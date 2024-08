„Říznout a nebát se spacáků.“ Ukončit Otázky Václava Moravce? Povolaní věc řeší

Před týdnem vedení České televize rozhodlo, že po dlouhých 18 letech zmizí z veřejnoprávní obrazovky publicistický pořad 168 hodin s moderátorkou Norou Fridrichovou. Pozornost se nyní upírá k tomu, jaký bude nejbližší osud ještě letitějšího pořadu Otázky Václava Moravce. Jejich první díl odvysílala ČT 4. ledna 2004. Během oněch dvaceti let se pro někoho stal moderátor nezpochybnitelnou autoritou, pro jiné naopak zcela nepřijatelným v této pozici. Své by o tom mohli vyprávět prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří po zkušenosti s ním odmítli do pořadu OVM jako hosté chodit. Na druhou stranu si Václav Moravec dokázal vybudovat silné politické zázemí, protože uvnitř TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a od svých původních idejí zcela odkloněné ODS má plno příznivců.

Zpochybněním Moravcovy pozice se proto zastánce takového názoru dostane na hodně tenký led. „Víte, ať má nějaký pořad stejného moderátora klidně 50 let. Ale za předpokladu, že je to profík, nikoli politický aktivista. Za ta léta se také stále více ukazuje, že pan Moravec pořad nejen moderuje, ale de facto ho vlastní. Nikdo mu třeba nebrání roky nezvat předsedu jedné z významných politických stran. Nebo když mu Andrej Babiš oznámí, že do pořadu chodit nebude, stejně ho teatrálně stále zve. Ví, že je vládcem dobytého území, a jeho pretoriánskou gardou jsou jeho televizní kolegové i kamarádi z jiných vládních médií,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek, člen Rady ČRo a dříve i její místopředseda.

Oběd 20 let ve stejné restauraci a od stejného kuchaře

To pro mediální poradkyni Pro Libertate, Institutu práva a občanských svobod, Alenu Maršálkovou je tak dlouhá doba vysílání jednoho pořadu s tím samým moderátorem neúnosná. „Odpovím otázkou, budete chodit v neděli na oběd 20 let do stejné restaurace a jíst stejné jídlo od stejného kuchaře? Já tedy ne. Český divák je sice konzervativní divák, ale 20 let stejný formát se prostě znelíbí. Diváci ČT stárnou, tedy ti, kteří pamatují začátky pořadu, mladí se moc nedívají, proto měl pořad za tu dobu projít proměnami. Česká televize vůbec nereaguje na změny ve společnosti ve vztahu vnímání médií, na vývoj veřejného míněni. Bere pořad jako plnění veřejné služby a vedení je spokojeno. Diskuzní pořad o aktuálních politických tématech patří na veřejnoprávní obrazovku, ale v podobě Otázek Václava Moravce ne,“ říká pro ParlamentníListy.cz Alena Maršálková.

V éře předchozího generálního ředitele Petra Dvořáka se Václav Moravec i Česká televize často oháněli při obhajobě tohoto formátu jeho vysokou sledovaností. Tento argument však už vyvanul. Nynější generální ředitel Jan Souček poskytl při červencovém zasedání Rady ČT data, podle nichž v posledních čtyřech letech klesá počet diváků OVM o 10 až 15 procent každý rok.

OVM 1 (první hodina pořadu)

2021 – 493 tisíc diváků

2022 – 423 tisíc diváků

2023 – 378 tisíc diváků

2024 – 355 tisíc diváků

(průměrný počet diváků starších 15 let)

Není větší ztráta volného času, než je sledování OVM

Mezi letoškem a rokem 2020 je to pokles o více než čtvrtinu diváků (28%), v případě druhé vysílací hodiny dokonce o více než třetinu (36%).

OVM 2 (druhá hodina pořadu)

2021 – 297 tisíc diváků

2022 – 256 tisíc diváků

2023 – 215 tisíc diváků

2024 – 189 tisíc diváků

(průměrný počet diváků starších 15 let)

Sebestřednost, namistrovanost, protežování a ignorace

Když se začátkem letošního roku poprvé vážněji probíral sešup sledovanosti OVM, zavzpomínal na Moravcovy začátky bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek. „To ještě působil v královéhradecké televizi Galaxie a v rádiu Frekvence 1. Býval jsem tam tehdy docela často hostem. Pak se z něho stala hvězda České televize a nastala pozvolná změna. Nadějný moderátor se v toku času přeměnil v ukázkový příklad toho, jak se televizní publicistika, natož ta veřejnoprávní, nemá dělat. Sebestřednost, namistrovanost, netolerantnost, protežování jedněch, ignorace druhých,“ popsal Petr Štěpánek proměnu toho, kdo je už drahně let nejviditelnější tváří České televize.

Právě kvůli zmíněným charakteristikám není překvapen z toho, jak Otázkám Václava Moravce rapidně ubývají diváci. „Ani se těm číslům poklesu sledovanosti nedivím. Lidé nejsou slepí. Těch příčin poklesu je určitě víc, ale to, jak si počíná moderátor, je zásadní. Je pravdou, že sledovanost je v případě veřejnoprávní televize pouze jedním z kritérií, tím hlavním by měla být kvalita. Ale i ta už dávno chybí. Zbyla nudná rutina. Pokud jsou Otázky Václava Moravce jednou z vlajkových lodí českotelevizní publicistiky, je to s Českou televizí dost špatné,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek.

