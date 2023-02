„Proč tahle kreatura?“ Witowská pozvala hosta a schytala to „od svých“

Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana, má před sebou poslední týdny ve funkci mluvčího hlavy státu. Jaký vztah má k novinářům? Kdo ve skutečnosti řídí Hrad? A dopustil se jako mluvčí prezidenta nějakého faulu? I na to se ptala v pořadu Spotlight moderátorka Světlana Witowská. Následně se dočkala reakcí na sociálních sítích, mimo jiné od vydavatele Deníku N Jána Simkaniče. „Jiří Ovčáček standardně odmítal komunikovat s médii ve chvílích, kdy komunikovat ve své roli měl. Dávat mu aktivně prostor teď, když už nemusí nikoho zajímat, zatímco on komunikovat potřebuje, protože končí ve viditelné funkci a chce se obhájit do dalšího fungování?“ ptal se Simkanič na twitterovém profilu.

„Začal jsem dokonce balit ještě před prezidentskými volbami. Jedna výhoda toho všeho je, že jsem věděl, že budu končit 8. března 2023, ať volby dopadnou tak, jak dopadnou. To znamená, ať vyhraje ten, nebo onen,“ shrnul Ovčáček.

„Neřekl bych, že by se mi poté funkci stýskalo, až skončí, ale budu vzpomínat na hezké věci. Určitě bude určitou úlevou, že nebude zvonit neustále telefon, že nebudu dostávat různé SMSky, že nebudu zjišťovat plno věcí, na které jsem tázán. A mimo to přece jenom devět let a několik měsíců k tomu je dlouhá doba. A to si žádá nějakou změnu. Nemyslím si, že by bylo dobré být v takové pozici 20 let. Takže ono se to tak jakoby krásně naplnilo,“ sdělil Ovčáček.

Bude odcházet s pocitem dobře odvedené práce? „Vy po mně chcete, abych se hodnotil. A já se tomu snažím vyhnout. Určitě budu mít dobrý pocit z toho, že jsme prošli různými těžkými obdobími bez ztráty kytičky. A byla to někdy velmi těžká období,“ sdělil a jmenoval například migrační krizi, nemoc prezidenta Zemana a válku.

„Myslím si, že z hlediska komunikace tam nevidím nějaký velký problém,“ sdělil Ovčáček. „A pak jsou věci, které se týkají samotné komunikace běžného dne, bychom to mohli nazvat. A tam si myslím, a tak o tom i přemýšlím, že jsem měl někdy ubrat plyn. Cítil jsem to i vnitřně, ale ono vás to někdy láká prudce reagovat na nějaký výpad,“ sdělil Ovčáček a dodal, že byl pes obranář. Některá slova podle svých vyjádření však používat neměl. Například ta o mediální žumpě.

„Jiří Ovčáček standardně odmítal komunikovat s médii ve chvílích, kdy komunikovat ve své roli měl. Dávat mu aktivně prostor teď, když už nemusí nikoho zajímat, zatímco on komunikovat potřebuje, protože končí ve viditelné funkci a chce se obhájit do dalšího fungování?“ ptal se následně na svém twitterovém profilu Ján Simkanič z Deníku N.

„Končí s ním jedna éra komunikace na Hradě. Je to kritický pohled na jeho práci i postoje prezidenta MZ,“ zareagovala Witowská.

Pochvaly se však nedočkala ani od dalšího diskutujícího. „Jak jsem právě napsal ve sdílení odkazu na Váš rozhovor, paní Witowská, nevydržel jsem víc, než 2 minuty (plus ukázku v upoutávce). Nehodnotím, nemám co, protože na to stvoření nemám žaludek. Nechápu, k čemu je rozhovor s kreaturou, která je etalonem tupého pozérství,“ sdělil jeden z diskutujících.

Kriticky pak hovořila i bývalá kolegyně Witowské Darina Vymětalíková. „Přiznám se, že nechápu. V Anotaci pořadu bylo, že dostanou prostor hosté, kteří jsou mimo hledáček médií. Tahle osoba byla posledních 10 let všechno jen ne mimo hledáček médií. Provařenější osobu neznám," sdělila Vymětalíková na twitterovém profilu.

