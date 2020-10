„Řeknu to. Mně to je jedno. Jedno!“ Šlachty se zeptali na Babiše. Jenže přidali i Mrázka. A znovu se otevřely dveře nejvyšších pater politiky, byznysu a už to lítalo

reklama

Šlachta se rozhodl pro shrnující odpověď v tom duchu, že se toho píše mnoho. Kdyby prý vše, co se píše o něm, skutečně udělal, byl by velmi mocný muž. Opět také připomněl, že jeho útvar neměl za cíl svrhnout vládu. Podivil se však nad skutečností, že jedna konkrétní úřednice, mínil Janu Nagyovou, chodila na vládu, když nebyla ministryní, a svým způsobem kabinet řídila. To prý svědčí zejména o vizitce takovéto vlády a sekundárně o slabosti expremiéra Nečase.

Následně se vrátil ke Kmentovým knihám, které prý nečetl a jejich obsah nepovažuje za relevantní. S určitým despektem se vyjádřil i k jejich autorovi. V podobném duchu se nesla reakce na označení Babišův člověk. „Kdyby to tak bylo, tak k vám nepromlouvám z obýváku, ale možná z nějakého ministerstva,“ glosoval s nadsázkou. „Mně je to jedno, jedno, ti oligarchové mají své novináře, ti na vás plivou, snaží se vás pošpinit,“ uzavřel dané téma.

Dotaz divačky Jany Davidové směřoval k Robertu Šlachtovi a údajným zmetkům, které v životě poznal. Dotyčná žena chtěla vědět, zdali ve své knize bývalý ředitel ÚOOZ na někoho náhodou nezapomněl. Šlachta ji okamžitě ujistil, že se nic takového nestalo, že většinu z těchto takzvaných zmetků, jako například velvyslance České republiky na Slovensku Tomáše Tuhého, nejenže jmenoval, ale přesně popsal, co se v minulosti stalo.

Řeč byla především o vnitřní reorganizaci specializovaných útvarů, kterou s největší pravděpodobností nařídil tehdejšímu vedení policie ministr vnitra Chovanec, aby údajně omezil vliv některých složek vyšetřování.

„Vůbec se toho nebojím,“ uzavřel. To už po jeho boku seděl bývalý kolega Pelc.

Jiný dotaz vyzvídal, zdali vedoucí BIS Koudelka bude jmenován generálem. „Dal bych ruku do ohně za to, že nebude, ale Michala znám a zasloužil by si to,“ zkrátil Šlachta svoji odpověď.

Drahomíra Vavřinová pro změnu tišila vyostřenější emoce tím, že chtěla vědět, zdali plukovníkům Šlachtovi s Pelcem nechybí týmová práce. „My jsme se potkali po odchodu od policie na Lipně, tady s Jardou, kam on za námi přijel. Někdo nás vyfotil, to se pak prošetřovalo, kdo to byl, v médiích vznikly spekulace, že něco chystáme, přitom my se tam strašně ožrali,“ zavzpomínal exředitel ÚOOZ za Pelcova souhlasného pokyvování.

Jeden z posledních dotazů směřoval na možný vznik politické partaje s tím, že by bylo načase vystřídat například „pana Hamáčka“. „Uvidíme,“ reagovali oba bývalí policisté s viditelným úsměvem.

O vstupu Roberta Šlachty do politiky se hovoří dlouho, byť tomu zatím nic nenasvědčuje. Podle zdrojů ParlamentníchListů.cz však sám Šlachta inicioval některá setkání, která by mohla tuto skutečnost naplnit. Otázkou však zůstává načasování. Poslední týdny jsou zaměřeny především na koronavirovou pandemii, což by mohlo oznámení vzniku takovéhoto projektu oslabit.

