„Sabotáž.“ Fiala rozpočet nepředloží. Padlo vážné varování

Hnutí ANO naléhá na končící vládu, aby znovu poslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Stejný požadavek zaznívá i od SPD a Motoristů, s nimiž Andrej Babiš sestavuje nový kabinet.
Končící premiér Petr Fiala na síti X však útočí na předsedu hnutí Andreje Babiše, podle jeho slov se dostalo do slepé uličky. „Je jasné, že hnutí ANO obelhalo své voliče a žádný slibovaný vlastní návrh státního rozpočtu na příští rok nemá,“ napsal Fiala.
Právě proto se podle jeho slov hnutí ANO nyní snaží využít rozpočet, který připravila jeho vláda. „Proto se potřebuje opřít o podklady současné vlády. Ty byly v souladu se zákonem odeslány do Sněmovny a jsou každému k dispozici,“ uvedl.
Podle Fialy má Andrej Babiš problémy se skládáním koalice kvůli skandálům svých partnerů. „Andreji Babišovi se navíc kvůli skandálům jeho možných koaličních partnerů zjevně nedaří sestavit funkční vládu tak rychle, jak původně chtěl. Ostatně z dovolené se to nedělá zrovna lehce,“ ironicky poznamenal.
Zároveň ujistil, že současná situace neohrožuje veřejné finance. „Chci ujistit všechny občany, že žádná škoda nehrozí. Dosud totiž ani nebyla ustavena nová Sněmovna. Až ta totiž může seriózně řešit rozpočet na příští rok,“ napsal Fiala.
Jeho vláda prý bude o dalším postupu rozhodovat až v listopadu. „Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání,“ uvedl.
„Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problémů sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami,“ uzavřel končící premiér.
Je v zájmu ekonomiky, aby se rozpočet projednával hned, varuje Kalousek
Velkým kritikem postupu Fialovy vlády, která dosud nepředložila státní rozpočet nové Sněmovně, se stal bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj vláda zbytečně otálí, a tím poškozuje zájmy země. Na svém facebookovém profilu Kalousek upozornil, že nová Sněmovna bude ustavena 3. listopadu a okamžitě by se měla začít zabývat návrhy rozpočtu. „Sněmovna bude ustavena 3. listopadu a je v zájmu české ekonomiky a nás všech, aby ihned začala projednávat návrhy státního rozpočtu a rozpočtu SFDI,“ napsal Kalousek. Podle něj je nepřijatelné, že kabinet dosud rozpočet nepředal nově zvolené Sněmovně.
„Tyto návrhy nemůže do Sněmovny předložit nikdo jiný než vláda. Návrh státního rozpočtu však vláda předložila pouze bývalé Sněmovně, takže nová Sněmovna ho projednávat nemůže,“ kritizoval Kalousek.
Poukázal na to, že vláda nemůže jen pasivně čekat, až se „začne bavit o tom, co dál“. „Takže opravdu tady bude Sněmovna celý listopad a prosinec čekat, jestli se vláda začne bavit o tom, zda splní svou zákonnou povinnost a vykoná práci, kterou už měla udělat a nikdo jiný ji vykonat nemůže?“ napsal.
V závěru svého komentáře proto adresoval výzvu premiérovi a ministrům.
„Vážení Petře Fialo, Víte Rakušane, Vlastimile Válku, Marku Výborný. Pokud Sněmovna po svém ustavení nebude mít k dispozici návrhy rozpočtů, o kterých by mohla jednat, pak vaší vinou bude zbytečně zastaven rozpočtový proces, který by měl být vzhledem k aktuálnímu datu co nejrychlejší. To už by bylo neplnění zákonných povinností, které by mělo velmi blízko k sabotáži,“ uvedl Miroslav Kalousek.
V minulých dnech se i ekonom Lukáš Kovanda připojil k názorům, že vláda Petra Fialy před volbami schválně poslala do Sněmovny nerealistický rozpočet. Aktuální spor o opětovné vložení rozpočtu nové Sněmovně je podle něj snahou budoucí opozice útočit na vznikající Babišovu vládu, že je rozpočtově neodpovědná.
„Pár dnů po volbách Fialova vláda přiznala, že v rozpočtu chybějí desítky miliard na připravené dopravní stavby. Pokud by tyto desítky miliard řádně zahrnula, vážně hrozí, že sama poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti,“ upozornil však Kovanda, že rozpočet postrádal prostředky na schválené výdaje.
Podle Kovandy může mít postup Fialovy vlády strategický účel. „Uchystala svého druhu past nové vládě. Protože ta, pokud dopravní stavby zahrne do svého rozpočtu, riskuje, že poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti. Toho by zřejmě nová opozice, někdejší Fialova vláda, využila k nařčení vlády nové, že není rozpočtově odpovědná,“ dodal ekonom.
Decroix: Už je po volbách, je čas převzít odpovědnost
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se připojila k debatě o rozpočtu s výzvou směrem k hnutí ANO, SPD a Motoristům. Na síti X jim připomněla, že období pouhé kritiky skončilo a nastal čas převzít odpovědnost. „Některým členům ANO, SPD a Motoristům nedošlo, že už je po volbách. Už není čas jen levně kritizovat Petra Fialu, ale je načase přijmout zodpovědnost a postavit se problémům a výzvám čelem,“ napsala Decroix.
Připojila krátký záznam, v němž obhajovala své postoje v nedělní Partii na CNN Prima NEWS, kde se střetla s bývalým ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (ANO). Ten její slova označil za „aroganci, kterou snad nezažil“. „Jsem překvapená tím, mám pocit, že ještě některým nedošla výměna těch rolí. Že už jsme po volbách a že nyní budoucí vláda už nemá být v té situaci, kde má jenom levně kritizovat a má to být celé ‚Fiala všechno udělal špatně‘. Ale nyní je to na nich a já vlastně velmi netrpělivě očekávám, co oni konstruktivního předloží, jak by to vlastně chtěli mít. Nezaznělo nic z toho, co vy chcete, jak by měl ten rozpočet vypadat,“ rozvedla ministryně svou výtku.
„Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů sobě pouze kritizuje rozpočet končícího kabinetu, ale sama má prázdné ruce,“ řekla Decroix: „Kdyby koalice pod vedením premiéra Petra Fialy přece jen předložila svůj návrh rozpočtu, nastala by ohromná komedie a cirkus,“ dodala Eva Decroix.
autor: Natálie Brožovská