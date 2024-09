„Rozpad. Žádná obnova.“ Odešel od Pirátů a dnes je tvrdě odepsal

Jan Kochert byl součástí Pirátské strany v jejích počátcích, 20. dubna 2018 na svou žádost členství ve straně ukončil. Nyní se podíval na další vývoj. Tvrdě zkonstatoval, že Piráti, po hlasování na Pirátském fóru, z vlády odejdou, ale pro vládu to nebude nic znamenat. Prostě pojede dál. „Piráti odejdou z vlády, všichni. Pro vládu to nebude nic znamenat, žádný problém.“

Kochert poukázal na to, že mluvit o odvolání ministra Bartoše z postu ministra tak, že „nás vykopli z vlády“, může sice krátkodobě fungovat, ale z dlouhodobého hlediska to Pirátům jedině ublíží. „Mluvit schválně a opakovaně o tom, že ‚nás vykopli z vlády‘ je chyba, která se Pirátům vrátí. Je to klasická michálkovina, protože si myslí, že je vesmírný spin-doctor, ale nedochází mu, o co všechno sebe i stranu připravuje do budoucna tím, že si teď urve několik novinových titulků (které by měli stejně),“ zhodnotil současnou rétoriku pirátského vedení.

Kochert zmínil, jak, podle jeho názoru, dopadne hlasování na Pirátském fóru: „Přes své naštvání nebudou piráti v drtivé většině hlasovat proti vládě,“ zavěštil si Kochert.

Dotkl se i koaliční smlouvy mezi Piráty a STANem, k níž jsou spekulace, zda STAN podrží své koaliční partnery a zda odejde z vlády s nimi. To Jan Kochert vylučuje. „Rakušan se po návrhu na odchod z vlády bude smát celou cestu do Aspenu, ale pak Ivanovi v telefonu vysvětlí, že ‚je potřeba, aby těm kmotrům někdo koukal pod ruce‘. Ve vládě pochopitelně zůstane. Kdyby ho do toho tlačili (nebudou), najde vrchní Dozimetr, který s nimi vypekl už v koalici, nějakou klíčku v koaliční smlouvě,“ míní Kochert.

Kam se poděje ministr zahraničí Jan Lipavský, jenž už nyní avizoval, že pokud rezignuje na post ministra, spojí to i s odchodem z Pirátské strany? Podle Kocherta Lipavský přejde „pod jinou stranu“. Ne hned, ale přejde. „Lipavský skončí v jiné straně. Oficiálně to bude proto, že se nepodaří ‚odkomunizovat Pirátskou stranu‘ (takže ne dřív než v listopadu); reálně to bude proto, že byl politický prospěchář, když přicházel k Pirátům, byl prospěchář uvnitř strany, je prospěchář teď a nevidím důvod proč by nebyl i nadále. Tipuju STAN, s dvojtipem na TOP 09,“ předpokládá Kochert další vývoj.

A že z Ivana Bartoše se stane šedá eminence Pirátské strany, která bude působit z pozadí. „Bartoš se po listopadu stáhne. Samozřejmě bude mít v Pirátech nadále slušnou moc a jeho autorita bude aspoň nějakým pojítkem mezi dvěma křídly, ale uvnitř Pirátů se boj stejně vyostří na ‚my vs. oni‘,“ předpokládá vnitřní pnutí uvnitř Pirátů.

Pirátská strana je podle Kocherta na trajektorii postupného rozpadu. „Piráti v listopadu žádnou obnovou ani semknutím neprojdou. Pokusí se tak po volbě nového předsednictva působit, ale nejde to,“ napsal Kochert. A popsal pnutí uvnitř strany. „Dva dny jsem nakouknul na fórum, poznám už nálady z jednotlivých příspěvků konkrétních lidí – ta dvě křídla jsou nesmiřitelná. A ani jedno nechce ustoupit,“ poznamenal k řevnivosti dvou křídel Pirátů.

A popsal, jaké bude chování jednotlivých směrů uvnitř strany. „Na to, aby vyhrálo pragmatické křídlo (nestane se), nejsou peníze, bo někdo ty kampaně musí reálně odpracovat. Oni si myslí, že ne, ale je to proto, že žijí v bublině – spousta z nich vlezla až do strany, která už měla za sebou těžké začátky, první úspěch a hlavně peníze. A pokud by se pragmatici v čele s Michálkem stáhli a opustili by stranu (nestane se), vyhrálo by woke křídlo s programem a prioritami, které stranu de facto vymažou z politické mapy. Oni si myslí, že ne, ale jen proto, že žijí v bublině plné hesel a ideologie, ve které je každý zpochybňovač nepřítel,“ poukázal Kochert.

Pro vládní ODS budou smrtelné křeče uvnitř Pirátské strany naprosto nepodstatné. Už jen proto, že má před sebou poslední rok vlády, kdy se musí začít vydefinovávat první náznaky budoucí vládní koalice, kde chce ODS usednout. V úvahu podle Kocherta připadá jen koalice s ANO. „ODSka se připravuje na průser v parlamentních volbách včasnou dohodou s ANO, které naopak zažije neobvyklý úspěch. Opoziční smlouva 2.0, trubky musí téct,“ predikuje Kochert.

Jak se ANO marketingově a vnější komunikací vypořádá s tím, že se do koalice spojí se svým úhlavním politickým nepřítelem – to Kochert netuší, ale je si jist, že k tomu spojenectví dojde. „Jak ANO vysvětlí svým voličům že přizve ODS, když to možná ani nebude potřebovat, to zatím nevím. Ale vítěz dnešní hry je jasný,“ uzavřel svou analýzu expirát Jan Kochert.

Aby ujistil sledující, že se jedná jen o dohady, nikoliv nějaké zákulisní informace, kryl se pak poslední větou svého příspěvku, že jde jen o scénář na divadelní hru, nikoliv o realitu. „Všechny tipy jsou samozřejmě smyšlené a týkají se scénáře na divadelní hru, o které přemýšlím, podobnost s kýmkoli je pouze náhodná,“ doplnil Kochert furiantsky.

