„Proč nikdo nevolá po míru?“ ozvalo se z ČT. Ale pak se do toho vložila Witovská

Rusko-ukrajinský konflikt po útoku na Krymský most dál eskaluje a nikde žádný státník, jenž by volal po skutečném míru. Takové vyhlídky dramaturga náboženského vysílání České televize Martina Horálka, obávajícího se globálního konfliktu, skutečně děsí. Ne všichni jeho kolegové z veřejnoprávní televize zastávají však stejný názor: „Válku začal Putin, Ukrajinu je potřeba podpořit,“ oponuje Horálkovi moderátorka končící v ČT Světlana Witowská a připomíná události v srpnu 1968.

Horálek se na svém twitteru vyjádřil k válce na Ukrajině, Že ho děsí, jak i pouhé volání po hledání mírových řešení války na Ukrajině je interpretováno jako ruská propaganda. „Vidím, jak roste nadšení z boje, jako by to byl sport. Kataklysma války ho vyléčí, ale to už bude pozdě. Kromě zbrojních koncernů je tohle zlem pro nás všechny,“ vyjádřil své obavy.

„Tohle není mentalita hledání mírové dohody, ale kladení ultimát jedné straně. Jinými slovy, tohle není cesta k míru, ale jen k další eskalaci násilí,“ dodává Horálek v dalším tweetu.

V tomto kontextu poukazuje na některé nadšené reakce z poničení Kerčského mostu, který spojuje Rusko s anektovaným Krymem: „Když jsem viděl, jak tu lidé aplaudují, že Ukrajinci poškodili most, kroutil jsem hlavou. Říkal jsem si – a co jako čekají, že se teď stane? Tohle je stále šílenější spirála, která vede do války,“ dodává s tím, že stejné to bylo například v roce 1938 v mnoha evropských zemích.

Jako odplata po poškození Kerčského mostu pak přišel bezprecedentní ruský raketový útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i na civilní cíle.

To vše Horálek vnímá jako nic jiného než předzvěst konfliktu globálního charakteru: „Po útoku Ukrajiny na most a po odvetě Ruska jsme zase o něco blíž globálnímu konfliktu,“ pokračuje Horálek.

Nerozumí podle svých slov tomu, že se dosud na politické scéně neobjevil žádný státník, který by skutečně v době války hledal mírové řešení: „A na obzoru stále nevidím žádného státníka, kromě papeže Františka, který by hledal mír, který by se snažil za každou cenu vystoupit ze spirály smrti a volal po jednáních, nikoli po boji,“ všímá si Horálek.

K jeho pohledu se nesouhlasně vyjádřila moderátorka končící v ČT Světlana Witowská, a sice, že Ukrajinu je ve válce zapotřebí i nadále vojensky podporovat. V opačném případě se obává opakování obdobné situace, jakou byl vpád vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968.

„Dovolím si oponovat. Nejsem nadšená z žádné války, ale tuhle si vybral a začal Putin. A je pouze na Ukrajině, kdy, s kým a o čem bude chtít jednat. Ukrajina se jen brání ruské agresi, hájí svojí svobodu. A v tom jí přece musíme podpořit. Rok 68 by měl být pro všechny varováním,“ kontrovala Světlana Witowská názoru Martina Horálka.

