„Seřvou mě. Ale zajímám je.“ Nohavica těm, co mu nadávají. Úplně klidně

Na YouTube kanále Aby bylo jasno jsou k vidění i tzv. „virtuálky“ Jaromíra Nohavici, v nichž vyjadřuje své postoje k současnému politickému dění. Za tuto možnost je dle svých slov velmi rád. „Musím říct, že když jste se objevily na našem velkém mediálním trhu, uvědomil jsem si, že právě takový server mi chyběl,“ přiblížil, proč si pro své virtuálky vybral právě toto médium, za nímž stojí novinářka Jana Bobošíková a analytička Hana Lipovská.

„Vzpomněl jsem si, když to řeknu nadneseně, na staré dobré časy, kdy jsem chodíval na Virtually naší milé Jany Dědečkové, právě tam jsem ty virtuálky psal. Pak, když to skončilo, chyběla mi tu takováto novinářská práce. Když jste se objevily vy, vrátila se mi ta stará chuť poprosit vás, jestli bych si u vás mohl zase vyzkoušet tyhle virtuálky psát, jsem moc rád, že jsem vás objevil,“ doplnil Nohavica.

Bobošíková za jeho slova poděkovala s tím, že i pro ně je tato spolupráce velká čest.

Nohavicu tvoření virtuálek baví, protože souvisejí i s novinařinou, po které jako malý kluk toužil. „Chtěl jsem být novinářem a musím říct, že je to hluboko ve mně. Táta byla nejen básník, ale také novinář, rozhlasák. Mně se novinářská práce vždy strašně líbila, měl jsem a mám to pořád v sobě. Virtuálky souvisejí s novinářskou prací. Jedná se o jakési fejetony, jakési odrazy toho, co se právě děje. Jako když novinář dostane úkol vytvořit podčárník na dané téma,“ pokračoval písničkář.

„Ta novinářská výzva, napsat takový odlehčený, nezávazný a malinko třeba i rýpavý, nebo laskavý komentář k tomu, co se děje, to mě vždy lákalo. Vrátila se mi s tím ta radost, ale i nesmírná zodpovědnost, kdy musím vybrat téma, které mě v tom týdnu zaujalo, a do osmi do večera to vymyslet, natočit. To napětí a ta radost, že to nakonec člověk stejně udělá, to bylo strašně zajímavé,“ shrnul Nohavica.

Na Nohavicovy virtuálky, jejichž první série zatím končí, byly různé ohlasy. Na serveru Aby bylo jasno velmi pozitivní, mezi novináři a politology sklízely i ostrou kritiku. Mezi virtuálku, která vzbudila velkou pozornost, se bezesporu zařadila ta s názvem Počkáme, co řekne. V ní Nohavica zpívá, že o všem rozhoduje prezident USA.

Nohavica si ale z negativních komentářů nic nedělá: „Já bych řekl, že to k tomu patří, není to nic překvapivého, ani nepatřičného. Tak to má prostě být. Říkám nahlas svůj názor, někdo má názor jiný, tak se vůči tomu vymezí, seřve mě. To vážně k živé písni patří. Už 40 let píšu veřejné písničky, tyhle ohlasy znám, jak ty pochvalné, že jsem úžasný, tak i ty, kdy mě někdo nemá rád a nesnáší to,“ uvedl smířlivě ke kritice.

Vzpomněl, že když s písněmi začínal, byla v tomto směru situace daleko jiná, protože když člověk napsal něco, co se někomu znelíbilo, tak za to opravdu mohl velmi pykat. „Za starých časů mohli člověka za písničku i zavřít. Chodíval jsem na pohovory, kde komise mě káraly, zakazovaly mi koncerty za písničky, za totéž jako dneska, zakazovaly mi hrát. Zvali mě na výslechy StB, kde mi hrozily strašné věci. Obdivuji všechny, kteří si tímto martyriem prošli.

Dnes tě chtějí semlít, tak vyjde padesát článku, zakážou ti někde koncertovat, tak si ho ale uděláš jinde. Ti, kteří tě mají rádi, si tě poslechnou. A ti, kteří tě rádi nemají, tě mít stejně rádi nebudou. I naše obranné mechanismy jsou jiné než kdysi. Sociální sítě na tebe valí špínu, když se znelíbíš, ale na straně druhé dnes napíšu píseň, ta píseň dnes letí jako pták nad krajem, volná, svobodná a poslechne si ji, kdo chce,“ řekl, že by v tomto kontextu kritiky až tak nepřeceňoval. „Zajímám vás, a to je důležité,“ vzkazuje písničkář svým odpůrcům.

Moderátorka Jana Bobošíková k tomu poznamenala, že jedna věc je však kritika, a druhá věc jsou hrubé vulgární urážky, které na adresu Nohavici zaznívají. I to ale bere písničkář s nadhledem. „Jani, to souvisí s tím, jak se svět posunul. Nemusíme si stěžovat, musíme to opravdu přijmout,“ míní, že je to odrazem i toho, jak je dnes svět enormně mediálně propojen. „Ten internet, média, to jsou vlastně malé megafony lidí. A přes megafon se nezpívají laskavé písničky, přes něj se vždy křičí. Svět je ukřičený,“ říká Nohavica, který ticho hledá například tak, že vypne internet a brnká si vánoční písničky.

Vánoční svátky bude Nohavica trávit dle svých slov v kruhu rodinném. Lidé by se dle jeho slov v tomto období měli vrátit zpět ke klidu, který by vždy kolem Vánoc měl být, ale příliš není. „Mluvil jsem o hlasitých megafonech, a Vánoce mi připadají také trochu moc ukřičené,“ říká Nohavica, který zároveň poprosil, aby alespoň před svátky lidé odhodili rozepře stranou a aby se vrátili k těm pravým hodnotám.

