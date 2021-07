„Proč to mám říkat? Já honím puk.“ S reklamou na vakcínu u Jágra ostrouhali

Hokejová legenda Jaromír Jágr v první polovině června mnohé překvapil oznámením, že odmítá nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) zapojit se do vládní kampaně za očkování proti covidu-19. V rozhovoru pro server Sport.cz sdělil bližší důvody, co ho k takovému rozhodnutí nakonec vedlo. Necítí se být tou vhodnou osobou, která má společnost k očkování motivovat.

reklama

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4536 lidí

Právě známá a oblíbená hokejová tvář měla pomoci váhající občany přesvědčit, že nechat se očkovat je ta nejlepší a zároveň bezpečná volba, která nám pomůže se chránit a covid porazit. Premiér Andrej Babiš na velký vliv Jaromíra Jágra velmi sázel, bohužel jeho nabídka, aby se do očkovací kampaně zapojil, nakonec narazila na neúspěch.

Nejslavnější český hokejista jí odmítl se slovy, že se sám očkovat nyní nenechá, protože má dostatek protilátek. Jeho přístup se ocitl pod kritikou nejen u části veřejnosti, ale také z řad některých odborníků, kteří argumentovali, že hodnota protilátek by při rozhodování o podání vakcíny neměla hrát roli.

Rovněž se do něj opřelo několik českých politiků i členů vlády. Jágrovo jméno pak opakovaně padalo i v debatách o očkování v Otázkách Václava Moravce. Například ministr průmyslu, obchodu a dopravy za ANO Karel Havlíček se nechal slyšet, že odmítnutí se do této vládní kampaně zapojit vysílá k lidem, kteří stále váhají nebo se odmítají nechat očkovat, velmi negativní signál.

Psali jsme: Jágr je chytřejší než oni. Udeřilo. Známý lékař odmítl řvoucí dav

Další estráda Novotného. Jednou vůl, vždycky vůl, vzkazují mu

Jágr odmítl situaci blíže komentovat; nyní však důvody svého nepopulárního kroku pro sportovní web přiblížil. Předeslal, že svůj osobní názor na samotné očkování si nechá ale pro sebe a dodal, že vždy zastával názor, že nechce nikomu říkat nebo radit, co má dělat. „Každý by se měl rozhodnout podle toho, co pro sebe považuje za nejlepší,“ míní.

Naznačil, že nechce nést zodpovědnost za to, že právě on bude ten, kvůli kterému se někdo rozhodne jít, či nejít se očkovat. O správnosti očkování by měli hovořit odborníci. „Proč by měl sportovec někomu říkat, jestli se má, nebo nemá nechat očkovat? Na to tu máme milion odborníků, kteří by se k tomu měli vyjádřit,“ dodává hokejista.

„Čekal jsem na to, že si doktorská elita sedne a řekne k očkování plusy a minusy. Je přece nesmysl, aby to říkal nějaký hokejista, který celý život honí puk,“ pokračuje a znovu připomíná, že to neznamená, že je pro, nebo proti očkování.

Veřejné sdílení svých názorů se mu prý v minulosti vymstilo. „Akorát nechci sdílet svůj názor, abych někoho neovlivnil. A to nemluvím jen o očkování. Poučil jsem se, protože když jsem veřejně řekl svůj názor, většinou se to otočilo proti mně. Proto se snažím starat o své věci,“ uzavírá Jaromír Jágr.

Fotogalerie: - Předvolební hokej

Psali jsme: Chachá. Jágr utřel Pavla Novotného za urážky. Karlem Gottem Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje „Jágr není nejostřejší tužka v penále.“ Pavel Novotný ho urazil za očkování „Zas...ý článek.“ Útoky na Jágra za politiku. Tři. Už odplatil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.