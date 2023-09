„Ruský plyn to zachrání a pak se něco vymyslí.“ Zelené Německo narazilo, píší v Británii

19.09.2023 10:53 | Monitoring

Britský konzervativní týdeník Spectator si položil otázku, zda bude Německo první zemí, která se vzdá svých klimatických cílů, kterých chtěla dosáhnout do roku 2045, „tedy o pět let dříve, než je nereálný cíl Velké Británie“, napsal The Spectator. Německé zelené plány prý definitivně tvrdě narazily na realitu. Ekonom Lukáš Kovanda naznačil, jak taková realita také vypadá. Navrch by v ní mohla získat i Francie.