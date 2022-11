„Putin a Babiš, Fialo? Ne. Tady ti leží peníze.” Rajchl odhalil, co vláda odmítá

„Začnou zase zvyšovat daně. Neumí nic jiného, než nám brát víc peněz z našich kapes. Pokud dojde k dalšímu zvýšení spotřební daně, daně z nemovitostí, přesunutí některých základních komodit do vyšší sazby DPH, tak to bude znamenat znovu další zdražení,“ varoval právník a předseda strany PRO Jindřich Rajchl před návrhy Národní ekonomické rady vlády (NERV), mezi nimiž se objevilo například doporučení k opětovnému zvýšení daně z příjmů na úroveň roku 2020. Premiér Petr Fiala (ODS) toto doporučení odmítl. Možné zvyšování spotřební daně však zatím zcela nezavrhuje.

Následně vše blíže rozebral na tématu zvyšování daní, které současná vláda ještě nedávno mohutně odmítala. „Vláda, která říkala, že nebude zvyšovat daně v žádném případně, má dnes projednávat kroky od Národní ekonomické rady vlády mezi nimiž je zvýšení daně z příjmů fyzických osob, zvýšení poplatku za dobývání nerostných surovin – což zdraží některé suroviny jako uhlí, zvýšení spotřební daně, zvýšení daně z nemovitostí – to je ta známá věc, kterou Piráti chtějí dotáhnout až do dokonalosti, že vás tou daní chtějí o ty nemovitosti připravit… a přesunutí části služeb a zboží do vyšší sazby DPH,“ jmenoval Rajchl některé z návrhů, které mají podle NERV pomoci řešit prohlubující se strukturální deficit veřejných rozpočtů a zvyšující se riziko finanční a ekonomické nestability.



NERV tvrdí, že je současné hospodaření České republiky neudržitelné v dlouhodobém horizontu a upozorňuje na nutnost snížení schodku kvůli jeho vlivu na inflaci.

Rajchl však míní, že tyto představené kroky, které by mohly pomoci snížit deficit státního rozpočtu, ke snížení inflace nepovedou a pro své tvrzení citoval ekonomiku Markétu Šichtařovou, jež upozornila, že by dodatečně získané peníze mohly být použity k přerozdělování: „Každá další snaha o získání dodatečných peněz skrze zvýšení daní za účelem, aby tyto peníze mohly být použity na ‚zmírnění sociálních důsledků‘ inflace a nadcházející recese povede k pravému opaku zamýšleného. Ještě více sníží hospodářský růst a opět se přetaví do zvýšení inflace.“



„Musíme s tím něco dělat, protože oni jsou připraveni ty daně zvýšit. To je celé součástí toho plánu,“ varoval na to předseda strany PRO a doplnil, že řešení růstu deficitu státu, který vede k růstu inflace, vidí v lepším státní hospodaření. „Nemůže dojít k tomu, aby si stát dál bral peníze skrze peněženky našich lidí,“ řekl.



Mezi možnostmi, kde by vláda mohla skrouhnout své výdaje, vidí Rajchl omezení obchodování přes lipskou burzu, zastavení modernizace české armády za pomoci nákupu F-35 či státnímu aparátu zkritizoval nákup přebytečných vakcín, které se musejí následně nákladně likvidovat.

„Vláda utrácí, utrácí, utrácí, a když už neví, kde ty peníze vzít, tak si namaluje 85 miliard z windfall tax – a já vám garantuji, že z toho nevybere ani třetinu, protože ty firmy se na to připraví,“ kritizoval též vládní balíček obsahující takzvanou „daň z neočekávaných zisků“, která se má vztahovat na energetické a petrochemické společnosti a banky, a prostřednictvím které by vláda chtěla pokrýt výdaje na zastropování vysokých cen energií. Ministerstvo financí ve svém návrhu chce, aby daň činila 60 procent mimořádných zisků firem, a to po období tří let.

„Jednoznačně dojde k tomu, že tu daň nebude platit nikdo. Těch 85 miliard je od pana Stanjury akorát namalovaných,“ doplnil.



Podivil se též, že průměrná cena elektřiny zdražila v první polovině roku meziročně nejvíce ze států v Evropské unii zrovna právě v Česku a to až o 62 procent. Tvrzení, že za toto zvýšení může válka na Ukrajině je dle Rajchla pouze záminkou, což tato čísla potvrzují. „To jinde ta válka není? U nás je a v Německu či ve Francii není?“ nechápal, jak někdo může zdražení elektřiny v takové výši vysvětlovat pouze válkou.

Household #electricity prices rose in 22 Member States in the first half of 2022 compared with the first half of 2021. Largest increases:

Czechia (+62%)

Latvia (+59%)



Largest decreases:

The Netherlands (-54%)

Slovenia (-16%)

??https://t.co/XEzlFSkvI7 pic.twitter.com/7IXNlIARo9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 31, 2022

„‚Je tady válka.‘ To je univerzální zdůvodnění na všechno… ale proč my máme nejvyšší zvýšení?“ pokračoval. „Vidím, jak dnes a denně vláda lže a neustále nám bulíkuje jednu věc za druhou a vymlouvá se pořád stejně: Babiš, válka, Babiš, válka, Babiš, válka. Za všechno může Babiš a za všechno může Putin,“ uzavřel Rajchl s podotknutím, že to je „neskutečné“.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) do svého seznamu zahrnula celkem osmadvacet bodů, kterými navrhuje aktuální rozpočtový schodek snížit. Mezi body, prostřednictvím kterých chce NERV seškrtat výdaje a zároveň zvýšit příjmy státního rozpočtu, je například zvýšení daně z příjmů fyzických osob na úroveň z roku 2020, čímž by měl stát získat do rozpočtu zhruba 120 miliard.



Mezi dalšími doporučeními pro Fialův kabinet je zpomalení růstu důchodů, další zvyšování věku odchodu do penze, omezení slev na jízdném ve veřejné dopravě, zrušení státní podpory stavebního spoření, snížení počtu osob v exekuci, zrušení zbytných finančních institucí státu, zrušení slevy na nepracující manželku či manžela, zpoplatnění vysokých škol, zvýšení efektivity veřejné správy, snížení počtu vězňů, redukce počtu a reforma fungování resortních výzkumných ústavů, revize samosprávy a nákladů na místní vlády, snížení podpory v nezaměstnanosti, redukce počtu policistů, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zavedení karenční doby v případě nemoci či například rušení školkovného.

Předseda vlády Petr Fiala však například nadále zvyšování přímých daní odmítá. „Vycházíme z programového prohlášení, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení občanů. Samozřejmě všichni vidí, že reagujeme rozumně na krizovou situaci, které čelíme, a že se snažíme nenechat občany a firmy v problémech,“ reagoval podle ČT24 na doporučení Fiala a odmítl tak již předem některé z doporučovaných kroků.



Ministr sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) naopak vidí možnost ve snížení anebo zkrácení podpory v nezaměstnanosti.

