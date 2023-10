„Sebevětší kravinu tam řeší. Přijede Fiala a odkývá.“ Šmucler odhalil, jak to chodí v Bruselu

Roman Šmucler byl pozván do XTV, aby se vyjádřil k událostem posledních dní. Vyjádřil se k celodenním směnám lékařů, o nichž prohlásil, že de facto neexistují, navýšení platů lékařů podle něj také není řešením. Nákup 48 protiletadlových střel od Izraele schválil, cenou si není jistý, ale protiletadlové obrana je dle jeho názoru důležitá. Současnost přirovnal k dobám studené války. Námětem diskuze byl i plánovaný rozpočet na rok 2024 a společná kandidatura Spolu do Evropského parlamentu.

Část lékařů ze spolku Mladí lékaři odmítá návrh upravující přesčasy a 24hodinové směny. I k tomu se v internetové televizi XTV prezident České stomatologické komory Roman Šmucler vyjádřil a konstatoval, že celodenní směny neexistují. „Dvaceti čtyř hodinová směna neexistuje, je to nesmysl,“ prohlásil Šmucler a vysvětlil, jak tyto směny fungují. Celodenní směna dle jeho slov neznamená, že lékař bez ustání v nemocnici operuje.

Vysvětlil také, jak to chodí v jiných zemích. „V každý normálně fungující zemi se to udělá tak, že se v té nemocnici zmapuje, kde je práce – to je takzvaný urgent té nemocnice. Ten se obvykle stará o ty ostatní oddělení. To znamená, že na Západě nespí dermatologové na službě v nemocnici,“ shrnul Šmucler s tím, že doktorům tyto celodenní směny, při kterých nicméně nepracují v kuse celých 24 hodin, vyhovují. „Doktoři se toho nechtějí vzdát,“ zmínil a dodal, že řešením by bylo stáhnutí doktorů z těchto míst na „urgenty“.

Situaci s celodenními směnami označil Šmucler za absurdní. „Výsledkem toho bude, že tu zůstane skanzen. Spousta doktorů bude spát v nemocnicích. Ti mladí budou mít mazáckou vojnu, to znamená, že to, co je na službě nepříjemný, bude dělat mladý doktor a až za šest let udělá atestaci, tak to nechá vyžrat bažantovi, co přišel. Nic se nezmění,“ shrnul Šmucler. Sám je toho názoru, že doktoři, kteří jsou v noci v práci, by měli pracovat, a ti, co tam nejsou potřeba, tam nemusí být.

Fotogalerie: - Jednání o rozpočtu

Zmínil též, jak to je s atestací mladých doktorů v Německu. „Tam je to tak, že se ti mladí opravdu učí,“ řekl Šmucler s tím, že by tam posílal všechny mladé doktory z Česka.

Druhým tématem pořadu Podtrženo sečteno byl nákup České republiky 48 protiletadlových střel od Izraele v hodnotě 2,8 miliard. Šmucler nákup protiletadlové ochrany uvítal. „Já to nemohu posuzovat, ale jsem rád, že konečně něco protiletadlového kupujeme. Praha nemá prakticky protiletadlovou ochranu, ne? My jsme ty starý systémy poslali pryč nebo už jsou nepoužitelné a všichni vidíme, že nějaké protiletadlové střely jsou potřebné,“ uvedl lékař. Dodal však, že jestli jsou potřeba zrovna tyhle konkrétní a zda je 2,8 miliard dobrá cena, on sám neví.

Zmínil nicméně důležitost toho, aby samotný Izrael měl střel dostatek. Na zasedání prezidentů stomatologických komor v Mnichově byla lékařům z Izraele vyjádřena podpora. „Myslím, že se Izrael snaží být racionální, aby se nestalo to, co teroristé chtějí. To znamená posunout dál světovou válku, kterou máme,“ řekl Šmucler. Zdráhal se použití termínu třetí světová válka. „Ale je to něco, jako byla studená válka,“ řekl s tím, že dvě ze tří světových velmocí – tedy Spojené státy americké a Rusko – jsou zapojené do válečných konfliktů. I proto má nákup České republiky obranných systémů dle jeho názoru smysl.

Fotogalerie: - Projednávání důvěry

Šmucler se následně vyjádřil i ke schválení rozpočtu na rok 2024 se schodkem 252 miliard. Dle jeho názoru je možné, že tento schodek podpoří inflaci. „252 miliard roztočí inflaci. My se snažíme tu inflaci snížit, rodiny a firmy by si potřebovaly půjčovat za menší peníze – potřebujeme tu inflaci nízkou. Letos je malá, ale tohle hrozí, že si tu inflaci budeme udržovat,“ řekl Šmucler s tím, že v době, kterou přirovnal k časům studené války, to není legrace. Skončila navíc doba záporných úrokových sazeb.

Strany ODS, KDU-ČSL a TOP-09 oznámily svou společnou kandidaturu do Evropského parlamentu v koalici Spolu. Předsedové stran to oznámili v pátek na tiskové konferenci. Šmucler společnou kandidaturu těchto stran připodobnil k tomu, kdyby se Václav Havel rozhodl společně kandidovat v roce 1997 s Milošem Jakešem.

Následně nastínil, jak probíhají jednání v Evropském parlamentu. „V Bruselu to vypadá tak, že ať si tam vymyslí sebevětší kravinu, tak Evropská komise ji začne procedovat,“ řekl Šmucler. „A pak tam přijede Fiala a spol. a třeba jim to ani nepřijde tak důležitý, tak to odkývají. Protože třeba i vědí, že v českém parlamentu už to padne na příštího premiéra. A tak to běží.“

Volby do Evropského parlamentu jsou podle Šmuclera důležité. Sám by rád, aby se v parlamentu otevřela témata jako Green Deal a začalo se jednat o zákazech aut nebo i průmyslu včetně odchodů českých chemiček do Spojených států amerických. V rámci koalice Spolu si však nedokáže představit v těchto tématech shodu. „Ty strany, co tam jsou, tak každá směřuje do jiný koalice. To je doopravdy jako komunisti a chartisti. To jsou progresivní lidi versus konzervativní lidi,“ usnesl se Šmucler.

Zmínil, že se také těší na kampaň Spolu. Šmucler očekává, že vše bude pravděpodobně probíhat v rámci podobné strategie, kterou Spolu použili v roce 2021. „To znamená Babiš a antibabiš. Celé to bude na téma: líbí se vám tady pan premiér s krásnými vousy v krásném obleku, anebo se vám líbí ten Babiš?“

