už do stolu, odežeňte své konformní našeptávače a vraťte ODS tam, kde s vámi byla v roce 2021,“ napsal Tesárek.

Děkuji za přání, pane premiére.

Aktuálně bojuji o svou svobodu seč mi síly stačí… s ODS a vaší vládou.

Právě jste na mou práci uvalili politický, mimosoudní dohled v RRTV.

Osud mých financí, další rozměr mé svobody, leží bez vyjádření ODS ve sněmovním spise 694 a já jsem… pic.twitter.com/jp9dxicaIC — Ondřej Tesárek (@bratricek) November 23, 2024

V komentářích se pak dočetl, že vláda Petra Fialy připravila nejhorší možné prostředí pro podnikatele.

„Volil jsem tuhle bandu darmožroutů naposledy. Podnikám od svých 19 let, ale horší podmínky v podnikání nikdy za žádné vlády nebyly. A to jsem si říkal, ze Babiš byl strop. Ještě že jsem se včas zařídil jinak. Dnešním začínajícím podnikatelům fakt nezávidím,“ napsal Tesárkovi v odpovědi Petr Braunstein.

Psali jsme: Roky plánováno. Indoktrinace Ukrajinců, pak převrat. Jsme na prahu světové války, varuje profesorka „Podvedený volič“ SPOLU nabízí dohodu Babišovi: Dáme vám moc. Za to chceme toto Rusové straší Orešnikem: Londýn zasažen za 20 minut, Varšava za 12 Začalo to jako trénink, skončilo dramatem. Černochová mlčí. Příběh průzkumníka