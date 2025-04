„Proč nejsou demonstrace. Rakušane, rezignuj.“ Umělci k tragickému konci Šimůnkové

Sebevražda Lenky Šimůnkové, maminky Elišky, která byla zavražděna v prosinci 2023 na Filozofické Fakultě UK, otřásla veřejností. I proto, že se paní Šimůnková všemi silami snažila zjistit, co přesně se během tragédie, kdy přišla o jediné dítě, stalo. Otázky pokládala policii, poslancům i ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Chtěla vědět, zda skutečně nikdo nepochybil, zda této otřesné události opravdu nešlo vůbec nijak zabránit. Někteří lidé, především na sociálních sítích, označují sebevraždu Lenky Šimůnkové za patnáctou oběť střelby na fakultě. K této velmi smutné události promluvilo pro ParlamentníListy.cz několik známých osobností. A vrátily se i přímo k několikanásobné vraždě na Filozofické fakultě. Padlo i pár slov k České televizi, která o sebevraždě paní Šimůnkové v pondělí, kdy už zpráva byla v celé řadě médií, ve své hlavní zpravodajské relaci večer na ČT1 neinformovala, přesto, že dvě ostatní největší televize to udělaly.

René Kekely: Měli okamžitě zalarmovat obě budovy Filozofické fakulty

„Celá ta tragédie otřásla každým z nás. Doposud jsme vídali a slýchali, jak se střílí a vraždí na různých amerických školách, naposledy tuším dokonce tento týden. Nicméně byla jen otázka času, než se najde i u nás nějaký ,vyšinutý génius', který se začne nesmyslně mstít,“ vrací se k tragické události na Filozofické fakultě moderátor René Kekely a pokračuje. „Daleko horší je, že v 21. století, s možnostmi, technologiemi a zkušenostmi řady elitních policistů, takhle v mnohém Policie ČR podcenila a částečně i zpackala zásah na fakultě. Už samo o sobě, když dopoledne našli brutálně zavražděného otce vraha a vyhlásili po pachateli pátrání jen jako ,po člověku, který si chce vzít život'?! To byl velmi hloupý přístup. Navíc měli okamžitě zalarmovat obě budovy FF, že se toto stalo, a že hrozí nějaké nebezpečí. Protože měli jisté indicie, kam ten člověk směřuje a kde by mohl být. Myslím, že být tehdy u moci jiná vláda než tato, už mnozí budou volat po demisi, budou se pořádat různé protesty na náměstích a bude se požadovat hlava premiéra a ministra vnitra a podobně. Teď se nic takového nedělo! Proč?“ ptá se.

„Paní Šimůnkové je mi nesmírně líto. Musí být strašný pocit, ať už byla nebo nebyla někým ovlivněna, jak se spekuluje v médiích, přijít o to nejcennější na světě – o jediné dítě. A to, jak se k ní i k dalším pozůstalým po obětech ,stát', potažmo policie, kontrolní a vyšetřovací orgány chovaly a chovají, je velmi smutné a nedůstojné,“ domnívá se moderátor.

„Důvody, proč ČT jako první o zoufalém činu paní Šimůnkové neinformovala, neznám. Objevila se informace, že televize neinformuje o sebevraždách. To chápu, to ani řada dalších médií. Ale v tomto případě, který je znám všem v naší zemi, mělo zpravodajství zaujmout asi k této lidské tragédii nějaké zásadní stanovisko,“ uzavírá René Kekely.

Fotogalerie: - Šaty Lenky Šimůnkové

Michal Gulyáš a výzva na adresu Rakušana: „Rezignuj!“

„Je mi krajně nepříjemné tuto zprávu komentovat. Především byla završena strašná tragédie jedné rodiny. Je to tak strašné, že to nelze odbýt větou, že paní Šimůnková byla další obětí střelce. Tu vyřkl ministr vnitra a já jsem už ten den, v atmosféře té hrůzy na Filozofické fakultě, která námi všemi otřásla, na svůj profil umístil jednoslovnou výzvu na adresu Rakušana: ,Rezignuj!' - To se totiž dělávalo, když byla západní společnost ještě zdravá, nenapadená rakovinou bezohledných špinavců, kteří namísto služby státu a občanům plní zadání globálních kmotrů a zneužívají moc pro udržení vlastního vlivu,“ říká herec Michal Gulyáš.

Ivan Vyskočil: Českou televizi, to vůbec odmítám komentovat

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7368 lidí

Také on se vrátil i k tragickým událostem na Filozofické fakultě.

„Nejsem samozřejmě odborník, nemůžu to posoudit. Ale podle těch věcí, které se říkají, že mohli sledovat jeho telefon a že už věděli, že někoho zabil v tom svém bydlišti, věděli, že byl nebezpečný… A druhá věc, že si mohl opatřit tolik zbraní, kolik měl. Kde na to vůbec bral?“ ptá se herec. „A mezi námi, já si myslím, že mu přifařili i tu vraždu v tom Klánovickém lese. Protože ta vražda byla příliš osobní a vůbec se tam nemluví o mamince toho miminka… To vypadalo jako osobní msta. Ale jelikož se prostě taková věc asi hodně špatně vyšetřuje, tak si myslím, že z vedení přišlo nařízení, aby to sfoukli pod jednou kauzou. Já mám takový dojem. Samozřejmě důkazy na to nemám, protože nejsem policajt,“ krčí rameny.

Vyjádřil se i k tomu, že Česká televize v pondělí o sebevraždě Lenky Šimůnkové ve své hlavní zpravodajské relaci večer neinformovala. „Česká televize je provládní hlasový orgán, no tak některé věci, které vládě neslouží ke cti, tak je bude buď vymlčovat, nebude o nich mluvit, nebo je nějakým způsobem shodí a nebo se bude snažit navést veřejné mínění na úplně opačnou stranu. S tím už máme své zkušenosti. Českou televizi, to vůbec odmítám komentovat.“

Psali jsme: Čeští elfové. Co jsou zač a kdo je platí? Analytik se podíval blíže V SPD padl návrh, co dělat s ČT: Bude mít dost diváků, nebo vyhladoví „TV vnitro.“ ČT zapřela sebevraždu Šimůnkové a je zle Konec Součka? Prý ještě do voleb, zaznělo

Jan Kuželka: Obrovská tragédie, že to došlo tak daleko

„Je to v každém případě obrovská tragédie, že to došlo až takto daleko,“ říká k sebevraždě Lenky Šimůnkové herec Jan Kuželka a i on se vrací k tragickým událostem na fakultě.

„Samozřejmě neznám žádné podrobnosti, pouze z toho, co bylo v médiích. A myslím si, že se mohlo udělat daleko, daleko víc, než se pro to udělalo. Hlavně mi nesedí takové ty reakce jak ze strany ministerstva, tak ze strany policie, kdy se časem zjistilo, že to bylo trošku jinak a už to i sami začali měnit, to, co říkali. Od samého začátku si myslím, že tam muselo být něco špatně,“ zamýšlí se herec.

I on se vyjádřil k postoji ČT ohledně informování o sebevraždě Lenky Šimůnkové.

„To už je kapitola sama pro sebe. Já už na zprávy koukám jen na CNN Prima News. Protože co je v ČT za bláboly a někteří ti redaktoři, jak jsou tendenční, jak jsou zaměření jednostranně. To by vůbec redaktor neměl. Ten je tam přece od toho, aby se ptal a nezávisle reagoval. Takže já si občas ráno pustím ČT24, ale to spíš kvůli počasí. Jinak, co se týká zpráv, tak CNN Prima News,“ uzavřel Kuželka.