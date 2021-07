„Pro d*menty.“ A už je řev. Senát schválil ústavní právo na obranu se zbraní, některým to smrdí

Zbývá jen podpis prezidenta a v Česku bude právo na obranu života se zbraní povýšeno na ústavní. A ačkoliv změna ústavního zákona je něco, na čem musí být a byl konsenzus jak ve Sněmovně, tak v Senátu, jsou zde tací, kteří povýšení práva nevítají. Např. bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek, který ho považuje za přebytečný a nebezpečný. „Je to inspirace pro dementy, aby si zbraň pořídili a někoho při nejbližší příležitosti zastřelili,“ tvrdí novinář Seznam Zpráv a ozvali se další.

Nicméně zústavnění práva na obranu se zbraní má i své odpůrce z různých řad. „Dnes budu mít konečně klidné spaní. Senát schválil změnu ústavy a budeme mít ústavní právo bránit sebe i jiné zbraní. Tedy to, co už máme, ale teď to máme ústavně. Jen doufám, že to nebude některými pistolníky špatně pochopeno,“ strachoval se ironicky bývalý europoslanec Telička. A přidal se k němu také exposlanec Miroslav Kalousek. Ten si je jist, že zákon bude špatně pochopen. „Proto ten zákon pokládám za přebytečný a především nebezpečný,“ říká a dodává, že sám je majitelem několika střelných zbraní.

Bude. Proto ten zákon pokládám za přebytečný a především nebezpečný. P.S. Jsem držitelem zbrojního průkazu a majitelem několika střelných zbraní. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 21, 2021

Pokud od března 2020 nové nenakupoval, jedná se o tři revolvery, jak bývalý politik odhalil v předchozím tweetu.

Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

Další, kdo se strachuje, je autor projektu Programy do voleb Štěpán Ryšavý: „Fakt doufám, že si ten článek v listině, co nic nemění, nevyloží lidi, co ústavu neviděli ani z rychlíku, jako právo odprásknout kohokoli, kdo je subjektivně ohrožuje na životě. Kdykoli. Kdekoli.“

Fakt doufám, že si ten článek v Listině, co nic nemění, nevyloží lidi, co Ústavu neviděli ani z rychlíku, jako právo odprásknout kohokoli, kdo je subjektivně ohrožuje na životě. Kdykoli. Kdekoli. — Štěpán Ryšavý (@stepanrysavy) July 21, 2021

Nadšen není ani novinář Seznam Zpráv Miloš Čermák. „Bránit svůj život je základní lidské právo. To je nezpochybnitelné. Že to může být mimo jiné i střelnou zbraní, nepřináší nic nového,“ míní, ale vzápětí se opravuje: „Vlastně ano: je to inspirace pro dementy, aby si zbraň pořídili a někoho při nejbližší příležitosti zastřelili.“

Branit svuj zivot je zakladni lidske pravo. To je nezpochybnitelne. Ze to muze byt mimo jine i strelnou zbrani, neprinasi nic noveho. Vlastne ano: je to inspirace pro dementy, aby si zbran poridili a nekoho pri nejblizsi prilezitosti zbytecne zastrelili. https://t.co/42gFZ5tGGf — Miloš Čermák (@cermak) July 21, 2021

Ironií překypoval místopředseda neparlamentní Budoucnosti Bob Čáp. „Super, už se těším na ty vožralý nácky, který mají imrvére potřebu bránit sebe, rodinu, národ a rasu...,“ okomentoval senátní schválení změny v ústavě a v Listině základních práv a svobod.

Super, už se těšim na ty vožralý nácky, který mají imrvére potřebu bránit sebe, rodinu, národ a rasu ... https://t.co/vYLvUwRkj7 — Bob Čáp (@BobCZap) July 21, 2021

