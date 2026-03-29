„Šašku.“ Bartoš vrátil Zdechovskému úder s pedofily

Evropská unie řeší zásadní zlom. Europoslanci totiž odmítli prodloužit prozatímní nařízení známé jako Chat Control 1.0, které umožňovalo platformám dobrovolně prohledávat komunikaci uživatelů kvůli odhalování materiálů se zneužíváním dětí.
Toto nařízení tak platí pouze do 3. dubna a poté skončí bez náhrady. Evropská komise přitom původně očekávala, že do té doby bude schválena nová, trvalá verze regulace. To se ale nestalo.
Podle kritiků tak hrozí vznik právní mezery, kdy platformy nebudou mít jasný právní základ pro odhalování nelegálního obsahu. Na to upozorňují i zastánci přísnější regulace, podle nichž bude bez těchto nástrojů obtížnější boj proti sexuálním predátorům. Návrh na pokračování v plošném skenování zpráv narazil na odpor části europoslanců, a to včetně českých pirátů.
Na Zdechovského výrok zareagoval exšéf pirátstva českého Ivan Bartoš přímo pod jeho příspěvkem. V emotivní reakci mu vzkázal jediné slovo: „Šašku.“
Šašku.— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) March 28, 2026
Europoslanec Zdechovský čtvrteční hlasování označil za „ostudné selhání“, a to i přesto, že sám hlasoval proti prodloužení výjimky. „Já osobně jsem chtěl podpořit takové řešení, které by skutečně vedlo k zavedení účinných nástrojů v boji proti pedofilům a ochraně dětí. Vzhledem k přijatým změnám jsem ale nemohl návrh podpořit, protože v této podobě by nejen neprošel, ale oddálil by jakékoli reálné řešení,“ lavíruje Zdechovský.
Tím vysvětlil i „zdánlivý“ rozpor ve svém postoji – návrh podle něj nebyl dostatečný, ale jeho odmítnutí znamená, že nezůstalo vůbec žádné řešení. Část politických skupin podle něj vědomě zablokovala jediné rychlé a proveditelné řešení a poslala věc zpět do zdlouhavých jednání. Z hlasování vyplývá, že návrh na prodloužení nepodpořil žádný český europoslanec.
Bartoš se k tématu vyjádřil i šířeji a odmítl, že by plošné skenování komunikace vedlo k větší bezpečnosti. Podle něj „šmírování na internet nepatří a k ochraně dětí nepomůže“.
Dále vyjádřil přesvědčení, že systém plošného sledování nepřináší odpovídající výsledky a vytváří pouze iluzi ochrany, zatímco zásadně zasahuje do soukromí milionů lidí. „S Piráty uděláme maximum pro to, abychom podobný úspěch zopakovali i s druhou trvalou verzí, kterou nám budou chtít vnutit horem spodem. To nesmíme dovolit. Iluze ochrany a skenování všech zpráv a obrázků k většímu bezpečí na internetu nepovedou,“ uvedl Ivan Bartoš.
Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) se proti plošnému sledování ostře vymezila a argumentovala ochranou soukromí. Zdůraznila, že „nedovolí, aby evropská pravidla umožnila plošné skenování soukromé a šifrované komunikace“, a dodala, že odmítnutí výjimky považuje za „ohromný úspěch pro soukromí Evropanů“.
Piráti návrhy na kontrolu chatů považují za nepřiměřenou „šikanu“, protože plošně zasahuje do základních práv všech uživatelů. A dává obrovskou moc soukromým firmám bez dostatečné nezávislé kontroly.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.