„Pozor, nepřítel naslouchá.“ Vojáci zase něco rozjeli

16.10.2025 14:05 | Monitoring

Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR spustilo kampaň, ve které informuje občany, aby na internetu nesdíleli citlivé informace o vojenské infrastruktuře, protože by informace mohly být zneužity. Kampaň působí jako z dob totality, kdy byli lidé strašeni slovy: „Pozor, nepřítel naslouchá.“

Foto: Repro X
Popisek: Plakát ke kampani Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR

Kampaň jak vystřiženou z komedie Černí baroni spustilo Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR. V rámci kampaně mají být občané poučeni, aby nesdíleli na internetu nic, co by mohl využít náš potenciální nepřítel. Kampaň nápadně připomíná dobu studené války, kdy byla společnost neustále strašena před nepřítelem.

Dobový plakát

„Zodpovědné nakládání s informacemi musí být součástí účinné civilní obrany. Každý má dnes v kapse mobil s kamerou a internetem. Mnozí mají zároveň pnutí sdílet cokoliv zajímavého se zbytkem světa. Lajky, srdíčka, retweety, zhlédnutí... Je skvělý pocit být zajímavý a užívat si svou chvíli slávy. Co když ale vaše sláva někoho... zabije,“ straší armáda, že zabíjet mohou klidně i videa práce záchranky nebo hasičů.

„Nemusí jít jen o válku, ale jakýkoliv zásah záchranných složek. Sdílení informací o nich může odhalit mnohé: taktiku, sílu, vybavení, reakční čas, nedostatky. To jsou citlivé informace, které lze zneužít i kriminálníky, proto nesmějí být veřejné – natož sdílené živě,“ tvrdí armáda.

Jako příklad uvádí řadu situací, které vedly k mrtvým vojákům v konfliktu na Ukrajině. „Ukrajinská válka těchto momentů přinesla mnoho: Turista na Krymu sdílel fotky u systému protivzdušné obrany, ruští vojáci sdíleli video z ležení v okupovaném městě, obyvatelé sdíleli činnost protivzdušné obrany svého města. Nepřítel videa vyhodnotil a všechny cíle zasáhl,“ připomíná armáda.

Armáda varuje zejména proto, že v listopadu začne cvičení Hradba 25, které poběží i v civilním prostoru. „Zapojte se s námi i vy – prosíme: Nefoťte vojenské pozice. Nesdílejte, kde jsme. Chraňte nás v informačním prostoru. Děkujeme,“ vyzývá Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR.

 

Kampaň Armády ČR připomíná scénu ze satirické komedie Černí baroni, kde v prostředí Pomocných technických praporů poručík Troník seznamuje vojáky s kadencí samopalu. A pak jim klade na srdce, že to nesmí nikomu říct. Případně pak slavnou scénu z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, kde Švejk mluví o fotografování nádraží. 

autor: Jakub Makarovič

Další články z rubriky

