„Roztržka? S nimi? Všichni na ně kašlou.“ Pikora se vysmál rozhněvané Kallasové

14.02.2025 22:59 | Monitoring

Jedna z mála pozvaných českých političek na Mnichovskou bezpečnostní konferenci při sledování projevu amerického viceprezidenta JD Vance neskrývala hrůzu. „Toto nebyl bezpečnostní příspěvek, to byla ostuda,“ shrnuje pirátská europoslankyně Markéta Gregorová pocity z toho, co na místě od amerického politika slyšela. Naopak od ekonoma Vladimíra Pikory zaznívá přirovnání reakce špiček EU k té od komunistů z listopadu 1989. „Někdo jim nastavil zrcadlo a oni to nemůžou rozdýchat. Vůbec to nechápou,“ shrnuje po reakci z Bruselu.