„Rakušane, otázky jsou jasný.“ Po 168 hodinách se to vylilo. Zle

„Rozhodla jsem se vystoupit kvůli tomu, že ačkoliv tady sedím s mou dcerou na obrázku a nesedí tady vedle mě, tak jsem pořád maminka. Dcera se mi měla vrátit ve čtvrtek o půl šesté ze školy a nevrátila se. Přesto všechno jsem pořád maminka a chci dál mluvit jejím hlasem,“ popsala Lenka Šimůnková a následně se slzami v očích vzpomínala na to, jak se s dcerou viděla naposledy i jak ji potom hledala.

„Dostala jsem se na policii, kde po nás chtěli popisy našich dětí. Seděli jsme spolu ve stejné místnosti s maminkou, s jiným tatínkem, jinou maminkou, kteří také hledali své dcery. Pak přišel muž v civilu, řekl, jestli s ním můžu jít dolů. Ten člověk najednou stál venku, seděla jsem s někým v autě a jela na Čelákovice. Chtěla jsem zastavit. Bylo mi umožněno, že se zastavilo. Řekla jsem, že jdu na záchod a kouřit. Ale měla jsem úplně jiné plány. Chtěla jsem jít za svou dcerou,“ plakala Šimůnková a vzpomínala i na boj svojí dcery za manželství pro všechny, které si moc přála.

Minulý týden se v Čelákovicích uskutečnila mše na náměstí, jíž se podle Šimůnkové zúčastnilo velké množství lidí. „Byli tam vyjádřit Elišce lásku. Kolik lidí bylo třeba ředitelů, mateřská školka, základní škola, víceleté gymnázium. Kolik lásky bylo mojí Elišce projeveno tím, že vlastně ti lidé všichni přišli, zorganizovali ten den. Dívala jsem se kolem a neviděla nikoho z univerzity, kdo by přišel vyjádřit tu úctu a ten respekt. Univerzitu jsem také zvala,“ popsala Šimůnková.

„S ostatními rodiči v kontaktu nejsem, pokaždé, když jsem na schůzce v Karolinu, tak je mi řečeno, že se setkáme v nejbližších dnech. A vždy mi je odpovězeno: Předpokládám, že to bude ve čtvrtek příští týden. Od začátku ten čtvrtek ještě nebyl a domnívám se, že ani nebude. Začínám si i říkat, že asi je tam nějaký důvod, abychom se nesetkali,“ spekuluje.

Že policie před tou fakultou byla a odjela. A že jejich děti nemusely být ve fyzickém stavu, jako jsou teď, v psychickém stavu, v jakém jsou. Nás bude hodně," domnívá se.

„Co se týká policie, nechci jenom sedět a čekat, až mi někdo přijde říct, že je uzavřený spis a že tak to prostě bylo. A mám se s tím smířit. S tím se nikdy nesmířím. Nesmířím se s tím, že dcera tady není, že tady Elišku nemám. Potřebuji znát vysvětlení, všechno má určitě své opodstatnění, všechno má svůj důvod. Potřebuji, aby mi byly mé otázky zodpovězeny. Abych je mohla uchopit, zpracovat a již se nemusela tázat,“ dodala.

„Mám otázku, co se přesně stalo ve čtvrtek odpoledne? Pokud policie stála před univerzitou a byla tam z nějakého důvodu přivolána, z jakého důvodu byla odvolána. Jaký byl ten důvod? Kdo odvolal policii od fakulty, kde byly děti? Chci vás vidět a chci, abyste mi to řekl do očí. Chci vidět pravdu o čtvrtku. Chci vidět pravdu o našich dětech, chci vidět pravdu o své dceři, která šla do školy a nevrátila se. Čekám, že mi to zodpovíte. A nečekám uzavření spisu s tím, že bylo všechno uděláno správně, protože všechno správně určitě uděláno nebylo. Z nějakého důvodu jste tam byli a z nějakého důvodu jste odjeli. Byli jste někým odvoláni a já chci vidět konkrétní... Chci vidět obličej toho člověka, který rozhodl, že policisté, kteří stáli před fakultou, byli odvoláni, odjeli. Chci, abyste mi vy konkrétně řekl ten důvod a nechci vidět váš obličej v televizi. Chci, abyste si stoupl ke mně a řekl mi to z očí do očí. Chci znát pravdu, proč nemám do dnešního dne pitevní zprávu své dcery, čas úmrtí mé dcery, protože se mi honí hlavou pochopitelně myšlenky, že mé dceři mohlo být pomoženo, mělo jí být pomoženo. Mé dceři se vlastně nemělo vůbec nic stát. Měla se vrátit ve čtvrtek o půl šesté domů. Čekám na vás, až přijdete. Bydlím v Čelákovicích, telefon na mě všichni máte, tak mi to přijďte říct. Čekám. Chci znát pravdu,“ zakončila emotivně reportáž Šimůnková.

