„Radši zavřeli, aby jim nerozbili hubu.“ Hoří Rhodos, hoří nervy

Již druhým týdnem se na řeckém ostrově Rhodos ve Středozemním moři nekontrolovaně šíří masivní požár, v jehož důsledku tamní úřady spustily masivní evakuace. Ostrov je přitom oblíbenou turistickou destinací, kam každoročně zavítá i mnoho našich spoluobčanů. Cestovní kanceláře, jako je Exim Tours a Fischer, podle svých vyjádření zatím zrušily zájezdy do vybraných oblastí na jihovýchodě Rhodu, který je přímo zasažen katastrofou. Dovolenkáři jsou však s přístupem cestovních kanceláří nespokojení: Vadí jim nedostatek jasných informací i to, že jim cestovky prý nechtějí zájezdy bezplatně stornovat a ubezpečují je, že je vše bezpečné. Panují přitom obavy, že by se požár mohl brzy rozšířit i do dosud nezasažených částí ostrova, jehož délka činí pouze 78 km a šířka 38 km.

„My máme zítra v 6 h odlet z Prahy do Kolymbie, hotel Blue Sea Island od CK Čedok. Všichni z CK nás ubezpečují, že je vše v pořádku. Nechce se nám blokovat místa pro evakuované, a tím komplikovat situaci a také se bojíme, aby se požár vlivem větru nerozšířil i tímto směrem, protože dle dostupných informací stále není požár pod kontrolou... Vůbec nevíme co dělat...“ dělí se o své starosti členka jedna turistické skupiny na facebooku. „Většina cestovek tam posílá lidi, jen aby nepřišly o prachy. Fuj, fuj, fuj,“ lamentuje v téže facebookové skupině Josef H.

„Jdeme z cestovní kanceláře, jejich verze ohledně zrušení zájezdu je taková, že ani za těchto podmínek nedostaneme zpět žádné peníze. Stornopoplatek se vztahuje jen na zrušení zájezdu ze zdravotních důvodů. Máme čekat na zprávu. Odlétáme dnes v 18.20 Blue Style. Takže tam nechaj lidi odletět. Mám info od paní, kterou tam donutili odcestovat brzy ráno (také to chtěla zrušit), že trčí na letišti a náhradní ubytování pro ni nemaj,“ stěžuje si Pavlína B., která se letos podle svých slov rozhodla využít služby cestovní kanceláře Blue Style.

V turistických skupinách na facebooku nyní panuje zmatek z nedostatku informací. Uživatelé sdílí vzájemně si odporující informace o tom, zdali byly lety té či oné cestovní kanceláře zrušeny. Komunikaci ze strany cestovních kanceláří mnozí dovolenkáři považují za pomalou a nesrozumitelnou. „Teď jsme byli v Čedoku a lety na dnešek a zítřek jsou zrušené,“ hlásí jedna komentující. „Byli jste prosím na pobočce? Nebo vám volali? Máme letět zítra a nemáme info,“ reaguje ustaraně jiná členka turistické skupiny. „No kamarádce už ten hotel shořel. Tak jsem zvědavá. Zítra jedou na Čedok, co jim poví. Tady i tu pobočku zavřeli, aby jim tam někdo nerozbil h.... Počítám. Vždy mají o víkendech otevřeno,“ píše další. „To jsou sv*ně. Jsem poučena, že s cestovkou už neletím,“ zaznívá také v diskusi.

Jednomu výletníkovi prý Čedok sdělil, že média z požáru „zbytečně dělají apokalypsu“, což dokládá vyfocenou korespondencí s cestovní kanceláří.

Leckdo se podivuje nad tím, že někteří výletníci vůbec plánují na hořící ostrov letět. „Stejně nepochopím, že i když mi to cestovka sama nezruší, že tam vůbec lidi ještě letí, když vědí, jaká je tam situace. I kdybych přišla o peníze, tak nebudu riskovat život! Tak jak cestovka donutila.... Nejedu a je to!“ píše komentující v jedné diskusi.

Někteří výletníci však mají tu smůlu, že se již na hořícím řeckém ostrově Rhodos nacházejí.

V jihovýchodních oblastech ostrova, jež jsou přímo zasaženy nekontrolovaně se šířícími požáry, nyní probíhá evakuace. Ta se podle informací tamní policie týká dvaceti tisíc místních obyvatel a turistů, mezi nimiž se nachází i několik stovek Čechů. Evakuované osoby se dočasně ubytovávají v tělocvičnách, na stadionech či v jiných přeplněných hotelích. Někteří musí jít desítky kilometrů pěšky, aby se dostali do bezpečí.

Způsob, jakým evakuace probíhá, na sociálních sítích vyvolává emoce. Rozčilení výletníci vytýkají cestovním kancelářím laxní přístup a nezájem o jejich situaci. „Info z evakuace. Doteď čekáme všichni v jiném hotelu, až někdo dorazí a řekne co dál. Nikam se nedá dovolat. A když, tak odpoví vyhýbavě. Prý se shání transfer, lidi jsou jen v plavkách, někteří i bez dokladů, bez kufrů i lidi, co mají ráno odletět. Chaos a zmatek tu vládne. Jedině delegáty z cestovní kanceláře Blue Style jsme ještě neviděli, jinak tu byli všichni. Cestovní kancelář si z nás všech dělá prd*l. Slibuje, ale nic nesplní, stále čekáme na nějaký odvoz a náhradní ubytování, pro jistotu už nám nezvedají ani telefon. Je tu plno unavených a nas*aných lidí a nepočítám děti. Jsme tu od 16 h, předtím jsme čekali v tom parnu na pláži 3 h. Všichni jsou unavení. A nejhorší je nezájem cestovní kanceláře,“ stěžuje si v jedné facebookové skupině Jana J.

„Musím říct, že chování delegátky společnosti Fischer je naprosto otřesné. Celý den nekomunikuje. Když se jí náhodou dovolám, její odpověď je ,že zjišťuje informace a že se ozve, je 10 h, co nás evakuovali z hotelu Mitsis Rhodos Village, když sem se jí teď dovolal, ptám se jí, co s námi bude, že máme tříletého syna. Odpoveď paní: že neví, že má stovky telefonátů a že ji to nezajímá. Opravdu v dnešní době a takové situaci si tohle může taková společnost dovolit?“ zlobí se další evakuovaná osoba.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pod vedením Jana Lipavského (Piráti) se rozhodlo k řešení situace přispět tím, že na místo vyslalo dva konzulární pracovníky. Evakuační letadlo však zatím vláda nevyšle, ač je k tomu prý podle premiéra Fialy připravena.

