„Rakušan cítí krev. Fialovu.“ Petr Holec si všiml

Rakušan v rozhovoru pro CNN Prima NEWS prohlásil, že hnutí STAN v podzimních parlamentních volbách cílí na dvacet procent, aby Starostové patřili mezi tři nejsilnější politické síly v zemi. „Chci, abychom byli jednou ze tří opravdu těch nejsilnějších politických stran v zemi. Chceme, abychom měli výrazný dvojciferný výsledek. Musíme mít cíl mířit ke dvaceti procentům, abychom posílili jádro a přesvědčenost, že nás se volit vyplatí,“ uvedl Rakušan.

Jako lídr hnutí STAN chce Rakušan aspirovat na premiérské křeslo. „Každý, kdo lídruje straně, která má potenciál patřit ke třem nejsilnějším, o sobě musí říkat, že chce být premiérem. Určitě si to dokážu představit, samozřejmě že pokud budu lídrem, tak v té chvíli o sobě člověk musí říkat a být i mentálně připraven na tuto misi. Nemyslím si, že bych to dělal špatně,“ je přesvědčený Rakušan.

Komentátor Petr Holec Rakušanova slova chápe tak, že už i koaliční partneři pochopili, že se blíží Fialův konec a je potřeba toho politicky využít. „Před rokem to začalo videem ze šatny a podvodným turné bez cenzury a teď to končí tím, že chce šéf STAN Vít Rakušan funkci premiéra Petra Fialy. I Rakušan už prostě pochopil, že je Fiala vyšinutý a politicky toxický. A ve volbách proto půjde po něm. Je to tedy znovu přesně tak, jak kdysi říkal premiér a prezident Miloš Zeman: největší nepřítel je vždycky koaliční parťák,“ říká Holec v nejnovějším komentáři.

Rakušan podle něj ucítil krev, protože Fiala je extrémně nepopulární, a zatímco značka SPOLU je politicky vyřízená, preference Starostů překvapivě posilují. „Nepopulární lhář Fiala už lidem nestojí ani za výsměch, už ho prostě jen ignorujeme podobně jako kdysi soudruhy před jejich pádem. Fiala taky na podzim schytal další výprask v krajských volbách a koncem roku STAN v jednom průzkumu poprvé předstihl ODS ve volebních preferencích. Jasně, je to v rámci statistické chyby, takže to klidně může být i naopak a závadná statistika bude fialovsky napravena. Rakušan ale určitě vycítil, že se na vadnoucí ODS dotahuje, a chce proto pro STAN v letošních volbách dvacet procent,“ vrací se Holec k výrokům ministra vnitra.

Zmíněných dvacet procent by totiž mohlo být víc, než získá značka SPOLU, kde už jsou nyní dvě strany, které v podstatě nemají žádné voliče. Jak TOP 09, tak KDU-ČSL totiž už několik let mají v preferencích kolem tří procent. Ani STAN ovšem nemusí nijak zázračně uspět, protože preference Starostům vždy slibovaly více, než jaký byl reálný výsledek.

„STAN měl vždycky problém, že se opíjel i slušnými volebními preferencemi, pak ale ve volbách utrhl bídu. Měl totiž a stále i má výrazně nižší voličské jádro než ostatní strany. Prostě málo ultras, co s vámi hrdě slaví i prohry. Voliči sice v průzkumech zvažovali volbu STAN, pak ale radši volili někoho jiného. Celkem jim rozumím, lídrům jako Rakušan nebo Gazdík není snadné podlehnout,“ chápe Holec, proč lidé STAN nakonec nevolí.

I přesto Rakušan vyhlásil boj o premiérský post, protože vládní strany včetně krátce opozičních Pirátů jsou na tom ještě hůře než Starostové. „Rakušan teď ve vzduchu cítí šanci na změnu. O voliče, z nichž se stanou ultras STAN, chce obrat Piráty i SPOLU. I on totiž vidí, že jsou to obě děravé lodě, co nebezpečně nabírají vodu. Má na to oči, řekněme,“ říká Holec.

