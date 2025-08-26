„Sami jste si je odradili.“ Disney sklidil výsměch

26.08.2025 14:30 | Monitoring

Filmové studio Disney řeší problém, jeho dlouhodobé značky jako Marvel neb Star Wars už netáhnou a šéfové studia musejí změnit svou strategii, aby opět oslovili mužské publikum. Podle programátora Martina Malého si za to Disney může sám, když slavné filmové značky zničil svým křečovitým důrazem na diverzitu, rovnost a inkluzi namísto točení kvalitních „chlapáckých filmů“.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: StarWars

Walt Disney Studios začíná měnit svou filmovou strategii: Cílem je znovu oslovit mladé muže ve věku 13 až 28 let. Podle informací magazínu Variety vedení studia tlačí na tvůrce, aby přicházeli s novými příběhy a originálními koncepty, které by tuto skupinu přilákaly zpět do kin.

Disney se přitom po dvě desetiletí mohl opírat o značky Marvel a Lucasfilm, které zajišťovaly přízeň mužského publika napříč generacemi. Obě značky Disney koupil za miliardy dolarů mezi roky 2009 a 2012.

Jenže zájem o superhrdiny rychle slábne a Star Wars už sedm let nepřinesly do kin nový film. Proto studio hledá nové směry – od velkolepých dobrodružství a honů za poklady až po sezónní tituly pro Halloween.

Klíčovou roli v této proměně hraje David Greenbaum, šéf hrané tvorby, který si k sobě přizval zkušenou producentku Dariu Cercekovou. Disney podle zdrojů zvažuje i návrat k úspěšným mužským značkám, jako byli Piráti z Karibiku, a zároveň investuje do propojení s herní kulturou – například koupí podílu ve Fortnite.

Konkurenční studia se podivují, že právě Disney – dlouho považovaný za jistotu díky Iron Manovi a Jediům – hledá nové cesty, jak získat generaci Z. Jak poznamenal jeden z hollywoodských manažerů: „Nikdy bych nečekal, že to řeknu, ale Disney bude muset začít zkoušet něco nového.“

Programátor Martin Malý vidí jednoznačné příčiny ztráty klukovského publika. Disney totiž klasické značky jako Star Wars nebo superhrdinské filmy od Marvelu zničil svým důrazem na diverzitu, rovnost a inkluzi, což bylo pro vedení společnosti důležitější než kvalitní tvůrci.

„LOL. To si dejte včetně komentářů, stojí to za to. Suma sumárum: Disney koupil nejznámější klukovský franšízy. Nacpal do nich uvědomělá poselství o DEI a rozmatlal je nadprodukcí. Maskulinní hrdiny nadopované testosteronem změnil na silné ženy, popřípadě na muže plné nejistot a problémů, protože maskulinitu shledal toxickou a tradiční zápletky zaostalými,“ komentuje článek Variety Malý.

„Když se to fanouškům, klukům 13–28 nelíbilo, tak jim Disney vzkázal, že jsou homofobní, transfobní, sexističtí šovinisti a že mají jít do hajzlu. Tak tam šli,“ tvrdí Malý, že si to za to v Disney můžou sami.

Nyní šéfové Disney řeší, jak přitáhnout mladé mužské publikum zpátky, přitom je to podle Malého úplně jednoduché. „Schválně, jestli přijdou na to, že pomůže jim přestat nadávat a pohrdat jejich vnímáním světa? Protože jim buď nabídnou archetypální hrdiny, s nimiž se budou moci identifikovat bez toho, aby po nich tvůrci pořvávali, že jsou toxičtí ubožáci, co nechápou svět, anebo budou bulet, že jim tuhle skupinu přetáhla manosféra,“ má jasno Malý.

Woke kultura podle něj skončí, až konečně budou v Disney a jiných studiích opět točit „chlapácké filmy“.

Zdroje:

https://t.co/xvG6en4JZN

https://twitter.com/adent/status/1958903632813858882?ref_src=twsrc%5Etfw

https://variety.com/2025/film/news/disney-marvel-lucasfilm-gen-z-1236494681/

autor: Jakub Makarovič