Vysílání pořadu následně na sociálních sítích okomentoval například šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Rakušane, otázky jsou jasný,“ uvedl.

„Rozhovor s maminkou Elišky, studentky zavražděné na FF UK. Lenka Šimůnková vypráví o své holčičce, o nadaci pro neslyšící, která ponese Eliščino jméno. Sdílená bolest je o trochu snesitelnější bolest a je důležité, aby pozůstalí mohli promluvit, pokud nám potřebují něco říct,“ komentovala vysílání pořadu sama moderátorka Nora Fridrichová.

„Rozhovor s matkou dívky zastřelené na FF UK ve 168 h... hranice empatie a mediální hry s emocemi, lidé zmítaní děsivým traumatickým šokem na obrazovku nepatří... a kolik se dívalo, děkujeme za důvěru,“ napsal komentátor Petr Fischer.

„Dosáhla bulvarizace veřejnoprávního prostoru svého dna?“ zeptal se jej Jan Neubauer. A Fischer odpovídá: „Nic horšího jsem zatím neviděl... uvidíme.“ „Dnešní úpadek je zítřejší standard,“ dodal Neubauer.

„Novináři neměli klást otázky. Prý je to zraňující pro pozůstalé. Ukazuje se, že oni sami chtějí otázky klást. Ale nikdo je nechce poslouchat. Snad si ta paní nikdy neprečte diskusi těch ‚citlivých a vnímavých‘ spoluobčanů pod tweetem. Stačilo, že řekla, co nechtějí slyšet,“ komentovala vysílání a zejména diskusi pod tweetem Nory Fridrichové novinářka Angelika Bazalová.

„Po DenikuN, který čelil podobné reakci, když zveřejnil kritické stanovisko vedení školy, dostává bídu i ČT. Ti stejní, kteří volali po empatii, se mění na vzteklý dav. Zkušenost, pochyby, otázky matky, která přišla o dceru, jsou špatně... Nemá to říkat!“ dodala.

„Všechno bylo přece správně. Říkal to pan ministr. Hned po útoku nám jasně řekl, co si máme myslet. Nikdo nepochybil. Tak nás neznepokojujte. My chceme klid a důvěru v instituce,“ zmínila Bazalová.

Ta svůj názor více rozepsala na sociální síti Facebook. „Tak jako před časem DenikN, tak i dnes pořad 168 hodin sklízí vlnu kritiky za to, že si novináři dovolili hovořit s matkou oběti. Redaktoři do rozhovoru s matkou prakticky nestříhli, nechali ji prostě mluvit. Stejně jsou za hyeny. Matka oběti totiž nepoděkovala ‚straně a vládě‘ za vše, co pro její dceru vykonala, jak se sluší a patří. Naopak. Má nějaké otázky, na které jí nikdo nedává odpověď. Stejní lidé, kteří se ještě nedávno samou empatií a dobrotou mohli rozplynout, jí za to spílají. Stejně tak naložili před pár dny i poslanci Richterovi, kterému tam málem umřela dcera. Dav ‚empatických‘ svazáků, který má jindy plné huby ‚traumatu‘, má jasno: Richter si jede svoji kampaň. Matka nemůže být soudná,“ píše Bazalová.

„Takhle nějak píšou do diskuse o rodičích, kteří si prošli tou hrůzou. Pozůstalí prožívají po tom všem další šok. Šok, že nejsou SPRÁVNÍ. Že říkají věci, které by asi říkat neměli. Šok, že nemůžou říct, co cítí, aniž by je nestihl hněv těch, kteří chtějí žít v iluzi o své dobrotě. Jejich otázky jsou přitom zcela legitimní. Jenomže, tihle dobroseři (tenhle výraz jsem použila poprvé v životě, ale v tomto případě nemohu jinak) nikdy nechtějí slyšet otázky. Chtějí prefabrikované odpovědi. Odpověď na tu nejpalčivější otázku, tedy jestli policie udělala všechno správně, jsme dostali už pár hodin po útoku. Správnou odpověď nám ihned sdělil ministr vnitra. Od té chvíle je každému jasné, co má říkat. To je ukázková manipulace v duchu Rudého práva. Nejde o to, jestli policie pochybila, nebo ne. To se musí teprve zjistit. Samozřejmě že řadoví policisté tam nasazovali život. O tom nikdo nepochybuje. Jde ale o ten signál. Kdo jde s námi, musí říkat, že všechno je v naprostém pořádku. A správní lidé správně pochopili. A už vyšlapujou. Ještě jim ani nehrají do pochodu,“ dodala.

„Je mi té paní líto, ale jsem přesvědčená, že tohle vystoupení jí vůbec nepomůže. Ten dlouhý monolog s podivným koncem si sympatie nezíská a bála bych se, že paní na tom bude ještě hůř, až zjistí, že reakce veřejnosti není pozitivní,“ poznamenala lektorka Tereza Nyklíčková.