Chybí moderátor, který by nevystupoval jako host pořadu

Důvody pro pokles sledovanosti se určitě najdou nejen v okoukaném a předvídatelném moderátorovi. „Klesá počet těch diváků, kteří si pustili pořad k nedělnímu obědu, noví nepřibývají. Stopáž pořadu je dlouhá. Myslím si, že by bylo zajímavé zjistit, kolik nových diváků přijde k obrazovce na druhou hodinu, která se vysílá na ČT24 od 13 hodin. Ve studiu se střídají téměř pořád stejní hosté, a ne ve všech pořadech sedí proti sobě oponenti, tedy nezaznějí pluralitní názory. Ale pro mne osobně největším problémem je, že pořadu chybí moderátor. Tedy profík, který se řídí Kodexem ČT, který říká, že redaktor či moderátor nesmí dát najevo svůj postoj, názor. Václav Moravec své provládní názory neskrývá a vystupuje jako host pořadu,“ poukazuje mediální analytička Alena Maršálková.

Je přesvědčena o tom, že pořad už měl dávno projít nějakou proměnou. „U poskytovatele veřejné služby by sledovanost neměla být hlavním kritériem, pro něj je mantrou zákon o ČT a Kodex ČT. Věřím tomu, že kdyby to byl pořad se zajímavými hosty, z různých oblastí společenského života, s různými názory a pohledy, kdyby si divák našel v těch pořadech, co ho zajímá bez náznaků provládní propagandy, či nálepkování oponentů, sledovanost by se zvýšila. Kapitolou samou o sobě je dramaturgický obsah pořadu. Obvykle se z něj nové informace nedozvíme, jen si tam podle obsazení hosté ‚honí svá trika‘. Dramaturg pořadu zapomněl, že vysílá pro občany ČR, ne pro přítomné politiky, kteří si udělají čárku v seznamu mediálních výstupů. A pak je tady stránka obrazová. Dívat se dvě hodiny na mluvící hlavy diváky fakt nepřiláká. Občas je tam sice vložená reportáž, nějaký graf, grafika, ale je to nuda,“ míní mediální poradkyně Pro Libertate.

Hlavní koordinátor v neziskovce, co bere miliony z Bruselu

O tom, že je nezbytné s letitým pořadem něco dělat, nepochybuje ani Tomáš Kňourek. „Chce to hledat osobnost politicky a názorově nezaujatou, která rovněž není ve střetu zájmů. Připomenu, že Moravec je od roku 2022 hlavním koordinátorem Středoevropské observatoře digitálních médií. Subjektu, jehož náplní je ‚minimalizace nejnebezpečnějších dopadů dezinformací, rozvíjení digitální a mediální gramotnosti a posilování důvěry v média‘. Tato ‚neziskovka‘ dostává miliony korun z Bruselu a českých univerzit. Suma sumárum, chce to jen odvahu, říznout a nebát se spacáků,“ upozorňuje člen Rady ČRo i na méně známou Moravcovu aktivitu, která s jeho působením na veřejnoprávní moderátorské židli tak úplně neladí.

Nabízejí se tři možnosti. Nechat pořad dál ve stejné podobě, střídat Václava Moravce s jiným moderátorem, resp. moderátorkou, nebo pořad úplně zrušit. „Můžeme se ptát, zda takový pořad ‚veřejnoprávní‘ televize potřebuje. Zda ho potřebují ti, kteří musejí jeho přípravu v řádech milionů korun ze zákona platit. Ale jak už jsem uvedl, dal bych mu šanci pod podmínkou pískání roviny. Pod podmínkou daleko pestřejší struktury hostů. Včetně těch, jejichž názory potenciální diváci nacházejí v takzvaných alternativních (svobodných) médiích, a kteří jsou dnes nejen v České televizi na blacklistu. Když budu konkrétní, až se v debatě objeví například bezpečnostní analytik a disident Jan Schneider, řeknu si: Něco se děje!“ konstatuje radní Tomáš Kňourek.

Je načase upustit od principu odstupňované rovnosti

Před časem se objevila informace, že podobný pořad budou vysílat studia v Brně a Ostravě jako údajnou konkurenci Václava Moravce. „To v současné době nepřinese kýžené ovoce, protože podle nálady ve společnosti jsou lidé politikou otráveni a přibývá těch, kteří ji vůbec nesledují. Takže se zvýší náklady a výsledek to nepřinese. Já určitě nebudu radit Janu Součkovi, co s tím, protože on má přece koncepci, kterou předložil ve výběrovém řízení na generálního ředitele,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz Alena Maršálková.

„Ale pokud si mám vybrat z nabízejících se tří možností, pořad bych zrušila, našla nové dva moderátory, nejlépe ženu a muže, aby se střídali, změnila dramaturgii pořadu, tedy náplň a formu, a hlavně bych upustila od principu odstupňované rovnosti, což znamená, že se do pořadu zvou nejvíce vládnoucí politici, pak zástupci parlamentní opozice. Další politici prostě musí buď něčím zaujmout nebo musí být z tradičních politických stran jako SOCDEM. Nové politické strany, hnutí, noví politici, méně známí odborníci, prostě mají smůlu. A přitom si myslím, že právě pestrost hostů a témat by pořadu hodně pomohla,“ dodává mediální analytička.

