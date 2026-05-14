„Mějte si ČT. A hlavně si ji plaťte.“ Porotkyně ze StarDance spustila bouři

Když nebudou poplatky, tak nebude StarDance. Taneční soutěž, kterou v licenci od BBC Česká televize vysílá už dvacet let a s moderátorem Markem Ebenem je populární náplní sobotních večerů, se v posledních týdnech stala jedním z nejpropagovanějších argumentů proti změnám ve financování veřejnoprávního vysílání.
Přispěl k tomu i ministr kultury Oto Klempíř, když se v rozhovoru pro Deník.cz zamyslel, jestli pořady tohoto typu vůbec patří na veřejnoprávní obrazovku, která má za peníze koncesionářů plnit především zákonem stanovené úkoly.
„Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ uvedl ministr.
A když ČT začala hrozit, že po případných škrtech by si už nákladnou show v britské licenci nemohla dovolit, avizovala soukromá TV Nova, že je připravena pořad převzít.
ČT však stále považuje „Když hvězdy tančí“ za jednu ze svých vlajkových lodí. A v průběhu let udělala své tváře nejen z moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové, ale i z tanečních porotců.
A v rámci kanálu „Veřejnoprávně“ na síti X promluvila Tatiana Drexler, která se jako porotkyně účastní soutěže už od druhého ročníku v roce 2007.
„Když nám vezmou StarDance, tak to přežijeme. Když nám vezmou veřejnoprávní média, mám strach, že to může být první krok k diktatuře,“ varovala. A ona sama už se prý k diktatuře nikdy nechce vracet.
Drexler v roce 1987 se svým tehdejším tanečním partnerem emigrovala do Západního Německa, momentálně žije v německém Hannoveru.
„Vím, že když přijde diktatura, tak to všichni nepřežijeme. Většina ano, ale všichni ne. A nikdo neví, kdo to bude. Proto podporuji veřejnoprávní média a nechci, abychom se vrátili před rok 1989,“ varovala.
Tanečnice a porotkyně StarDance Tatiana Drexler si nebere servítky:— Veřejnoprávně! (@verejnopravne_) May 13, 2026
"Když nám vezmou StarDance, tak to přežijeme.
Když nám vezmou veřejnoprávní média, mám strach, že to může být první krok k diktatuře.
Pod příspěvkem se rozpoutala velmi bouřlivá debata, ve které mimo jiné jedna tanečnice vzkázala, že StarDance je největší degradace tanečního sportu, zatímco když v Praze probíhal evropský šampionát v latinskoamerických tancích, veřejnoprávní televize tuto událost ignorovala.
Provozovatelé profilu se ale hádali: „StarDance přivedlo k tanci a pohybu tisíce dětí v České republice. Stačí se zeptat v nejbližší taneční škole“.
Přesto však drtivá většina reakcí byla negativních. „To vy strašíte lidi tím, že jim "zlá" vláda chce něco vzít. Vy víte, že to není pravda. Vyvolávat mezi lidmi strach a vztek, to je to, o co vám jde,“ zazněl jeden z názorů.
Postoj taneční celebrity ale zaujal i mimo Muskovu síť.
Komentátorka Karolína Stonjeková po shlédnutí apelu pro ParlamentníListy.cz uvedla: „Další citlivá umělecká duše v řadě, která naprosto nepochopila, že veřejnoprávní média jí nikdo nebere a brát nechce.“
Podle Stonjekové je to přesně naopak. „Každý, kdo v poslední době nějakým politováníhodným omylem ČT nebo Český rozhlas zapnul, bude na vrcholu blaha, když bude tato média moct velkoryse odevzdat paní Drexler, panu Minářovi nebo té rozcuchané paní z Milionu chvilek,“ myslí si komentátorka.
Nikdo soudný podle ní už s takovou televizí nechce mít nic společného, především si výklady podobné tomu, co předvedla porotkyně, nechce platit ze svých peněz, a navíc povinně.
„Paní Drexler, mějte si svá veřejnoprávní média. Mějte si je a plaťte si je - to hlavně!,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz komentátorka.
Diktaturu tu zavedl Fiala a ČT byla u toho
Herec a místopředseda hnutí Stačilo Michal Gulyáš to s diktaturou a rolí veřejnoprávních médií při jejím zavádění vidí poněkud jinak. „Petr Fiala a jeho kamarila si vzali ve dvaadvacátem roce veřejnoprávní média a zavedli diktaturu jako prase. Proto musí být veřejnoprávní média podrobena restrukturalizaci, aby se to už nikdy nestalo,“ připomíná dobu, kdy se na základě usnesení vlády vypínaly weby a vláda si objednávala kampaně varující před příliš širokou svobodou slova.
Z webu Úřadu vlády za Petra Fialy
Tanečnici Drexler se to podle něj trochu popletlo. „Paní to má v hlavě pomotané podle pohledu propagandy, která veřejnoprávní média zalehla v podobě různých neziskovek, agenturních pracovníků pro cizí moc s krytím, oligarchiálních klučíků, co umí vytahovat finanční prostředky z té dobře živené krávy a zájmových, sosajících skupinek tvořících hradby nedotknutelnosti,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz.
Pokud by Taťána Drexler skutečně chtěla něco změnit, měla by podle Gulyáše jít mezi své a říci na rovinu: Chováme se jako idioti. „A ještě to transparentně, za pomoci různých podvodných hnutí, jako je to “Milionové pro .. jakože demokracii,“ prodávají do světa, coby něco spravedlivého, čemu se ubližuje,“ kroutí hlavou herec.
Lidé přisátí na Českou televizi si podle něj ubližují nejvíc sami, svou tvorbou, na kterou se už nedá koukat. „Kvalitu dnes tvoří starší tvorba nebo archiv, a zpravodajství je v mnoha ohledech podobné Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda,“ zhodnotil.
Tito lidé by podle Michala Gulyáše neměli zapomenout, že „nic není na věčné časy. Ani EU, které slouží, jako mediální otroci“. Ale v archivu toto otročení zůstane zaznamenáno.
Pokud by v České televizi došlo k nějakým změnám, pro tyto lidi by to podle něj znamenalo, že budou nuceni profesně zestárnout někde jinde.