Přitom premiér Fiala svého koaličního kolegu a vicepremiéra podržel i přes všechny kauzy Starostů kolem Dozimetru. „Ano, je to klasická ironie: Fiala přikryl všechny Rakušanovy průšvihy, aby se sám udržel v premiérské funkci. A Rakušan mu to nyní chce oplatit tím, že ho chce v premiérské funkci vystřídat. Už se o tom dokonce i skromně rozpovídal, prý na nejvyšší funkci prostě má,“ naráží Holec na Rakušanovy proklamace.

Jak už se ale v minulosti několikrát ukázalo, předvolební silná slova o premiérském křesle často končívají neslavně, což naposledy odskákal bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Byl bych s tím ‚presumptivním‘ premiérstvím opatrný, v Česku totiž vždycky končí presumptivním premiérstvím. Presumptivními premiéry nakonec skončili Jiří Paroubek i Ivan Bartoš, ten dokonce vykonal presumptivně premiérskou cestu do Bruselu, aby se tam představil jako budoucí vládce. Oba se před volbami nafoukli falešnými průzkumy a sami sebou – a tím to taky skončilo,“ srovnává Holec, přičemž zrovna Bartoš nejenže se nestal premiérem, ale skončil se čtyřmi poslanci.

A nejlepší by podle Holce bylo, kdyby takhle dopadl i Rakušan. „Vítek je totiž jeden z nejnebezpečnějších cyniků moci, co pro ni udělá cokoli. Když byla od Fialy poptávka, tak na vnitru ochotně vytvořil tým KRIT na nápravu lidí a z ministerstva udělal největšího producenta manuálů na odhalování šiřitelů nevládních názorů. Když je teď poptávka od Fialy se distancovat, tak se od něj rád distancuje,“ všímá si Holec, že Rakušan je politický chameleon.

Rakušan v rozhovoru také vysvětloval, proč opustil vládní narativ Antibabiš. „My to nepojedeme prostě proto, že to nefunguje,“ vysvětloval šéf Starostů, ale zároveň vyloučil možnou povolební spolupráci s hnutím ANO. „Nemůžu chtít společně vládnout s někým, kdo tvrdí, že zruší penzijní reformu, kterou považuji za jeden z největších úspěchů této vlády. Nemůžu sedět ve vládě s někým, kdo útočí na veřejnoprávní média. Vím, že se často říká, že koalice se dělají po volbách, ale myslím, že politik má dávat jasné odpovědi. STAN, který já reprezentuji a se kterým je spojená moje politická kariéra, nebude s hnutím ANO spolupracovat,“ uvedl Rakušan, že ANO neodráží jeho hodnoty.

Tomu se Holec vysmál, protože Rakušan prý žádné hodnoty kromě touhy po moci ani nemá. „Jako vždy si z nás jen poctivě vnitrácky utahuje. A Fialu klidně prohodí tak, že bude vládnout s ANO, když se to namane,“ předjímá Holec.

Starostové se tak přidali k Pirátům, kteří po letech ve vládě otočili a najednou označují ODS za kmotry a v ničem s nimi nesouhlasí. „Rakušan v pudu sebezáchovy do sněmovních voleb postupně vystupuje z fialovské antibabišovské fronty, která šla do posledních sněmovních voleb proti ANO v pěti. Teď jde jen ve třech, protože z ní už před časem vystoupili – nebo spíš byli Fialou vystoupeni – Piráti. Ti teď dokonce na ještě donedávna svého premiéra útočí, že je vlastě starý kmotr, který ve Strakovce krade,“ všímá si Holec.

Jenže chameleon Rakušan je podle Holce mnohem rafinovanější než Piráti a bude nyní až do voleb útočit jak na Fialu, tak na Babiše, aby se později podle výsledků s někým z nich pokusil navázat spolupráci. „Rakušan určitě bude rafinovanější než loupežníci, je to mazaný politický podvodník. Vzpomeňte na jeho velké upřímné oči, když nám po vypuknutí kauzy Dozimetr plačtivě říkal, že o nějaké korupci ve STAN vůbec nic nevěděl, byl přece jen šéfem strany! Do voleb proto bude okopávat Fialu i Babiše, čímž logicky ohrozí jen prvně jmenovaného. A po volbách se pak rozhodne, kde pro něj bude víc hodnot,“ je přesvědčený Holec, že se Rakušan bezpáteřně rozhodne až po volbách, na jaké straně příkopu se mu vyplatí stát.

