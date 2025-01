„Rusko vítězí, kdo to nevidí, je slepý.“ Bývalý německý ministr se s tím nepáral

Byl spolkovým ministrem financí za vlády Gerharda Schrödera, nyní je zastáncem levicové strany BSW Sahry Wagenknechtové – své manželky. V rozhovoru v pořadu Talk Spezial na ServusTV Oskar Lafontaine poskytl svůj pohled na současnou globální i německou politiku v kontextu sankcí proti Rusku. „Když se sám střelí do kolene, sám sobě škodí… to je vcelku hloupé. To znamená, že i sankce Spojených států, pokud se na ně podíváte, benefitují USA, ale škodí Evropě, obzvláště Německu,“ kritizoval bývalý německý spolkový ministr financí Oskar Lafontaine americké sankce a jejich vliv na německou ekonomiku.

„Žijeme ve zvláštní době a jen v Německu to vedlo k tak obrovským hospodářským škodám,“ řekl s tím, že Německo takto utrpělo škodu ve výši přibližně jedné miliardy eur. „Každý, kdo to ještě omlouvá, je hloupý,“ dodal Lafontaine.

V rozhovoru uvedl, jak by se zachoval a situaci napravil, pokud by byl kancléřem on. „Jel bych za zlým Putinem a řekl bych mu: Můžete nám zase dodávat plyn a ropu?“

„Stále žijeme z ruského plynu a ropy, ale kupujeme je z Indie, Belgie a podobně,“ připomněl. „To je idiocie, to je jednoduše hloupé,“ tvrdil bývalý ministr financí.

Jeho žena a předsedkyně strany BSW Sahra Wagenknechtová od začátku války na Ukrajině hovořila o nutnosti příměří, za což byla hojně kritizována. Moderátor ServusTV připomněl, že na její slova bylo nahlíženo coby na propagandu Kremlu. Veřejné mínění se nyní ovšem proměnilo a mluvit o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou již není tabu. Lafontaine za to nicméně zásluhu sobě ani své manželce nepřipisuje. „Není to bohužel naší zásluhou. Skutečným důvodem je skutečnost, že válka se vyvinula tak, že v ní vítězí Rusko. Kdo to nevidí, je prostě zaslepený,“ řekl Lafontaine. Změna dle jeho názoru nastala i kvůli tomu, že o příměří začal mluvit Donald Trump.

O tom, jak se bude válka vyvíjet, nyní rozhodují Spojené státy a Rusko, upozornil Lafontaine. „Pokud Trump uskuteční to, co říká, bude to světový historický úspěch,“ připomněl Trumpovy sliby o ukončení války krátce po své inauguraci.

Následně Lafontaine také uvedl, co by řekl právě zvolenému prezidentovi USA, Donaldu Trumpovi. „Až sem přijede a bude chtít, abychom víc platili, řekl bych mu: Ty zaplať. Bombardujete celý Blízký východ a uprchlíky pak tady musíme zabavit my,“ řekl Lafontaine, podle kterého by Spojené státy měly zaplatit za škody, které Evropa utrpěla kvůli sankcím.

Lafontaine v rozhovoru vzpomněl na silné politiky, kterými podle něj byli Charles de Gaulle a Willy Brandt. Podobně silné osobnosti nyní v Evropě Lafontaine nevidí. „Většina politiků v Evropě je příliš slabá nebo příliš malá na to, aby zastupovala zájmy Evropanů,“ řekl.

