„Rozchod“ v TOP 09. Pekarová a Hašek. Jde o olympiádu

„Hrával jsem tam v sezoně 2010/2011, kdy jsem Rusko považoval za vcelku demokratický stát. V životě by mě tenkrát nenapadlo, že čtyři roky nato anektuje Krym a následně rozpoutá v Evropě největší imperialistickou válku od druhé světové. Ani mě, pokud si dobře pamatuji, žádný politik či funkcionář či kdokoli před nějakým nebezpečím či nevhodností hrát v Rusku nevaroval,“ obhajoval Hašek své působení v Rusku na začátku roku v rozhovoru pro CNN Prima News.

Sportovci, kteří jdou podobně jako on vydělávat peníze za své výkony pod ruskou vlajkou, dle něj za to sami nemohou. Podle mínění Haška se totiž sportovci nemají rozhodovat sami za sebe, ale mají jim stanovit zákonodárci, kde mají pracovat. „Já ani tak neodsuzuji naše sportovce za práci v zemi teroristického nepřítele. Já za to odsuzuji především naše zákonodárce, kteří jim nastavili taková pravidla, která našim občanům v Rusku pracovat umožňují. Naši občané, v tomto případě sportovci, tam dovážejí svou pracovní sílu a vytvářejí hodnoty, které ruský nepřítel používá proti nám a spojencům. A to bohužel stojí lidské životy i velké hmotné škody,“ vyjádřil svůj názor bývalý brankář Hašek. Peníze v Rusku si dle svých slov „vydělal za odvedenou práci“ a on sám tak nikomu prý nic nedluží.

Poté, co letos vzbudil emoce i tím, že americkou NHL kritizoval za postoj k ruským sportovcům a za nedostatečnou pomoc Ukrajině se slovy, že je „reklamou na válku“, aby poté sám při návštěvě Buffala zápas NHL proti Chicagu slavnostně zahájil a následně si za to sypal popel na hlavu, slavný sportovec pokračoval ve svých vyjádřeních proti účasti ruských sportovců v mezinárodních soutěžích, což nakonec podle něj přineslo výsledky.

Bývalý hokejový brankář, který nyní zkouší prorazit v politice, sdílel při konci olympiády v Paříži poděkování za to, že se podařilo formou tlaku na organizátory dosáhnout zákazu startu ruských sportovců.

Rusko a Bělorusko se totiž her v Paříži nemohly v důsledku „porušení olympijského příměří vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022“ účastnit a Mezinárodní olympijský výbor (MOV) povolil pouze start neutrálních jednotlivců za velmi striktních podmínek.



„Český olympijský výbor se od samého počátku stavěl proti účasti Ruska na olympijských hrách po dobu trvání agrese proti Ukrajině. Osvojil si doporučení nezávislé expertní komise, která byla k tomuto účelu ustavena, a komunikoval je i MOV. Finální stanovisko MOV těmto doporučením odpovídá, s jedinou odlišností: zatímco expertní komise doporučovala jako podmínku k účasti vyjádření nesouhlasu s ruskou agresí, MOV podmiňuje účast ruských sportovců absencí podpory agrese. Zdá se, že v praktické rovině bude výsledek tentýž,“ komentoval v dubnu rozhodnutí bývalý diplomat Michael Žantovský, jenž vedl nezávislou expertní komisi Českého olympijského výboru.

Dle Haška však měli být organizátoři ještě striktnější. „Zúčastnilo se jí asi 15 ruských sportovců, a proto tato olympiáda byla i reklamou na russkou (!) imperiální válku a zločiny,“ vyjevil Hašek Dominik o letošní olympiádě.

A přestože byla s olympiádou spokojena i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, považující Haška za člověka „jasného morálního kompasu“, jež sdílela, že šlo letos v Paříži o „opravdový svátek sportu“, bývalý brankář oproti ní hovoří o životech, které dle jeho slov mají letošní olympijské hry na svědomí. „Kvůli této olympiádě umírali a budou umírat lidé,“ zmínil.



Mohlo to být dle něj ovšem ještě horší. „Ovšem představte si, jak by to vypadalo, kdyby russko (!) nastoupilo s plnou několik set lidí čítající výpravou a jeho sportovci by nosili státní znak a hrála jim hymna. Ani nechci domyslet, jak hrozný by to mělo vliv na russkou (!) válku a o jaké množství lidí by bylo v příštím období kvůli tomu zabito více,“ sdělil Hašek svou vizi, co se mohlo stát.

Sdílel pak poděkování všem, kteří za neúčast ruských sportovců na olympijských hrách – „i ve všech ostatních soutěžích“ – po celou dobu bojovali. „Zachránili jste tím spoustu životů a patří Vám za to obrovský dík,“ napsal.



Tím dle něj ovšem „práce nekončí, ale pokračuje“. „Až do doby, dokud jakákoli soutěž či závod bude s účastí ruských občanů, kteří neodsoudili russkou imperiální válku. Stojí to lidské životy,“ zaznělo.

Poděkování. Včera skončila olympiáda v Paříži. Ano, zúčastnilo se jí asi 15 ruských sportovců a proto tato olympiáda byla i reklamou na russkou imper. válku a zločiny. Kvůli této olympiádě umírali a budou umírat lidé. Ovšem představte si, jak by to vypadalo, kdyby russko… pic.twitter.com/18A9D1ofYb — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 12, 2024

