„Šašek desetiletí.“ Gregor ho vytáhl z Fialovy vlády

29.03.2026 17:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Šaškem desetiletí byla paní ministraně Hubáčková, která neuměla kváknout anglicky v Evropském parlamentu,“ poznamenal poslanec Motoristů Matěj Gregor, když se v ČT debatovalo o Green Dealu a dopadech Green Dealu na Česko. Došlo i na diskusi o pohonných hmotách, na válku v Íránu a na otázku, zda si 47. prezident Donald Trump zaslouží za útok na Írán vynadat či pochválit.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Hosty Nedělní debat ČT byli Matěj Gregor, Veronika Vrecionová, Luděk Niedermayer a Jaroslava Pokorná Jermanová,

V první hodině Nedělní debaty České televize se sešli europoslanci Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Luděk Niedermayer (TOP 09), Veronika Vrecionová (ODS) a poslanec Sněmovny Matěj Gregor (Motoristé sobě).

Moderátor Lukáš Dolanský diskusi odstartoval připomenutím, že ceny pohonných hmot jsou v tuto chvíli nemalé.

„Víme, že reálná cena paliva, kdyby bylo osvobozeno od všech daní, se pohybuje někde kolem dvaceti korun,“ upozornil při startu diskuse Gregor s tím, že ceny pohonných hmot se liší i podle marží, které jsou na hlavních tazích v Česku vyšší než jinde. „Je asi subjektivní, co je nehorázné. Nehorázná je ta samotná cena. Tankovat okolo padesáti korun za litr je neudržitelné už z hlediska cen, už z hlediska toho, že se nám to promítne úplně do všeho – do potravin, do služeb. Nejen do té osobní dopravy, kterou většina z nás řeší. Takže svým způsobem, pokud někdo zneužije tu situaci, což na tom svobodném trhu je jeho právo, tak svým způsobem je to nehorázné, protože ten spotřebitel nemá alternativu,“ poznamenal poslanec Motoristů.

Pokorná Jermanová ve shodě s Andrejem Babišem oznámila, že výši marží u pumpařů považuje za nehoráznou. A proto vláda ceny monitoruje, aby pumpaře dovedla k tomu, že ceny sníží.

Vrátila se do časů vlády Petra Fialy a konstatovala, že Babišova vláda ihned monitoruje ceny, zatímco Fialova vláda v ekonomicky nelehkých časech dlouho nic nedělala, což vedlo k tomu, že lidé zchudli. „My jsme nabízeli 12 opatření a vláda je udělala v říjnu, když válka vypukla v únoru,“ vrátila se do roku 2022 Pokorná Jermanová.

„Mně se zdá, že jsme zpátky v covidové době, kdy Andrej Babiš dělal totální zmatky,“ ozvala se Vrecionová. „To, že se liší ceny paliv na dálnicích od cen jinde, to je dlouhodobá věc. To nevím, proč řeší teď. To s aktuální situací vůbec nesouvisí,“ doplnila Vrecionová. „Tahle vláda teď nedělá vůbec nic. Jen zmatky. I to zastropování marží přinese zmatek, protože každý ty marže má jiné,“ pokračovala europoslankyně ODS.

Když dostal prostor Niedermayer, upozorňoval, že tlak na sjednocení marží by mohl vést až ke kontrole antimonopolního úřadu. V obecné rovině upozorňoval, že i na trhu s pohonnými hmotami, je prospěšné zachovat konkurenci, a snahu tuto konkurenci jakkoli omezovat považuje Niedermayer za nebezpečnou.

Pokorná Jermanová zdůraznila, že vláda ANO, SPD a Motoristů řeší situaci správně a s chladnou hlavou. Považuje za správné, že chce premiér Andrej Babiš jednat o cenách pohonných hmot s největšími hráči na trhu.

Gregor varoval před populistickou politikou a označil Babišovu koalici za akceschopnou.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, je třeba si uvědomit, že moderní západní politika je do obrovské míry určována průzkumy veřejného mínění. Je to takové to, čemu se říká moderní populismus. Myslím, že tím do jisté míry trpí úplně všechny strany, které jsou v politické soutěži. Myslím si, že to je i v Česku. Ale myslím, že ani Andreji Babišovi, ani jeho koaličním partnerům, ani Motoristům, ani SPD nemůžeme vyčítat neakceschopnost. Naopak Babišova vláda patří k těm akceschopnějším vládám. Potvrdilo se to i v případě resortu zahraničí, kde ministr Macinka okamžitě reagoval na situaci českých občanů, kteří byli v zahraničí na Blízkém východě v ohrožení,“ upozorňoval Gregor.

Opatření přijatá na Slovensku a v Maďarsku, to znamená prodej pohonných hmot a rozdílné ceny pro domácí spotřebitele a pro zahraniční řidiče, nepovažuje Gregor za efektivní.

Zdůraznil, že jednou ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že marže pumpařů jsou v pořádku, a za pět dní řekl Andrej Babiš, že v pořádku nejsou. „Protože prostě za pět dní se ta situace změnila,“ zdůraznil.

