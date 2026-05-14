Nacističtí pohrobci... Opozice zmizela a Okamura byl ještě ostřejší

„Vyvolávání nenávisti dluhy nezaplatí.“ Plakát, který zanechali v lavicích Piráti, byl tím jediným, co ve čtvrtek odpoledne zbylo v jednacím sále v části vyhrazené opozici.
Kluby ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců se odmítly účastnit projednávání bodu „Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně“, který poslancům předložil předseda sněmovny Tomio Okamura.
Usnesení podle Okamurova návrhu odkazovalo na Česko-německou deklaraci z roku 1997. „Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti,“ uvedl. Sněmovna současně ocenila dosaženou úroveň česko-německých vztahů.
Požadavky sudetoněmeckého hnutí však stále představují citlivé téma.
„Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání, relativizující historickou odpovědnost, zejména ve vztahu k občanům žijícím v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky, a také proto, že význam Česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán,“ zněl klíčový bod.
Usnesení také odmítlo jakékoli projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky, vycházející z dekretů prezidenta Beneše.
V minulém týdnu proběhla velmi dramatická rozprava, která byla následně přerušena. Tento týden byla k tématu svolána mimořádná schůze na čtvrteční odpoledne. Opozice ohlásila, že se účastnit nebude, jde podle ní o „nahnědlé divadlo“.
Po sněmovně se pohybovalo jen několik opozičních poslanců, s novináři mluvil Martin Kupka, Marek Benda nebo zástupce lidovců František Talíř, který hovořil o „nahnědlé mlze“, kterou stanovisko vládní koalice vytváří. Jako historik odmítá princip kolektivní viny, zná prý i Němce, kteří za nacistické vlády zaplatili životem.
Naše vláda podle něj tímto pseudotématem vráží klín do mezinárodních vztahů, na což mohou doplatit tisíce lidí dojíždějících do práce třeba do Bavorska. Petr Macinka sice mluvil o pragmatické zahraniční politice, ale pouští do ní ideologii.
A opakoval i teorii Marka Bendy, že usnesení vyjadřující nesouhlas se sněmem Landsmannschaftu je zpochybněním ústavního práva na svobodu shromáždění.
Jednání zahájil předseda Tomio Okamura ve 13.30, a z galerie jej jako host Poslanecké sněmovny sledoval ministr sportu a umění v Botswaně pan Jacob Kelebeng. Podstatnou část schůze zaplnilo čtení omluvenek, hlavně z opozičních řad.
Chyběli ale i někteří poslanci koalice a ministři. Na celý den se z pracovních důvodů omluvili Andrej Babiš, Karel Havlíček i Petr Macinka, od 14 hodin i ministr životního prostředí Igor Černě.
Hlasování o programu schůze se účastnilo 77 poslanců, pro bylo 73.
Rozprava se vešla do devíti diskusních příspěvků.
Za klub Motoristů sobě hovořil Boris Šťastný, podle kterého je „konání Sudetoněmeckého landsmanšaftu na českém území je přinejmenším problematické a nevhodné“. To neznamená odmítnutí dialogu mezi Českem a Německem, ale vyjádření respektu k poválečnému uspořádání Evropy.
„To, co se má odehrát v Brně, není nic jiného než politická provokace, kterou bohužel po mnoho hodin ve svých projevech v této Poslanecké sněmovně podporovali opoziční politici,“ uvedl Šťastný.
Sudetoněmecký landsmanšaft je podle něj problematická organizace, která se dlouhodobě snaží relativizovat příčiny a důsledky druhé světové války.
Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá připomněla, že mezi ČR a Německem probíhá intenzivní spolupráce v mnoha oblastech, která tvoří budoucnost regionu i celé Evropy. „V nemalé míře i proto, že Česká republika a Spolková republika Německo ty své vztahy poměrně zásadním způsobem urovnaly už v devadesátých letech,“ zdůraznila.
Sudetoněmecké dny v Brně otevírají staré rány a jdou proti tomuto principu.
Tomio Okamura si vytiskl slova Bernda Posselta
Pak hovořil Jindřich Rajchl. „Mně nesmírně vadí, když se tady bavíme o nějakém smíření a o vzájemné omluvě. Víte, vždycky platí to, že existuje příčina a následek, takzvaně kauzální nexus. Některé excesy, ke kterým docházelo po skončení druhé světové války v roce 1945 vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu, skutečně nebyly chvályhodné a neměli bychom za ně tleskat. Nicméně byly pochopitelné, děly se v celé Evropě,“ připomněl. A vysvětloval pojem Benešových dekretů z pohledu právníka.
Krátce se pak vyjádřili ještě Marek Novák z ANO a Miroslav Ševčík z SPD, kteří mluvili především o zkušenostech lidí ve svých obvodech – Zlíně a Brně.
Jednání skončilo velmi rychle, po čtrnácté hodině koaliční zákonodárci schválili usnesení hlasy 73 poslanců ze 77 přítomných.
„Jsem velmi spokojen, hlavně díky tomu, že to proběhlo v klidu,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl.
Taťána Malá novinářům vysvětlovala, že o správnosti deklarace jí přesvědčily dvě věci. Dojmy jejích voličů z Brna a také velmi jednoznačný pohled na poslaneckém klubu, kde jednoznačná většina vyslovila přání deklaraci podpořit.
Část poslanců ANO se jednání a hlasování přesto neúčastnila, lidovec Talíř jim vyslovil politování.
Po patnácté hodině přišel mezi novináře Tomio Okamura s několika vytištěnými články, které pak během brífinku ukazoval. Poukazoval jimi na velmi problematickou povahu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který nazval jako „nacistické pohrobky“.
„Naše vláda nemá pravomoc ten sjezd zakázat. Ale tuto pravomoc má vedení města Brna, pokud by chtělo. Ale naopak se ukázalo, že vedení Brna, vede to tam ODS s KDU-ČSL, STAN, Piráty a TOP 09, to naopak podporují.“
A odmítl argumenty opozice, konkrétně Marka Bendy, že by zákaz akce představoval precedent pro širší omezování svobody shromažďování. „Pan poslanec Benda si nevidí do úst, protože tím, kdo se tu neustále navážel do statisícových demonstrací proti Fialově vládě na Václavském náměstí, byli přesně tito politici,“ připomněl.
