,,S*ačky z Číny!" bouřil Milion chvilek. Kdo vás platí? zeptala se paní. A bylo dusno

Hned ze startu upozornil organizátor Vladimír Dubový všechny, aby dodržovali rozestupy a používali roušky. K dispozici nabídl dezinfekci nebo jednorázovou roušku. Pak předal slovo Luďkovi Bajgarovi, který se po něm stal krajským koordinátorem. „Já jsem tuto funkci opustil, protože v nadcházejících volbách hodlám kandidovat do zastupitelstva,“ vysvětlil Dubový za potlesku.

Bajgar pak přednesl společné prohlášení Milionu chvilek. „Úžasná zpráva je, že se probouzí i náš Moravskoslezský kraj,“ podotkl. Zmínil, že Andrej Babiš si privatizuje státní správu, že mu tečou peníze a obyčejní lidé mají smůlu. To vše doprovázel pískot a výkřiky: „Hanba!“ Jenže úvodní proslov přerušila žena u pódia. „Kdo vás platí?“ ptala se. „Vážená paní, veškeré informace na www.milionchvilek.cz a na transparentním účtu. Každý inteligentní člověk, který umí číst, si tyto informace najde. Děkuji, že nebudete dál přerušovat tento můj projev. Tady paní z ANO potřebovala vědět, kdo nás platí,“ vysvětloval řečník svým příznivcům za smíchu náměstí. „Vážená paní, nás tady neplatí nikdo, to jsou lidé, kteří si po své práci, ve svém volném čase, přišli poslechnout tento proslov. Jsou tady proto, že je nebaví, jak…“ „Já se neptám, kdo platí je, ale kdo platí vás?“ nedala se žena u pódia.

„Já vám to teď vysvětluji, jsem stejný obyčejný člověk jako tito lidé. Transparentní účet Milionu chvilek je přístupný všem. I této dámě je třeba položit důležitou otázku. Byly ty naše demonstrace vůbec k něčemu? Byly. Byly nesmírně důležité. A proč? Protože se nám podařilo hlasitě upozornit na problémy a přitáhnout k nim pozornost celé společnosti a párkrát dokonce i z celého světa. Pomysleme na to, kolik lidí se díky tomu začalo angažovat, kolikrát vláda kvůli tlaku veřejnosti o kus ustoupila, kolik daleko horších věcí se díky našemu společnému úsilí vůbec nestalo. Oč snadněji by vládní garnituře procházelo zneužívání moci, kdyby statisíce lidí po celé republice neukazovaly prstem a neříkaly: Vládo, vidíme tě,“ vysvětloval řečník s tím, že je potřeba si uvědomit, že jsme součástí něčeho, co tu od revoluce v roce 1989 nebylo.

Úvodní výměna názorů. Foto: Daniela Černá

Žena u pódia si fotila řečníky a po chvíli snahu o diskusi vzdala. Bajgar upozorňoval na to, jak jsou důležité demokratické volby. „Neznamená to, že máme teď mlčet, jak by chtěla tato blonďatá dáma, která už asi odešla,“ podotkl ještě koordinátor, který vyzýval, aby lidé zpozorněli na podzim. Pak začal počítat hejtmany hnutí ANO. „Pojďme společně udělat jednu věc. Pojďme v září obejít své přátele, kamarády, kolega a zkusit je přemluvit, aby vůbec k volbám šli, aby se zvýšila volební účast,“ navrhoval. „Milion chvilek se sejde za týden s lídry opozičních stran,“ upozornil. To hlavní přijde v roce 2021. „Tehdy přijde naše chvíle,“ konstatoval. „Každý bude zván, aby podpořil tu stranu, která je mu nejbližší. Nebudeme nikomu diktovat, koho volit, ale každý bude zván k tomu, aby konkrétně přispěl k žádoucí změně,“ zhodnotil s odkazem na Slovensko.

Na pódiu pak vystoupil Vladimír Dubový, který poděkoval Tchaj-wanu za ochranné pomůcky a ventilátory. „Naše vláda je tak ostudná, že odmítla poděkovat a raději se chodí poklonkovat čínské vládě za to, že jsme si od nich mohli ty jejich s prominutím sračky koupit,“ zhodnotil za potlesku. „Děkujeme Tchaj-wanu,“ dodal.

