„Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

17.10.2025 11:01 | Monitoring

Herečka, někdejší diplomatka a také první kandidátka na prezidentku Magda Vášáryová na vlnách Českého rozhlasu promluvila k českým občanům. Naznačila, že je z Čechů zklamaná. „Jděte do háje,“ vzkázala Čechům, Moravanům a Slezanům. A dostalo se jí tvrdé odpovědi.

Foto: archiv
Popisek: Mgr. Magdaléna Vášáryová, diplomatka, exposlankyně NR SR

Magda Vášáryová (*1948), herečka a neúspěšně kandidovala na post slovenské prezidentky. V 50. letech minulého století byla vyslýchána jako sedmiletá holčička na Státní bezpečnosti a prý někdy v té době získala jistou odolnost, tvrdost. Už tehdy se prý učila fungovat hodně samostatně. A to jí zůstalo i v manželství s Milanem Lasicou. To prý v soukromí nebyl nikdy veselý člověk. „Možná, kdybych mu platila, tak by sršel vtipem,“ pousmála se v rozhovoru pro Český rozhlas.

Když se v roce 1990 stala československou velvyslankyní ve Vídni, zjistila prý mimo jiné, že Rakušané v podstatě zapomněli, že existuje nějaké Slovensko.

Jako velvyslankyně se navíc musela naučit leccos o jaderných elektrárnách, protože znovu a znovu vysvětlovala, že Temelín nebude pro Rakousko nebezpečný. Právě na kauze Temelín se naučila jednu věc. „Uvědomila jsem si, že i když jste v demokracii, i když je to právní stát, tak ty lidi můžete zmanipulovat neuvěřitelným způsobem,“ konstatovala, když musela čelit obviňování rakouských matek, že jim kvůli Temelínu zahynou děti.

„Deseti- jedenáctileté děti rodiče přinutili, aby předem mnou klečely. Osmdesát dětí klečelo a brečelo, že nechtějí umírat. To se mi zdálo hodně přes čáru,“ poznamenala Vášáryová.

Pár slov pronesla k dnešní slovenské a české politice.

„Když se podíváte na ty ženy, které dnes sedí ve slovenském parlamentu, tak jsou skvělé. Jsou odvážné, připravené, inteligentní. Nenechají se prostě zhysterčit. To spíš ti muži tam proti nim hysterčí a vykřikují. Ti lidi, kteří tam proti nim sedí, nikdy neměli glanc. To přeji všem těm ženám, které teď vešly do českého parlamentu,“ poznamenala.

Jedna věc je jí prý trochu líto.

„Já nepochopím, proč nemáte více ambicí jako národ. Probůh! Máte tak báječnou minulost! Tím nemyslím jenom české krále, ale třeba i Masaryka, Havla a Patočku. Vy máte takový intelektuální základ, a přesto je pro velkou část obyvatelstva nejdůležitější pivíčko, mužská panděra, mrkev v zahrádce a klídek a pohoda. Jděte do háje! … Přestaňte být neambiciózní, prosím. Prosím! My Slováci vás potřebujeme,“ obracela se nakonec k českému národu.

A přišla reakce.

„Tětušku Magdušku jsme historicky zklamali. Čekala, že půjdeme hrdinně padnout za ideály liberální demokracie do ukrajinských zákopů a tak sem teď jezdí, aby nám vyčetla, že nás víc zajímá mrkev na zahrádce,“ odpověděl brněnský právník Tomáš Tyl na sociální síti Facebook.

Hned pokračoval.

„Vzpomínáte, co přál tady té paní kněžně Xaver Veselý?! Tak snad letos. Jo a P. S.: Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?!“ ptal se. 

Narážel na moment, ve kterém jednoho dne popřál člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý Magdě Vášáryové nepěknou věc. „Milá slavná Vášáryová, ty spodino, já Ti ze srdce přeju, aby Ti mráz roztrhnul p*del,“ prohlásil Veselý do obrazovek internetové televize XTV. V průběhu roku 2024 se za svůj výrok omluvil a prohlásil, že svou nechuť vůči této herečce mohl popsat jinými slovy.

Petr Kraus, který se na sociálních sítích prezentuje jako ostravský patriot, se přidal. „To její moralizování je už fakt za hranou. Víš co, Magdo, jdi do prd*le!“ vypálil.

„Paní Vašáryová měla zůstat u toho, kdy recitovala cizí texty. Tak mohl člověk žít v iluzi, že to není zlá, povýšená elitářská baba, pohrdající normálním člověkem a jeho přirozenými hodnotami a potřebami…“ zaznělo také na sociálních sítích.

Také poslanec ANO Pavel Růžička se rozhodl, že nebude mlčet.

„Ten Váš komplex, Magdo Vášáryová, z českého pivečka a mrkve, už je únavný. Místo poučování Čechů o sebevědomí byste se měla věnovat Slovensku, kde se Vám koalice rozpadají častěji než polní cesty. Nechte si slovenskou politickou vrtkavost a nestrkejte nos tam, kam nemáte,“ poznamenal poslanec. 

Ing. Pavel Růžička

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A tím to neskončilo. Padla ještě další poznámka. 

„Řekl bych, že ten ‚klídek‘ nám závidí většina Evropy. Ale tak je pravda, že já nejsem úplně příznivcem toho multikulti obohacení jako tady soudružka, no…“ zaznělo.

„Já mám na Vašáryovou už dlouho pifku, protože furt někde votravuje se svými politickými proklamacemi na nevhodných místech, naposledy takhle znásilnila myslím že jinak skvělé a zábavné Thálie. Já pivo nepiju a mrkev nepěstuju, i když bych teda chtěla, protože pak bych si ji nemusela kupovat, čili já si na rozdíl od ní můžu asi myslet, že Češi jsou skvělí. I Slováci jsou skvělí, schopni a chytří stejně jako my. Choděj teda sice furt ve velkým k nám, debilním Čechům, ale já mám lidi obecně za fantastické tvory schopné neuvěřitelných věcí, myšlenek a skvělého humoru. Naštěstí potkávám málo z těch, kdo furt zahnívají v převtělení Masaryka a Havla jako ona a jedou si svou budoucnost,“ přidala se Barbora Koukalová z deníku Expres.

autor: Miloš Polák

