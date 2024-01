„Prostě řekli, že je tu očkování, jinou možnost nemáme.“ A zničili jí život

reklama

Jako zdravotní sestra ze zubní ordinace byla Eliška Šťastná z Trutnova před třemi lety jednou z prvních, kdo se nechal očkovat proti tehdy se šířícímu viru. Obě dávky absolvovala spolu s kolegy a kolegyněmi z ordinace.

Jako druhý důvod uvádí, že to systém po zdravotnících vyžadoval. „Prostě řekli, že je tu očkování, jinou možnost nemáme a uděláme za vším tečku, Tak jsem si říkala, že se nechám naočkovat a bude klid a něco se tím vyřeší,“ říká, že tak jednala i v dobré víře. „Bála jsem se také, že do budoucna, kdo nebude nějakým způsobem očkovaný, bude nějak omezeny,“ dodává.

Popisuje, že ze začátku si chtěla očkování rozmyslet a převládaly u ní důvody, proč se neočkovat. „Bála jsem se toho, jak rychle ty vakcíny byly vymyšlené,“ říká, že chtěla počkat, jak bude vakcína působit na ty, co si ji nechají dát.

Pak ale přišel obrovský tlak na zdravotníky, kdy se začala bát, že přijde o práci. „Přišel hrozný tlak, že je očkování povinně nepovinné. Bála jsem se, že přijdu o práci. Dneska už na to každý zapomněl. Začali tlačit na zdravotníky v zubním lékařství, že bychom měli jít vypomáhat na covidové oddělení v Trutnově do nemocnice. To už bylo jasné, že se asi budeme muset naočkovat, protože jinak ani naše ordinace nebude moct být otevřená, nevěděli jsme, jak dlouho tu bude covid,“ dodává Eliška Šťastná, která se v lednu 2021 nechala naočkovat jako jedna z prvních.

Když se jela s kolegy naočkovat první dávkou, zarazilo ji, že nikoho nezajímal její současný zdravotní stav. „Zarazilo mě, že všichni, co tam byli přede mnou, tam byli asi 30 vteřin a hned byli venku. Já jsem měla s sebou připravený seznam s čím vším se léčím a co vše beru za léky a jaké mám zdravotní potíže, sestřička říkala, že to nikoho nezajímá, pouze chtěli kontakt na osobu blízkou v případě náhlého úmrtí,“ uvádí Šťastná, silná alergička, jejíž anamnéza však nikoho z očkujících nezajímala. Sestřička chvátala a žádala, aby hlavně podepsala papír, že se nechává očkovat dobrovolně.

„Bylo to vše ve spěchu, když jsme s kolegy odcházeli, byli jsme všichni nervózní. Tak trochu jsme si uvědomovali, co kdyby se náhodou něco stalo,“ pokračuje Šťastná s tím, že vnitřní obavy se snažili zahnat společně humorem. Od té doby převládala u Šťastné každý den silná únava, přikládala to ale i vyššímu pracovnímu nasazení.

O měsíc později, když jela Eliška Šťastná na druhou dávku, se dostavil anafylaktický šok. „Začalo to už po cestě, začalo mi být hrozně špatně od žaludku, začala jsem se potit. Když jsem dojela domů, začaly čtyřicítky teploty, zimnice, pocení, začaly mi křeče do nohou, pak jsem začala cítit, jak nemohu dýchat, natékal mi krk, jazyk, udělaly se mi obrovské boule v podpaží, měla jsem nateklá prsa, bušilo mi hrozně rychle srdce,“ líčí, že nakonec ji maminka odvezla do trutnovské nemocnice na pohotovost.

„Jako první ale zjišťovali, zda nemám covid, strkali mi tyčinku, aby zjistili, jestli nejsem pozitivní, až pak mě začali vyšetřovat. To už bylo prostě hrozný, to jsem už i nadávala, že nejsem pozitivní, že jsem byla ten den na očkování. Až pak mi udělali EKG a poslali na hospitalizaci, kde jsem dostala několik dávek léku na alergii, křeče, bolesti, na otok,“ pokračuje.

Pak to šlo ale se zdravotním stavem Elišky Šťastné od deseti pěti a začaly vleklé zdravotní potíže. Brzy poté začaly záchvaty podobné epilepsii, nicméně diagnostika ukázala, že se o epilepsii nejedná. Po nekonečném kolečku po různých lékařských zařízeních a nakonec i odesílání na psychiatrii, se Eliška vloni dozvěděla nepříznivou diagnózu: FND, funkční neurologická porucha, porucha hybnosti. Lékaři uvádějí jasnou souvislost mezi očkováním a touto diagnózou, která je však relativně nová a neexistuje žádná známá efektivní léčba.

„Doufám, že tak, jak se rychle vyvinula vakcína, tak se rychle najde i fungující léčba na tuto diagnózu,“ říká Eliška Šťastná, která musela přestat vykonávat své povolání zdravotní sestry a v současnosti je v invalidním důchodu.