„Náš problém není jen cena, ale i to, abychom ta paliva vůbec měli, což já od této vlády vůbec neslyším,“ ozvala se Vrecionová.

Niedermayer konstatoval, že válka v Íránu a tím vyvolaná krize má i další rozměry, které nelze přehlížet.

„Je to krize, která vede k další roztržce mezi Donaldem Trumpem a NATO. Je to krize, která podporuje Rusko,“ uvedl Niedermayer.

Vrecionová se nechala slyšet, že v důsledku války v Íránu zdraží hnojiva, především močovina.

Pokorná Jermanová přidala další rozměr a zdůraznila, že nesmíme zapomínat, proč válka v Íránu vypukla. Vypukla především kvůli íránskému jadernému programu. „Írán je kolébkou terorismu a pro Evropu to bylo velké riziko,“ uvedla. Zdůraznila také, že 47. prezident Donald Trump jistě měl informace od tajných služeb, a je nesmysl věřit tomu, že by snad své rozhodnutí zaútočit na Írán důkladně nezvážil. „Donald Trump a jeho administrativa se opírají o informace tajných služeb, a to nejen Spojených států, ale i Izraele, protože oni spolu úzce spolupracují. A já bych poprosila, abychom si ty osobní urážky nechali stranou. To do diplomacie nepatří,“ žádala ve studiu ČT.

Niedermayer připomínal, že Trump nekonzultoval útok na Írán se spojenci v EU. „Donald Trump si pak stěžuje na to, že ho spojenci v NATO nepodporují,“ připomněl. A jedním dechem dodal, že by také měl existovat plán, čeho chce Trump v Íránu dosáhnout a jak dospět po konkrétní cestě k ukončení tohoto konfliktu. „Říct, že tam něco nedomyslel, je podle mě velmi legitimní,“ pravil Niedermayer.

Podle Gregora bude třeba buď stávající režim v Íránu porazit, nebo vyčkat, až dojde ke změně vládnoucí struktury.

Gregor: Šaškem desetiletí byla paní ministryně Hubáčková

Ve druhé polovině diskuse Dolanský otevřel debatu o emisních povolenkách evropského systému ETS 1. Jermanová tady připomínala, že Evropská komise dostala za úkol připravit revizi systému ETS 1. „Pan premiér byl aktivní, je aktivní a zůstane aktivní a hledá podporu pro to, aby systém ETS 1 byl nastaven co nejlépe pro náš průmysl,“ poznamenala Jermanová.

„Premiér Babiš nedělá nic, jenom tady doma vykřikuje, co dělá. Nedělá nic,“ ozvala se Vrecionová.

„To není pravda,“ kontrovala okamžitě Jermanová.

Matěj Gregor upozorňoval, že za Česko bude tento systém řešit Filip Turek, protože je zmocněncem pro Green Deal.

„Šaškem desetiletí byla paní ministryně Hubáčková, která neuměla kváknout anglicky v Evropském parlamentu a v roce 2022 za českého předsednictví tam všechny ty klimatické cíle, ze kterých my se dneska vyvazujeme, za Fialovu vládu potvrdila,“ nechal se slyšet český poslanec.

„Buď budeme mít Green Deal, nebo budeme mít energetickou stabilitu. Nic mezi tím neexistuje,“ rozváděl myšlenku Gregor.

„Vás omlouvá jen to, že nevíte, jak to tam funguje. To, co vy tam předvádíte, není v zájmu naší země. Já jsem neviděla, že by tam Filip Turek něco dělal. … Důležitější jsou neformální jednání, která probíhají mezi ministry. … Tady je hrozně důležité, že máme-li být bráni vážně, musíme vyjednávat, musíme vyjednávat s určitým mandátem,“ zdůrazňovala Vrecionová.

„Žádná práce Filipa Turka neexistovala,“ ozval se Niedermayer. Upozorňoval také, že jaderné elektrárny představují stabilní zdroj elektrické energie, ale je to zdroj relativně drahý, zatímco mix ceny za elektřinu, která je vyrobená i z obnovitelných zdrojů, vyjde levněji.

Gregor tady kontroval, že kupříkladu Německo se aktivně přihlásilo ke všem progresivistickým politikám EU, přijímání migrantů, k vypínání jaderných elektráren a tak podobně, a dnes sklízí plody této politiky. Německá ekonomika stagnuje. Němci se nechali přesvědčit, že jejich ekonomika v mnohém škodí planetě, zařídili se podle toho a dnes německá ekonomika stagnuje, tak to vidí Matěj Gregor.

„Přitom člověk a planeta žijí v harmonii a člověk se má na té planetě chovat udržitelně,“ nechal se slyšet Gregor.

Vrecionová na to konto připomínala, že základní rámec Green Dealu schvaloval ještě Andrej Babiš jako premiér ve svém prvním období, kdy byl předsedou vlády. Jermanová okamžitě kontrovala, že konkrétní opatření Green Dealu se dojednávala až za českého předsednictví v první polovině roku 2022, tedy za časů vlády Petra Fialy.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/226411033200329/