Pak chvilkaři přivítali otce Pavla Váchu. „Budu držet hubu a krok. Je to věta, která by se hodila jako heslo hnutí ANO, neboť to hlavní, co se žádá od členů hnutí ANO je bezvýhradná loajalita pro svého vůdce, neboť platí rovnice ANO rovná se Babiš. Podle toho klíče si také Babiš vybírá své spolupracovníky. Musí to být lidé nezajímaví, žádné velké individuality, aby ho náhodou nepřerostli. Když se podíváte na naši současnou vládu, nejsou tam charismatici. To jsou úředníci,“ uvedl mimo jiné. V ANO podle něj vyrůstat individuality nemohou, protože nesmí. Vysvětloval pak průšvih v Brně a konstatoval, že ANO si přisvojilo programy jiných stran. „Hnutí ANO je sbíraniko, kde najdete úplně všechno, je rozplizlé, nečitelné, nikdo neví, co udělá,“ podotkl. „Hnutí ANO se spřáhlo s komunisty. To jsem se teda zasmál. Babiš by měl být jejich terč,“ podotkl s odkazem na Kocourkov.

Upozornil i na to, že se Babiš snaží dostat na kobylku České televizi. „Bohužel v těchto dnech byli zvoleni do televizní rady tři další členové, kteří jsou Babišovi nakloněni. Tak se stalo, že z 15 členů televizní rady má Babiš osm příznivců. Když se to v televizi dozvěděli, předpokládám, že jim začalo mrazit za zády,“ zhodnotil. Upozornil, že je nejistota, zda přijde pandemie, lidé si schovávají peníze do punčochy a šetří. Když šetří, není odbyt, když není odbyt, není výroba a propouští se. Do toho má stát manko a přibývají výdaje. „Zlaté časy, které hnutí ANO mělo, jsou pryč, a teď budou muset ukázat, co v nich je. My můžeme říct s Janem Sladkým Kozinou: Hin sa hukáže, Lomikare,“ uvedl. Ujistil, že Milion chvilek bude stále protestovat, protože jde o to, aby byl stát spravován rozumnou vládou. Následoval bouřlivý potlesk.

Jeden z transparentů na demonstraci. Foto: Daniela Černá

Na pódiu se pak vystřídali další řečníci. Jeden z nich se svěřil s tím, že je už unavený z opatření proti koronaviru. Hovořilo se o „zaklekávání“ nejen na podnikatele. „I za velkou louží bílý policista zaklekl černého chudáka a ten to nevydržel ani devět minut a umřel,“ zaznělo. „Nechci sýčkovat, ale vysvětlete všem, koho potkáte, ať neblázní, ať mají zdravý rozum a volí taky nějakou rozumnou stranu. Bez toho se nehneme. Jsme v demokracii, chceme v ní žít i nadále. Žádný puč si nemůžeme dovolit. Nesmíme. Ale musíme se řádně postarat o to, aby u voleb takové strany, které se spojily v Parlamentu s extrémní levicí s extrémní pravicí, jen aby měly většinu… to prostě není normální. Když někdo zaklekává, tak si vůbec neváží toho zakleknutého. Považuje ho za něco nižšího podřadného a zaklekne ho tak, že mu vůbec nezáleží na jeho životě. To je, myslím, filozofie současné vlády. S tím je potřeba rázně skončít. Vysvětlete to všem!“

Na pódiu pak přišel ještě další řečník, který pojmenovával „zlo v České republice“. Pár minut před koncem Vladimír Dubový oznámil, že oficiální část akce, kterou pořádá Milion chvilek, v podstatě končí, protože přáním je, aby politici spíše nevystupovali. Před chvilkaře předstoupil bývalý topkař Martin Packa, který Milionu chvilek pomáhá. „Já bych optimálně chtěl žít v zemi, která nepotřebuje vládu, necítím se být poddaný. Chtěl bych administrativu, která i v době krize bude hledat příležitosti. Nebude to vláda, která umí jen přikazovat a zakazovat, což jsme u této vlády mohli několik posledních měsících sledovat v nepřeberném množství,“ upozornil. Po něm podnikatel z Ostravska informoval mimo jiné o tom, jak by bylo možné v podzimních volbách sestavit v regionu skutečně demokratickou koalici.

Milion chvilek v Ostravě. Foto: Daniela Černá



